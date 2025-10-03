Tranh cãi tình trạng Kim Soo Hyun

TPO - Người hâm mộ xác nhận bức ảnh được cho là cập nhật tình hình Kim Soo Hyun sau 6 tháng ở ẩn không hề mới. Họ tỏ ra bức xúc vì thông tin sai lệch về Kim Soo Hyun lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 30/9, YouTuber Lee Jin Ho đăng video liên quan đến Kim Soo Hyun, trong đó có cập nhật tình hình hiện tại của nam diễn viên.

Ông Lee cho biết: “Kim Soo Hyun hiện chịu áp lực cực độ và không có cách nào khác để giải tỏa. Vì vậy, anh ấy đi bộ đường dài một mình để lấy lại bình tĩnh”.

Trong video có bức ảnh ngôi sao Nữ hoàng nước mắt mặc trang phục thể thao tối màu, ngồi trên tảng đá bên suối. Ông Lee không nói rõ thời điểm chụp ảnh.

Bức ảnh về Kim Soo Hyun do Lee Jin Ho chia sẻ.

Không lâu sau, một số trang tin tức giải trí của Hàn Quốc chia sẻ lại bức ảnh, kèm theo tiêu đề như “Kim Soo Hyun xuất hiện lần đầu sau 6 tháng”...

Điều này gây ra phản ứng dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ Kim Soo Hyun ở Hàn Quốc và quốc tế. Họ chỉ ra bức ảnh trong video của Lee Jin Ho là bức ảnh cũ, được Kim Soo Hyun đăng trên Instagram vào tháng 8/2022.

Họ đưa ra tuyên bố chung với nội dung: “Việc sử dụng sai lệch những bức ảnh cũ như thể chúng phản ánh tình huống gần đây dẫn đến những hiểu lầm, sự ngộ nhận không cần thiết và gây ra tổn hại nghiêm trọng ở cấp độ thứ cấp. Những suy đoán vô căn cứ và việc tái sản xuất thông tin sai lệch về nam diễn viên phải được chấm dứt ngay lập tức”.

Cộng đồng fan kêu gọi các cơ quan truyền thông và báo chí giữ vững trách nhiệm, cũng như lương tâm nghề nghiệp trong việc đưa tin. Họ cũng khẳng định tiếp tục nỗ lực để tên tuổi nam diễn viên không bị hoen ố một cách bất công.

Cư dân mạng tìm ra bức ảnh cũ được Kim Soo Hyun đăng lên trang cá nhân vào năm 2022.

Lần xuất hiện công khai gần nhất của Kim Soo Hyun là vào ngày 31/3 tại buổi họp báo làm rõ tin đồn tình ái với nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron. Trong họp báo, anh phủ nhận hẹn hò đàn em khi cô còn chưa đủ tuổi thành niên. Nam diễn viên cam kết có hành động pháp lý cứng rắn đối với tổ chức, cá nhân lan truyền thông tin bôi nhọ danh dự, hình ảnh của anh.

Kể từ đó, Kim Soo Hyun vướng vào vụ kiện với Garosero Research Institute, kênh YouTube tố cáo anh hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn ở tuổi vị thành niên.

Vào tháng 9, luật sư đại diện của Kim Soo Hyun, Ko Sang Rok của công ty luật Phil, công bố những lá thư nam diễn viên viết cho người yêu thời điểm đó trong quãng thời gian nhập ngũ.

Theo luật sư Ko, mỹ nam Vì sao đưa anh tới viết thư cho người yêu bất cứ lúc nào có thời gian. Từ tháng 1/2018 đến khi xuất ngũ, anh trao đổi khoảng 150 lá thư.

Về bức thư gửi cho Kim Sae Ron, luật sư Ko khẳng định đó không phải là thư tình, thay vào đó tập hợp những suy ngẫm về cuộc sống quân cũ. Kim Soo Hyun được cho là viết thư cho người quen để duy trì mối liên hệ với thế giới bên ngoài.

“Đây là những văn bản trung thực phản ánh hoàn cảnh của anh ấy vào thời điểm đó. Chúng có độ tin cậy cao như bằng chứng pháp lý, không có khả năng bị thao túng”, ông Ko nhấn mạnh.

Đại diện pháp lý nói thêm tất cả bằng chứng hiện tại đều cho thấy mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron đều bắt đầu sau khi cô trưởng thành, còn cáo buộc quen từ thời Kim Sae Ron học trung học không có bằng chứng xác thực.

Ông Ko cũng xác nhận bức ảnh chung của hai diễn viên họ Kim được chụp vào tháng 2/2020, chứ không phải năm 2016 như đã đưa tin trước đó.

Về chủ đề này, ông Lee Jin Ho chỉ ra mặc dù phía Kim Soo Hyun tiết lộ những bức thư gửi bạn gái cũ, nhưng khó chấp nhận đây là bằng chứng cho thấy anh chưa từng hẹn hò với người đẹp quá cố.

Đầu năm, khi ồn ào tình - tiền giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron nổ ra, ông Lee Jin Ho lên tiếng phản đối loạt cáo buộc của Garosero. Ông tuyên bố Kim Soo Hyun bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô đã trưởng thành, còn tiết lộ loạt thông tin sốc như nữ diễn viên quá cố từng kết hôn bí mật, có thai...

Ông bác bỏ nghi vấn hợp tác với Kim Soo Hyun và công ty quản lý của anh là Gold Medalist để “tẩy trắng” cho nam diễn viên.