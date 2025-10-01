Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Rosé (BlackPink) bị ghẻ lạnh

Tú Oanh

TPO - Lần tham dự show thời trang Saint Laurent của Rosé gây ra một số tranh cãi. Charlie XCX, Hailey Bieber bị cáo buộc ghẻ lạnh giọng ca chính BlackPink. Tạp chí Elle UK cũng hứng “gạch đá” vì cắt người đẹp Hàn Quốc ra khỏi ảnh chụp chung với dàn sao phương Tây.

Ngày 29/9, Rosé tham dự buổi trình diễn Bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 dành cho nữ của Saint Laurent ở Paris (Pháp). Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris.

Với tư cách đại sứ thương hiệu, Rosé được xếp ngồi hàng ghế đầu cùng dàn sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chính sự sắp xếp này lại gây ra một số thị phi cho giọng ca chính BlackPink.

Đoạn video làm dấy lên nghi vấn Rosé bị ghẻ lạnh. Nguồn: TikTok.

Đoạn video quay tại hiện trường cho thấy Rosé ngồi cạnh Charli XCX, Hailey Bieber và Zoë Kravitz. Tuy nhiên, trong khi ba người đẹp phương Tây trò chuyện rôm rả, giọng ca APT. trông có vẻ lạc lõng và bối rối. Có khoảnh khắc cô dường như muốn tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng không thể chen vào.

Biểu cảm sượng trân của Rosé chỉ biến mất khi “nữ hoàng nhạc pop” Madonna và con gái Loudes Leon xuất hiện. Họ tương tác vui vẻ với nhau.

Hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Cư dân mạng cho rằng Rosé bị ghẻ lạnh. Người hâm mộ bày tỏ sự đau lòng cho thần tượng Kpop.

Tình hình càng leo thang khi Charli XCX đăng ảnh về sự kiện trên Instagram. Một bức ảnh có đủ cả nữ ca sĩ Anh, Hailey, Zoë và Rosé. Tuy nhiên, trong khi ba người đẹp phương Tây được chiếu sáng, Rosé ngồi ở rìa bức ảnh còn chìm trong bóng tối.

Động thái này khiến Charli XCX trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhiều khán giả chất vấn giọng ca Boom Clap đăng bức ảnh xấu như vậy dù có nhiều lựa chọn khác.

Cư dân mạng bình luận: “Cô thật thô lỗ với Rosé”, “Rosé tốt đẹp hơn cô nhiều. Cô không là ai cả. Chúng tôi thậm chí không biết cô”, “Rosé là đại sứ, trong khi cô chỉ là khách mời. Tôi hiểu tại sao cô lại ghen tỵ với cô ấy”, “Dù cô có cố tình che lấp cô ấy bằng bóng tối, Rosé vẫn tỏa sáng”…

r2-424.jpg
Charli XCX bị chỉ trích vì đăng ảnh Rosé thiếu tôn trọng Rosé. Ảnh: IG.

Một số người thậm chí chĩa mũi nhọn về phía Hailey Bieber, cáo buộc siêu mẫu 9X cùng những người khác cô lập Rosé. Tuy nhiên, vợ Justin Bieber được bênh vực. Không ít ý kiến chỉ ra Hailey ngồi cách khá xa Rosé, cũng không tỏ thái độ gì bất thường. Có người còn tin rằng Hailey có thiện ý kéo Rosé vào cuộc trò chuyện nhưng không hiệu quả.

Giữa tranh cãi, một tài khoản X ủng hộ Rosé minh oan cho Charli XCX bằng đoạn video khác, trong đó ghi lại cảnh Charli XCX và ngôi sao Hàn Quốc trò chuyện sôi nổi.

Trên thực tế, Charlie XCX và Rosé có mối quan hệ khá tốt. Vào đầu năm, Rosé đến xem buổi hòa nhạc của đàn chị ở New York (Mỹ). Charlie XCX còn đăng ảnh cùng nữ thần tượng Kpop lên trang cá nhân.

Ở góc quay khác, Charlie XCX được thấy nói chuyện sôi nổi với Rosé. Nguồn: X.

Không chỉ Charlie XCX, Elle UK cũng hứng “gạch đá” vì bức ảnh có liên quan đến Rosé. Người hâm mộ phát hiện tạp chí thời trang cắt bỏ chủ nhân hit On the Ground ra khỏi ảnh nhóm chụp với Charli XCX, Hailey Bieber và Zoë Kravitz.

“Tại sao lại loại bỏ Rosé?”, “Cô ấy là đại sứ toàn cầu của Saint Laurent, tại sao tạp chí lại cắt cô ấy khỏi khung hình?”, “Rosé ở đâu rồi”, “Tôi không phải người hâm mộ của BlackPink, nhưng tôi tôn trọng Rosie trong vai trò nghệ sĩ. Tôi nghĩ việc cắt bỏ này có chủ ý. Tôi đoán là họ không thích cô ấy”, “Tôi hiểu là trang phục của Rosé không đồng bộ với những người còn lại. Tuy nhiên, vì mọi người đều biết về bức ảnh gốc, việc cắt bỏ này thật thô lỗ và xúc phạm”… là những bình luận thể hiện sự giận dữ của khán giả toàn cầu.

Bên cạnh đó, một bộ phận nhận định Rosé bị cắt khỏi khung hình vì trang phục của cô quá lôi thôi, khiến bức ảnh trông xấu đi.

r1.jpg
Bức ảnh được Elle UK đăng trên tài khoản Instagram chính thức. Ảnh: IG.
r3.jpg
Bức ảnh gốc có Rosé trong khung hình. Ảnh: X.
Tú Oanh
