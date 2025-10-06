Nicole Kidman xuất hiện sau ly hôn

TPO - Gần một tuần sau khi tin ly hôn gây chấn động showbiz thế giới, Nicole Kidman trở lại với công việc. Cô lập tức trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên diễn đàn trực tuyến.

Nicole Kidman đã xuất hiện tại buổi đấu giá của Tổ chức nghiên cứu về AIDS (The Foundation for AIDS Research - amFAR) ở thành phố Dallas (Texas, Mỹ) vào tối 4/10 (giờ địa phương).

Minh tinh sinh năm 1967 được mời đến để trao giải truyền cảm hứng (Award of Inspiration) cho nhà văn kiêm biên kịch Taylor Sheridan. Hai người từng hợp tác trong dự án phim truyền hình Lioness (2023-2024).

Nicole Kidman trao giải cho cộng sự cũ Taylor Sheridan. Ảnh: Getty Images.

Trên sân khấu, Nicole chia sẻ thông điệp về việc khích lệ cộng đồng và tôn vinh nhân tính.

“Tôi nghĩ điều mà Taylor nhận ra, cũng như tất cả chúng ta, là chúng ta giống nhau nhiều hơn khác biệt và chúng ta sẽ tốt đẹp hơn khi biết quan tâm lẫn nhau. Tất nhiên, đó là lý do chúng ta có mặt ở đây tối nay. Còn cách nào tốt hơn để ủng hộ và nâng cao nhân tính chung của chúng ta hơn là giúp tài trợ cho những nghiên cứu táo bạo và mang tính đổi mới”, cô nói.

Đây là lần đầu Nicole Kidman tham gia sự kiện công khai kể từ khi tin ly thân và ly hôn lần lượt được báo chí tiết lộ vào cuối tháng 9.

Cô mặc chiếc váy dạ hội đen trễ vai ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng mảnh mai, cao 1,8 m và làn da trắng sáng. Cô để kiểu tóc rẽ ngôi giữa, buông xõa tự nhiên. Phụ kiện đi kèm là chuỗi hạt đôi đơn giản.

Nicole không để lộ ra biểu cảm gì bất thường sau biến cố hôn nhân. Ảnh: Getty Images.

Nicole không để lộ biểu cảm gì bất thường, vẫn tươi cười trước ống kính. Cô cũng không bình luận gì về biến cố gia đình.

Nhiều khán giả khen ngợi sự mạnh mẽ và dũng cảm của ngôi sao Practical Magic vì dám lộ diện trước truyền thông trong giai đoạn nhạy cảm này. Họ tin Keith Urban sớm thấy hối hận vì bỏ lỡ một phụ nữ như vậy.

Những người khác lại cho rằng mọi người đang tung hô quá đà nữ diễn viên. Họ chỉ ra cô hoạt động trong ngành giải trí nhiều thập kỷ, giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp, tách bạch công - tư là yêu cầu cơ bản.

Bên cạnh đó, một số ý kiến tỏ ra quan tâm đến khuôn mặt khác lạ của “thiên nga Australia”: “Nicole đã làm gì với khuôn mặt của mình vậy? Sự khác biệt giữa ảnh chụp vào tháng 7 và bây giờ thấy gây bất ngờ. Khuôn mặt cô ấy trông nam tính hơn”, “Cô ấy giống hệt ma nơ canh”, “Mặt của cô ấy trông đơ cứng, có lẽ là do botox”...

Trước đó, nguồn tin của People tiết lộ Nicole căng thẳng trong nhiều tháng vì biết rằng vụ ly hôn cuối cùng cũng bị công khai. Cô lo sợ về phản ứng của công chúng.

Tuy nhiên, đến khi chuyện đó thực sự xảy ra, cô lại điềm tĩnh và bình thản đến bất ngờ. Mối bận tâm lớn nhất hiện tại của Nicole là tương lai phía trước và hai con gái vị thành niên.