Nhà văn gốc Việt vào top 100 ngôi sao có sức ảnh hưởng thế giới

TPO - Nhà thơ, tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Việt Ocean Vương được tạp chí Time vinh danh là một trong 100 ngôi sao đang lên có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Ngày 30/9 (giờ địa phương), tạp chí Time của Mỹ công bố danh sách 100 ngôi sao đang lên có sức ảnh hưởng nhất thế giới - TIME100 Next 2025.

Trong hạng mục Nghệ sĩ, Ocean Vương, nhà thơ kiêm tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Việt, được xếp cạnh những ngôi sao giải trí đình đám như Jonathan Bailey (nam diễn viên chính của Bridgerton 2 và Jurassic World Rebirth), ca/nhạc sĩ Teyana Taylor, ca sĩ Becky G... Anh cùng tác giả người Italy Ali Hazelwood là hai nhà văn hiếm hoi góp mặt trong danh sách.

Ocean Vương là cái tên được đánh giá cao trên văn đàn Mỹ. Ảnh: Time.

Ở vai trò là thành viên hội đồng bình chọn, ông Nguyễn Thanh Việt, nhà văn gốc Việt từng thắng giải Pulitzer (giải thưởng Mỹ trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí và văn học), dành cho Ocean Vương nhiều đánh giá tích cực.

“Ít nhà văn nào có thể làm chủ sân khấu như Ocean Vương. Anh nói năng nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt, kịch tính mà vẫn tinh tế, xa cách lại vừa gần gũi. Phong thái diễn giả và người trình diễn của anh dường như gắn kết đầy tự nhiên với hình ảnh tác giả có khả năng khơi dậy sự đồng cảm sâu sắc từ đông đảo độc giả. Trong thời đại thói quen đọc suy giảm, sự phổ biến của thơ và tiểu thuyết của Vương - bao gồm tác phẩm mới nhất The Emperor of Gladness, nằm trong top sách bán chạy nhất vào mùa xuân năm nay - là lời nhắc nhở đầy khích lệ rằng vẫn còn những độc giả tận tâm. Anh còn biến những độc giả này thành người hâm mộ”, ông Nguyễn Thanh Việt nhận xét.

Nhà văn sinh năm 1971 cũng cho rằng Ocean Vương là một trong số ít tên tuổi vượt ra ngoài thế giới thuần văn học để trở thành ngôi sao. Anh được yêu thích nhờ lối viết ẩn chứa sức mạnh kết hợp với sự thấu hiểu, nhạy cảm và cởi mở trong tính cách.

Ocean Vương chia sẻ tin vui này lên tài khoản Instagram có hơn 416.000 người theo dõi, kèm chú thích: “Cảm ơn tất cả những người tin tưởng vào những gì tôi đang làm”.

Ocean Vương, tên trước đây là Vương Quốc Vinh, sinh năm 1988, xuất thân từ gia đình nông dân trồng lúa ở ngoại ô TP.HCM. Năm 2 tuổi, anh cùng mẹ và một số người thân chuyển đến Hartford, Connecticut, Mỹ, sinh sống.

Anh từng được vinh danh tại Giải Whiting 2016, T.S. Eliot Prize 2017 và MacArthur Fellowship 2019 (còn được gọi là giải “Thiên tài”)... Anh cũng được BuzzFeed Books bình chọn là một trong 32 nhà văn Mỹ gốc Á có tầm ảnh hưởng nhất. Năm 2022, anh cũng được mời làm giảng viên tại khoa Nghệ thuật và Khoa học của Đại học New York.

Năm 2023, tiểu thuyết đầu tay On Earth We’re Briefly Gorgeous (tựa Việt: Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian, 2019) được The Guardian đưa ra danh sách 10 cuốn sách hàng đầu về bí mật gia đình.

Tiểu thuyết được viết dưới dạng bức thư của cậu bé người Mỹ gốc Việt Little Dog (Chó Con) gửi cho người mẹ mù chữ. Trong thư, cậu bé kể lại tuổi thơ nghèo khó, ký ức về bạo lực gia đình, hành trình trưởng thành với bản dạng giới và tình yêu đồng tính đầu đời cùng nhiều trăn trở khác.

Tháng 5 vừa qua, anh ra mắt The Emperor of Gladness. Tiểu thuyết mới này nhanh chóng trở thành sách bán chạy nhất (best-seller) của New York Times, được “bà hoàng truyền hình” Oprah Winfrey chọn vào danh sách Lựa chọn của Câu lạc bộ sách Oprah (Oprah’s Book Club Pick).

The Emperor of Gladness kể về Hải, chàng trai 19 tuổi người Mỹ gốc Việt, rơi vào tuyệt vọng và định tự tử vào đêm mưa ở thị trấn giả tưởng East Gladness, Connecticut. Tuy nhiên, Grazina, góa phụ 82 tuổi mắc chứng mất trí nhớ, đã ngăn anh làm điều dại dột. Từ đó, Hải trở thành người chăm sóc cho bà Mối quan hệ giữa họ dần phát triển thành sự gắn kết đặc biệt - vừa là bạn đồng hành, vừa như gia đình mà mình tự chọn. Trong khi vật lộn với công việc nhà hàng, khó khăn kinh tế, chứng nghiện thuốc giảm đau và áp lực giấu gia đình về giới tính thật, Hải vẫn tìm thấy hy vọng và sự chữa lành từ sợi dây tình cảm bất ngờ này.

Những tác phẩm của Ocean Vương đều lấy cảm hứng từ cuộc đời anh - người đồng tính công khai.