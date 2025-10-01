Nicole Kidman bị phản bội

TPO - Trong đơn ly hôn, Nicole Kidman chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dưỡng hai con gái. Hai bên cũng thỏa thuận không được nói xấu nhau hay bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình.

Người vợ bị phản bội

Ngày 30/9, một ngày sau khi rộ tin ly hôn, truyền thông quốc tế xác nhận Nicole Kidman đã đệ đơn xin ly hôn người chồng 19 năm, Keith Urban, lên tòa án ở Nashville (Tennessee, Mỹ) với lý do “bất đồng không thể hòa giải”.

Nguồn tin của Page Six cho hay nữ diễn viên sinh năm 1967 là người đau khổ hơn trong cuộc chia tay này. Cô cố gắng hết sức để cứu vãn hôn nhân và bảo vệ gia đình.

“Cô ấy cảm thấy bị phản bội. Cô ấy thực sự rất buồn”, người trong cuộc chia sẻ về tình trạng của Nicole ở thời điểm hiện tại.

Nicole Kidman đã đệ đơn ly hôn Keith Urban. Ảnh: Matt Winkelmeyer.

Mặc dù là nữ diễn viên hàng đầu Hollywood, Nicole được biết đến luôn đặt gia đình lên hàng đầu và là hình mẫu người vợ ủng hộ chồng.

Nicole tham dự đêm khai mạc chuyến lưu diễn High and Alive World Tour của Urban tại nhà hát The Wharf Amphitheater ở Orange Beach, bang Alabama (Mỹ), vào ngày 22/5. Cô cũng cùng chồng xuất hiện tại lễ trao giải ACM vào tháng 5 ở Frisco, Texas. Tại đây, họ nắm tay nhau và tạo dáng trên thảm đỏ.

Nàng "thiên nga Australia" luôn cố gắng đưa công việc về Nashville để có thể ở gần nhà. Scarpetta, series mà Nicole đóng vai trò nhà sản xuất, và Holland, tác phẩm do cô đóng chính, đều được quay ở Nashville.

“Nicole là người của gia đình, cô ấy chỉ muốn được ở nhà bên người thân. Nicole gánh vác gia đình, chăm sóc các con và cố gắng giữ cho mọi thứ ổn thỏa. Cô ấy luôn ở đó vì Keith. Nicole là người tuyệt vời. Gia đình luôn là điều quan trọng nhất với cô ấy. Bất kỳ ai nói ngược lại đều không đúng", nguồn tin tiết lộ.

Ngược lại, Urban vắng nhà phần lớn thời gian trong năm qua vì chuyến lưu diễn quảng bá cho High - album có thành tích thấp nhất của anh trong 25 năm, chỉ ra mắt ở vị trí 38 trên bảng xếp hạng Billboard 200 vào tháng 10/2024.

Nam ca sĩ đồng quê không xuất hiện trong chuyến quảng bá phim Babygirl của vợ vào năm 2024, vắng mặt tại Liên hoan phim Venice 2024, cũng không tham dự cùng cô khi Nicole được vinh danh tại Palm Springs Film Awards vào tháng 1 với giải International Star Award.

Anh có mặt tại lễ trao giải Quả cầu Vàng vào tháng 1 khi Nicole được đề cử giải diễn xuất với Babygirl, nhưng không cùng cô đi thảm đỏ.

Lần cuối hai vợ chồng xuất hiện công khai cùng nhau là vào tháng 6 năm nay. Họ được chụp ảnh tham dự trận đấu World Cup FIFA ở Nashville.

Lần xuất hiện công khai cuối cùng trước khi ly hôn của Nicole và chồng vào tháng 6. Ảnh: Getty Images.

Theo Daily Mail, thời gian qua, hai người sống xa cách do lịch trình quay phim và lưu diễn dày đặc. Nguồn tin tiết lộ Nicole cảm thấy bị “sốc” trước quyết định chia tay.

Trong khi đó, người ngành âm nhạc Nashville cho biết có tin đồn Urban hẹn hò với phụ nữ trẻ hơn.

“Tin đồn là anh ấy đang ở bên một cô gái trẻ hơn trong giới. Đây là chuyện ai cũng bàn tán. Mọi người đều muốn biết đó là ai, nhưng cho đến nay vẫn là bí ẩn", nguồn tin nói.

Không rõ phản ứng của Nicole trước tin đồn này. Tuy nhiên, theo những người thân cận, chỉ riêng ý tưởng Urban có người mới sau khi chia tay đã khiến cô khó chấp nhận.

Có gì trong đơn ly hôn?

Theo tài liệu tòa án mà Daily Mail có được, hai ngôi sao cùng tuổi đồng ý với thỏa thuận nuôi con khá bất thường, trong đó Nicole được nuôi hai con gái (Sunday Rose và Faith Margaret) 306 ngày, còn Keith chỉ có 59 ngày.

Keith được ở cùng các con từ 10h sáng thứ Bảy đến 18h chiều Chủ Nhật cách tuần, còn Nicole chịu trách nhiệm chăm sóc chính trong phần thời gian còn lại.

Đôi vợ chồng ly thân cũng phân chia các dịp đặc biệt: Nicole ở cùng con vào Ngày của Mẹ và Lễ Phục sinh, còn Keith đưa hai đứa trẻ đi vào Ngày của Cha và Lễ Tạ ơn.

Ngoài ra, tài liệu nêu rõ Nicole và Keith cùng nhau đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến con cái, bao gồm việc học hành và hoạt động ngoại khóa.

Không bên nào nhận trợ cấp nuôi con hàng tháng vì Keith trả trước toàn bộ nghĩa vụ cấp dưỡng.

Cả hai cam đoan dù ly hôn, vẫn dành cho các con mối quan hệ đầy yêu thương, ổn định, nhất quán và đầy đủ điều kiện cần thiết để chúng phát triển.

Kidman và Urban cũng bị cấm “nói xấu lẫn nhau” hoặc nói xấu các thành viên gia đình khác. Họ có nghĩa vụ khuyến khích các con yêu thương cha mẹ và cảm thấy thoải mái trong cả hai gia đình.

Họ cũng được yêu cầu tham gia khóa học nuôi dạy con bắt buộc trong vòng 60 ngày kể từ khi nộp đơn ly hôn.

Hai con gái sống cùng Nicole trong phần lớn thời gian trong năm. Ảnh: Getty Images.

Kế hoạch nuôi con có công chứng này được Keith ký vào ngày 29/8 và Nicole đồng ý muộn hơn vài ngày (6/9).

Cả hai từ bỏ yêu cầu cấp dưỡng con và cấp dưỡng vợ/chồng, đồng thời đồng ý chia đôi chi phí tòa án.

Hiện Urban đã rời khỏi nhà chung, căn biệt thự trị giá 4 triệu USD, và thuê chỗ ở mới trong cùng thành phố. Anh được cho là không có dấu hiệu muốn hòa giải.

Đại diện của Nicole và Keith chưa đưa ra phát ngôn chính thức về tin ly hôn.

Nam ca sĩ dự kiến biểu diễn tại Hershey, Pennsylvania vào ngày 2/10. Trong khi đó, Nicole đang ở nhà cùng các con.