Có gì trong bộ phim kinh dị về Khmer Đỏ tranh giải Oscar?

TPO - “Tenement” là bộ phim đại diện Campuchia tranh giải Oscar 2026 ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất. Phim từng tham gia Liên hoan phim quốc tế TPHCM lần thứ nhất và có giải mang về.

Đại diện phim Campuchia tại Oscar 2026

Deadline đưa tin kể từ giữa tháng 8, tác phẩm tham gia tranh giải cho hạng mục Phim quốc tế hay nhất tại Oscar lần thứ 98 liên tục được gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS). Giới chuyên môn đánh giá, cuộc cạnh tranh ở hạng mục này nóng lên sớm hơn so với những năm trước.

Tính đến ngày 15/9, Deadline ghi nhận 48 phim được gửi đi tranh giải. Dự kiến, trước hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 1/10, AMPAS dự kiến có từ 80 đến 90 ứng cử viên.

Tại Oscar lần thứ 97, tổng cộng có 86 quốc gia gửi phim dự tranh, trong đó 15 phim lọt vào danh sách rút gọn và cuối cùng 5 phim được đề cử. Bộ phim I’m Still Here của Brazil do Walter Salles đạo diễn giành tượng vàng ở hạng mục này trong lễ trao giải ngày 2/3, vượt qua đối thủ nặng ký Emilia Pérez.

Đối với kỳ Oscar năm nay, phim phải được sản xuất ngoài nước Mỹ, với ít nhất 51% thoại không phải bằng tiếng Anh và được chiếu rạp thương mại tại quốc gia gửi tranh giải ít nhất 7 ngày liên tiếp trong khoảng thời gian 1/10/2024-30/9/2025.

Danh sách rút gọn gồm 15 phim dự kiến được công bố vào ngày 16/12 và ngày 22/1/2026 là ngày công bố đề cử chính thức.

Trong số hồ sơ đã gửi về Viện hàn lâm có Tenement (Mượn xác), đại diện đến từ Campuchia. Phim do Inrasothythep Neth và Sokyou Chea đồng đạo diễn, được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim quốc tế Rotterdam 2024. Phim cũng trình chiếu ở nhiều liên hoan phim khác trên thế giới và thắng giải Thiết kế xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế TPHCM lần thứ nhất vào tháng 4/2024.

Tenement đại diện cho Campuchia cạnh tranh giải Oscar cho Phim quốc tế hay nhất.

Phim kinh dị về Khmer Đỏ

Tenement được quay ở cả Tokyo (Nhật Bản) và Phnom Penh (Campuchia). Nội dung xoay quanh nhân vật Soriya, họa sĩ truyện tranh mang trong mình hai dòng máu Campuchia và Nhật Bản.

Sau khi mẹ mất, Soriya từ Tokyo trở về Phnom Penh để tìm hiểu về quá khứ của bậc sinh thành và nơi bà từng rời bỏ. Cô dọn vào sống trong căn hộ cũ của mẹ trong khu chung cư cũ kỹ từ thời Khmer Đỏ (1975-1979).

Ban đầu, mọi thứ có vẻ thân thiện. Nữ chính được hàng xóm ân cần chào đón. Tuy nhiên, Soriya bắt đầu gặp phải những hiện tượng bí ẩn, thậm chí siêu nhiên trong căn phòng. Tòa chung cư dường như che giấu nhiều bí mật liên quan đến quá khứ, ký ức đau đớn liên quan đến chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Tenement là bộ phim Campuchia đầu tiên sử dụng Dolby Atmos - công nghệ âm thanh vòm tiên tiến do hãng Dolby Laboratories (Anh) phát triển - giúp tăng sự ám ảnh, căng thẳng bằng cách cho khán giả cảm nhận âm thanh từ mọi phía, khiến trải nghiệm kinh dị chân thật hơn.

Trang The Last Thing I See chấm cho phim điểm B-. Điểm mạnh là khai thác tốt bối cảnh chung cư cũ, tạo không khí rùng rợn. Hình ảnh đẹp, có những khung cảnh ấn tượng và ám ảnh. Việc thường xuyên cho thấy đường chân trời nhìn từ khu chung cư và sử dụng những cảnh quay bằng drone toàn cảnh bên ngoài nhấn mạnh cảm giác nơi này vừa thuộc về, vừa tách biệt với thế giới xung quanh nó. Hình ảnh ấn tượng cùng chút chấm phá của những cảnh tượng kinh dị đủ khiến khán giả rợn người.

Tuy làm tốt nhiều mặt, Tenement chưa bao giờ thực sự thoát khỏi mô típ quen thuộc của những bộ phim cùng thể loại như những đoạn ghi âm rùng rợn, ảnh chụp hé lộ điều mắt thường không thấy, cốt truyện khiến khán giả cảm thấy có lẽ nhân vật chính đang mất trí, đồng thời khai thác ranh giới mơ hồ giữa ngủ và tỉnh... Ngay cả ý tưởng cốt lõi cũng là thứ mà hầu hết người hâm mộ phim kinh dị đã xem đi xem lại nhiều lần.

Thế nhưng, dù không tạo nhiều bất ngờ và khai thác chưa đủ sâu, phim vẫn đủ u ám, đẹp mắt và rùng rợn để trải nghiệm.

Tenement có hình ảnh đẹp mắt nhưng nội dung không quá ấn tượng.

Trang IMDb chấm phim đạt 4,7/10 điểm. Theo hầu hết đánh giá, phim có cảnh quay ổn, diễn xuất cũng tốt, nhưng hơi thiếu cảm giác hồi hộp và khá nhàm chán đối với một tác phẩm kinh dị.

Bên cạnh đó, dù thời lượng kéo dài hơn 1 giờ, phim khiến người xem cảm thấy không thỏa đáng. Phim chưa giải đáp được những câu hỏi lớn như điều gì thực sự xảy ra với mẹ nữ chính hay lý do những người trong tòa nhà nổi giận với Soriya…

Với điểm đánh giá hiện tại, cơ hội để Tenement lọt vào top 15 rút gọn khá mong manh.

Campuchia bắt đầu gửi phim tranh giải Oscar từ năm 1994, từng một lần được đề cử với The Missing Picture của Rithy Panh năm 2013 và lọt danh sách rút gọn với Return to Soul của Davy Chou năm 2022.