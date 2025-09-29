Áp lực cho Leonardo DiCaprio

TPO - Bộ phim hành động hài hước có Leonardo DiCaprio đóng chính dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong cuối tuần đầu tiên ra mắt. Tuy nhiên, số tiền thu được lại khá khiêm tốn, làm dấy lên lo ngại khó chạm mốc hòa vốn.

One Battle After Another ra rạp vào ngày 26/9. Sau ba ngày cuối tuần (26-28/9), phim thu về 22,4 triệu USD từ 3.634 rạp, giành lấy ngôi vương phòng vé từ siêu phẩm Nhật Bản Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành.

Tác phẩm do Leonardo đóng chính còn thu thêm 26,1 triệu USD từ thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 48,5 triệu USD.

Theo Deadline, One Battle After Another là bộ phim có thành tích mở màn tốt nhất từ trước đến nay của đạo diễn Paul Thomas Anderson, không chỉ ở Bắc Mỹ mà còn nhiều thị trường khác như châu Âu, Mỹ Latinh, Trung Đông...

Mặc dù Anderson được ca ngợi là một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất thế hệ mình, các tác phẩm của ông thường không phải là bom tấn thương mại. Để so sánh, bộ phim ăn khách nhất của Anderson là There Will Be Blood vào năm 2007, đạt 76,4 triệu USD toàn cầu.

One Battle After Another dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu ra rạp, nhưng doanh thu mở màn không quá lý tưởng.

Đối với Anderson, đây là thành tích đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, theo Variety, mức doanh thu nội địa hơn 20 triệu USD không hề lý tưởng, nếu không muốn nói là đáng thất vọng, cho bộ phim có chi phí sản xuất trên 130 triệu USD và thêm 70 triệu USD quảng bá. Điểm hòa vốn của One Battle After Another được xác định khoảng 300 triệu USD toàn cầu. Lý do là doanh thu phòng vé thường được chia 50-50 giữa hãng phim và rạp chiếu.

Dẫu vậy, cơ hội xoay chuyển tình thế vẫn còn. One Battle After Another là phim gốc, không được hưởng lợi từ lượng khán giả sẵn có như các thương hiệu Superman hay Jurassic World: Rebirth. Do đó, phim cần thời gian để tạo sự hứng thú và lôi kéo khán giả mua vé.

“Bộ phim này có cơ hội sinh lời nếu trụ đủ lâu ngoài rạp hoặc đạt doanh thu vượt kỳ vọng ở thị trường nước ngoài", David A. Gross, giám đốc công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, nhận định trên Variety.

Hiệu ứng truyền miệng tích cực là yếu tố then chốt giúp bộ phim có sức bền cần thiết để bù đắp khoản chi khổng lồ mà Warner Bros. bỏ ra. Về điểm này, One Battle After Another được khán giả đón nhận nồng nhiệt (đạt điểm A từ khảo sát rời rạp của CinemaScore) và giới phê bình ca ngợi (điểm trung bình 96% trên Rotten Tomatoes). Đây được xem là dấu hiệu tốt cho chặng đường chiếu rạp.

Các định dạng cao cấp như Imax, Dolby và VistaVision - có giá vé cao hơn bình thường - cũng giúp tăng thêm doanh thu. Theo Warner Bros., những phòng chiếu này chiếm tới 51% tổng doanh thu nội địa.

Theo thống kê, những khán giả mua vé ban đầu phần lớn là nam giới (65%) và trên 25 tuổi (42%).

One Battle After Another cũng sẽ là phép thử cho sức hút phòng vé của Leonardo DiCaprio. Tài tử 7X từng khẳng định sức hút phòng vé với Titanic, Inception và The Revenant... Bộ phim gần nhất trước đó của anh, Killers of the Flower Moon (2023), mở màn với 23 triệu USD và kết thúc với 68 triệu USD ở thị trường nội địa, đạt 158 triệu USD toàn cầu.

Vì doanh thu mở màn thấp hơn Killers of the Flower Moon, số phận của One Battle After Another càng đáng lo ngại.

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Vineland (1990) của Thomas Pynchon, One Battle After Another xoay quanh Bob Ferguson (DiCaprio), nhà cách mạng sa sút sống ẩn dật cùng con gái Willa (Chase Infiniti). Cuộc sống của hai cha con bị đảo lộn khi kẻ thù cũ (Sean Penn thủ vai) tái xuất và đe dọa chia cắt gia đình họ.