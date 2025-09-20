Bộ phim 5 sao của Leonardo DiCaprio

TPO - “One Battle After Another”, bộ phim hành động có Leonardo DiCaprio đóng chính, nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình. Họ ca ngợi đây là tác phẩm tiêu biểu của một thế hệ, toát ra vinh quang của giải Oscar.

Ngày 26/9 tới, khán giả được thấy Leonardo DiCaprio tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim hành động ly kỳ của Mỹ, có tên là One Battle After Another (Trận chiến sau trận chiến).

Tác phẩm này do Paul Thomas Anderson đạo diễn, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Vineland của Thomas Pynchon năm 1990.

Trong One Battle After Another, Leo vào vai Bob Ferguson, nhà cách mạng hết thời. Ông sống trong trạng thái hoang tưởng và bệ rạc do phê thuốc, tách biệt với xã hội cùng Willa (Chase Infiniti), con gái mà anh có chung với nhân vật Perfidia của Teyana Taylor. 16 năm sau khi giải nghệ, Bob Ferguson buộc phải kết nối với đồng đội năm xưa để tìm kiếm Willa không rõ tung tích. Trong quá trình đó, Bob phải đối đầu với kẻ thù độc ác, Đại tá Steven J. Lockjaw (Sean Penn).

Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Leonardo DiCaprio sau 2 năm nhận vô số lời ca tụng từ giới phê bình.

Dù chưa chính thức ra rạp, One Battle After Another hứa hẹn tạo sự bùng nổ vì giới chuyên môn đánh giá cao chất lượng tác phẩm.

Trên Rotten Tomatoes, phim nhận điểm “cà chua tươi” gần tuyệt đối, 98%, từ 87 đánh giá từ giới phê bình (tính đến ngày 20/9).

Bên cạnh đó, nhiều tờ báo lớn không ngần ngại đánh giá 5 sao cho One Battle After Another. Phim được dự đoán làm nên chuyện tại lễ trao giải Oscar 2026, thậm chí có thể giành giải ở hạng mục Phim hay nhất.

Nick Howells của tờ The Standard nhận xét: “Anderson đạo diễn bộ phim tuyệt vời nhất, xuất sắc nhất mà bạn có thể xem trong cả năm. Nó toát lên vẻ hào quang của Oscar trong từng khung hình”.

Robbie Collin của tờ The Telegraph cũng hoàn toàn bị mê hoặc bởi bộ phim. Nhà phê bình đến từ Anh mô tả bộ phim khiến người xem vừa run rẩy, vừa phấn khích khi rời khỏi rạp và sẵn sàng “loạng choạng” quay lại xếp hàng chờ mua vé.

Caryn James của BBC bình luận: “Paul Thomas Anderson là bộ óc thông minh và Leonardo DiCaprio là trái tim giàu cảm xúc của bộ phim hài hành động táo bạo, hợp thời này... Trong một hoặc hai thập kỷ nữa, khi các đạo diễn Hollywood vĩ đại của thập niên 1970 không còn nữa, Anderson có thể là đạo diễn người Mỹ vĩ đại nhất còn sống”.

David Gonzalez, cây viết của The Cinematic Reel, dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ để đánh giá: "Bộ phim này không chỉ đơn thuần là tác phẩm tuyệt vời. Nó là bộ phim của thời điểm hiện tại, bộ phim của năm và có thể là bộ phim định hình cả một thế hệ. Cuối cùng, đây là thành tựu điện ảnh vĩ đại".

Tương tự những tờ báo trên, Daily Mail chấm cho One Battle After Another số sao tuyệt đối. Tờ báo Anh cho rằng vai nam chính của Leonardo hay, nhưng không phải là màn trình diễn nổi bật nhất. Gây ấn tượng nhất là Sean Penn, hóa thân thành kẻ phản diện bị thao túng bởi dục vọng và sự thù ghét.

Daily Mail còn mường tượng ra hình ảnh đạo diễn Anderson giơ cao giải thưởng Viện Hàn lâm.

Variety chỉ ra đạo Anderson, phối hợp cùng nhà quay phim Michael Bauman, tạo nên phong cách hình ảnh mê hoặc trong cách chuyển động, với những khung hình giàu chi tiết được phủ lên lớp grunge tối màu của thập niên 1970.

“One Battle After Another có những tình tiết bất ngờ và thú vị khiến khán giả thích thú, mang đến cho chúng ta cảm giác như trẻ thơ là không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó là cách thú vị nhất để xem một bộ phim”, tạp chí Mỹ viết.