Căng thẳng leo thang giữa Harry và Hoàng gia Anh

TPO - Tiết lộ về cuộc gặp 53 phút giữa Vua Charles và Hoàng tử Harry của tờ The Sun làm nổ ra tranh cãi mới. Trong khi Công tước xứ Sussex chỉ trích quan chức hoàng gia chia rẽ mối quan hệ cha con, những cận thần bên nhà vua tỏ ra buồn bã và thất vọng.

Ngày 27/9, người phát ngôn của Hoàng tử Harry đã phản hồi bài báo đăng trên tờ The Sun một ngày trước đó, với chủ đề về lần hội ngộ kéo dài 53 phút của cha con Vua Charles - trong đó trích dẫn nguồn tin riêng tiết lộ cuộc gặp gỡ “mang tính hình thức” và Harry giống khách hơn người nhà.

“Những bản tin gần đây về quan điểm của ngài công tước liên quan đến không khí cuộc gặp mặt là hoàn toàn sai sự thật. Những lời trích dẫn gán cho anh ấy đều là bịa đặt, có thể được thêu dệt bởi những nguồn tin có ý định phá hoại nỗ lực hòa giải giữa cha và con trai”, người phát ngôn tuyên bố.

Hoàng tử Harry giận dữ khi nội dung cuộc gặp với cha bị tiết lộ trên báo chí. Ảnh: Getty Images.

Thông qua người đại diện, Harry tỏ ra không hài lòng khi việc trao đổi quà tặng giữa hoàng tử tóc đỏ và vua cha bị công khai. Theo ý hoàng tử sinh năm 1984, những chi tiết đó thuộc phạm trù riêng tư, phải được giữ kín.

Tuy nhiên, do đã bị rò rỉ, Harry xác nhận có đưa ảnh đóng khung cho cha mình, nhưng đính chính không có chân dung anh và vợ, Meghan Markle, bên trong.

Ngày 28/9, nguồn tin của tờ The Mail on Sunday khẳng định sự giận dữ của Harry hướng về Cung điện Buckingham vì anh tin chỉ những người thân cận mới nắm rõ tình hình về cuộc gặp mặt. Anh cáo buộc việc họ rò rỉ tin tức cho báo chí nằm trong chiến dịch phá hoại nỗ lực hàn gắn quan hệ cha con anh do những quan chức giấu tên trong cung điện khởi xướng.

“Mối quan hệ giữa công tước và nhà vua là vấn đề riêng của hai người và chỉ hai người họ mà thôi. Những người đàn ông mặc áo vest xám nên tránh xa chuyện này”, nguồn tin nói.

“Những người đàn ông mặc áo vest xám” là cụm từ từng được Công nương Diana, mẹ ruột Harry, dùng để chế giễu những phụ tá hoàng gia bị cáo buộc chơi xấu bà.

Harry từ lâu đã không có thiện cảm với các cận thần cao cấp trong Cung điện Buckingham mà anh cho là đứng sau chuyện tiêu cực về vợ chồng anh.

Trong cuốn hồi ký Spare, Harry nhắc đến bộ ba bí ẩn được gọi với biệt danh “Bee, Wasp và Fly”. Họ là những quan chức hoàng gia xử lý các cuộc đàm phán căng thẳng dẫn đến việc vợ chồng Sussex từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia và chuyển đến Mỹ vào năm 2020.

“Tôi dành cả cuộc đời mình để đối phó với các cận thần, hàng tá người. Nhưng giờ đây, tôi chủ yếu chỉ phải tiếp xúc với ba người. Tất cả đều là đàn ông da trắng trung niên, những kẻ khéo léo củng cố quyền lực thông qua hàng loạt bước đi táo bạo kiểu Machiavelli (ám chỉ nhà triết gia Italy Niccolò Machiavelli nổi tiếng với tư tưởng dùng thủ đoạn, mánh khóe để đạt được mục đích)”, anh viết.

Theo nguồn tin, Harry tin rằng các cận thần hoàng gia đang tìm cách phá hoại nỗ lực hàn gắn với gia đình của anh. Ảnh: Getty Images.

Theo The Sunday Times, cáo buộc của Harry khiến phía Cung điện Buckingham “buồn bã và bối rối”.

Nguồn tin hoàng gia có uy tín lên tiếng bênh vực: “Thực tế là các trợ lý cấp cao đã và đang âm thầm nỗ lực cải thiện mối quan hệ gia đình quan trọng này. Những tuyên bố công khai như vậy chỉ khiến công việc đó thêm khó khăn”.

Đại diện của Hoàng gia Anh và Hoàng tử Harry chưa bình luận gì về các thông tin trên.