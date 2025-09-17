Mỹ nhân bị Hollywood lạnh nhạt

TPO - Truyền thông đánh giá sự xuất hiện của Sydney Sweeney tại Emmy 2025 khá mờ nhạt. Nguyên nhân được cho là cô ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Chiếc váy bị chỉ trích

Ngày 14/9, Sydney Sweeney cùng dàn sao hạng A sải bước trên thảm đỏ Lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 77 diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles, Mỹ. Theo India Times, đây là lần đầu nữ diễn viên 9X xuất hiện trước công chúng kể từ khi gây tranh cãi với chiến dịch quảng cáo quần jeans của American Eagle.

Tại sự kiện, Sydney diện váy lụa cúp ngực màu đỏ của Oscar de la Renta, khoe đường cong nóng bỏng. Bộ trang phục giúp cô lọt vào top sao mặc đẹp.

Ngoại hình nổi bật là vậy, còn được lên sân khấu trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Owen Cooper, nữ diễn viên Euphoria vẫn bị truyền thông nhận xét là “khá mờ nhạt” trong đêm trao giải truyền hình lớn nhất năm.

Sydney Sweeney lại trở thành tâm điểm tranh cãi, lần này vì mặc váy đỏ. Ảnh: X.

Daily Mail chỉ ra Sydney không hề xuất hiện cùng bất kỳ người nổi tiếng nào ở hậu trường, cũng vắng mặt tại các bữa tiệc sau lễ trao giải.

Vì Sydney từng là tâm điểm của các mùa trao giải thưởng, được Hollywood cưng chiều, nhiều người thắc mắc tại sao màn góp mặt của cô tại Emmy lại hạn chế đến vậy. Số khác cho rằng tình huống này có thể liên quan đến những tranh cãi gần đây mà cô phải đối mặt.

Vào đầu tháng 8, ngôi sao Anyone But You bị chỉ trích dữ dội, thậm chí tẩy chay, vì tham gia chiến dịch quảng cáo quần jeans American Eagle. Cô bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, tuyên truyền cho Đức Quốc Xã. Tình hình càng tồi tệ hơn khi thông tin người đẹp tóc vàng là thành viên đảng Cộng hòa bị rò rỉ.

Người Mỹ tin rằng Sydney chọn váy màu đỏ là có chủ đích, để thể hiện sự ủng hộ với MAGA - Make America Great Again (làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) do Tổng thống Donald Trump khởi xướng trong hai chiến dịch tranh cử 2016 và 2024.

Cư dân mạng mỉa mai: “Sydney Sweeney diện đồ đỏ MAGA đến dự lễ trao giải Emmy. Ôi, chắc chắn rồi”, “Cô ta chỉ thiếu chiếc mũ MAGA nữa thôi”, “Màu đỏ có phải là màu của đảng Cộng hòa không?”, “Dĩ nhiên cô ta mặc đồ đỏ rồi”...

Tình thế khó xử

Đáng nói hơn, trong khi Sydney bị hoài nghi ủng hộ ông Trump, phần lớn buổi lễ dành cho những người nổi tiếng chỉ trích chính sách của Tổng thống sinh năm 1946 trong cuộc xung đột Israel - Palestine ở Dải Gaza.

Dù không trực tiếp nhắc đến tên ông Trump, nhiều bài phát biểu tại sự kiện trao giải mang nội dung phản đối Israel - phe được người đứng đầu Nhà Trắng ủng hộ.

Khi lên sân khấu nhận giải Emmy cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Hannah Einbinder khép lại bài phát biểu bằng lời kêu gọi: “Tự do cho Palestine”.

Hannah Einbinder đưa quan điểm chính trị vào bài phát biểu nhận giải. Ảnh: AP.

Người đẹp 30 tuổi là một trong hàng ngàn diễn viên, đạo diễn và các chuyên gia điện ảnh khác ký cam kết do Film Workers for Palestine lập, để tẩy chay các công ty điện ảnh Israel “có liên quan đến nạn diệt chủng và chế độ phân biệt chủng tộc đối với người Palestine”.

Ở hậu trường, cô nói rõ hơn với Deadline về lập trường chính trị: “Tôi cảm thấy đó là nghĩa vụ của mình với tư cách một người Do Thái, để phân biệt người Do Thái với Nhà nước Israel... Tẩy chay là công cụ hiệu quả để tạo áp lực lên những thế lực có quyền lực nhằm buộc họ phải hành động. Cuộc tẩy chay Film Workers for Palestine không tẩy chay cá nhân, mà chỉ tẩy chay các tổ chức trực tiếp đồng lõa trong tội ác diệt chủng...”.

Tương tự, nữ diễn viên hài Megan Stalter mang theo túi xách in chữ “Ceasefire!” (tạm dịch: ngừng bắn) trên thảm đỏ.

“Điều quan trọng nhất là phải đứng lên vì con người và vì hòa bình. Chúng ta phải sử dụng nền tảng của mình. Tham dự những sự kiện lớn thế này có ích gì nếu bạn không dùng đặc quyền của mình?”, ngôi sao Hacks nhấn mạnh với Variety.

Javier Bardem cũng lên tiếng ủng hộ Palestine và kêu gọi khán giả làm giống mình trên thảm đỏ Emmy 2025.

Một thông điệp chính trị khác được cho là nhắm đến ông Trump trong bài phát biểu nhận giải của biên kịch Daniel O’Brien, khi chương trình Last Week Tonight with John Oliver của HBO thắng hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất cho loạt chương trình tạp kỹ.

“Chúng tôi vinh dự khi được chia sẻ giải thưởng này với tất cả biên kịch của thể loại hài chính trị đêm khuya trong khi loại chương trình này vẫn còn được phép tồn tại”, ông nói.

Với tư cách thành viên đảng Cộng hòa, Sydney rõ ràng đứng ở vị trí đối lập với hầu hết nghệ sĩ góp mặt tại sự kiện. Không khó hiểu khi nhiều người cho rằng cô bị lạnh nhạt hay lạc lõng giữa đồng nghiệp.