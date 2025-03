Oscar có cứu được phim hay nhất?

TPO - Chiến thắng vang dội tại Oscar 2025 giúp “Anora” được chú ý hơn tại rạp chiếu phim. Tác phẩm 18+ này đang trên hành trình thoát mác một trong những Phim hay nhất có doanh thu thấp nhất.

Phim thắng đậm tại Oscar khởi sắc

Tối 2/3 đánh dấu màn tỏa sáng rực rỡ của Anora tại lễ trao giải Oscar lần thứ 97. Phim giành được 5 tượng vàng trong số 6 hạng mục được đề cử và tất cả đều là hạng mục quan trọng: Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Biên tập xuất sắc nhất.

Đây không chỉ là vinh dự lớn cho bộ phim độc lập kinh phí thấp, mà còn mở ra cơ hội để nó được khán giả biết đến nhiều hơn, từ đó cải thiện tình trạng ế ẩm phòng vé.

Trên sân khấu trao giải, đạo diễn Sean Baker kêu gọi khán giả ra rạp xem phim, không chỉ Anora mà nhiều tác phẩm khác, vì tình yêu với điện ảnh trong bối cảnh phòng vé “đóng băng” và các nền tảng trực tuyến phát triển mạnh mẽ.

Với chiến thắng vang dội, Anora trở thành cái tên được săn đón. Số lượng rạp trình chiếu bộ phim này tăng lên. Ngày 7-9/3, phim thu về 1,86 triệu USD từ 1.938 rạp chiếu, tăng 598% so với số liệu cuối tuần trước đó, xếp vị trí thứ 7 trong Top 10 doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong 3 ngày cuối tuần. Đây là lần đầu tiên Anora đạt được thành tích này.

Doanh thu tích lũy toàn cầu của phim đạt 46 triệu USD, với gần 20 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ và 27 triệu USD tại phòng vé quốc tế. Trước Oscar 2025, kể từ khi công chiếu vào 18/10/2024, phim đạt doanh thu 40 triệu USD trên toàn cầu (18 triệu USD ở Mỹ), Anora bị liệt vào danh sách phim có doanh thu thấp nhất trong lịch sử.

Đến nay, tác phẩm hài về ngành “lao động tình dục” Mỹ vẫn nằm trong số những Phim hay nhất có doanh thu thấp nhất trong lịch sử hiện đại. Dẫu vậy, tình hình hiện tại cũng được xem là tín hiệu đáng mừng.

Tuy nhiên, phía nhà sản xuất chưa thể yên tâm được. Trước khi ra rạp lần đầu vào tháng 10/2024, phim từng gây tiếng vang vì thắng giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2024, nhưng kết quả bán vé vẫn bết bát. Chưa kể, người xem hiện đại có xu hướng chờ phim phát sóng trên nền tảng trực tuyến, thay vì tốn tiền mua vé vào rạp. Phim dự kiến phát hành trên nền tảng Hulu trong vài ngày tới.

Theo Collider, kinh phí sản xuất của Anora được báo cáo là 6 triệu USD. Tuy nhiên, nhà phân phối Neon chi gấp 3 lần số tiền đó cho chiến dịch tranh giải Oscar. Dù phải chật vật để thu hồi vốn, 5 tượng vàng Oscar là thành công nằm ngoài mong đợi của Neon.

Trái ngược với Anora, The Brutalist không tăng doanh thu phòng vé dù thắng đến 3 giải Oscar và được đề cử Phim hay nhất. Phim chỉ thu về 153.072 USD từ 214 rạp chiếu, giảm mạnh 65% so với tuần trước.

Với 16 triệu USD trong nước và 29 triệu USD từ thị trường nước ngoài, tổng doanh thu phòng vé toàn cầu của The Brutalist đạt 45 triệu USD. The Brutalist được cho là có chi phí sản xuất dưới 10 triệu USD. Đây là con số đáng kinh ngạc khi xét đến phạm vi rộng lớn của phim.

Một tác phẩm khác bước ra từ Oscar là A Complete Unknown cũng chứng kiến doanh thu giảm mạnh, ước tính 60%. Tính đến hiện tại, phim thu về 74,4 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ và 46,1 triệu USD ở các thị trường khác. Tổng doanh thu toàn cầu là 120,59 triệu USD.

Được sản xuất với kinh phí được cho là lên tới 70 triệu USD, bộ phim đạt được mức thành công vừa phải. Do James Mangold đạo diễn, tác phẩm tiểu sử về huyền thoại âm nhạc Bob Dylan được đề cử 8 giải Oscar, bao gồm Phim hay Nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ngôi vương phòng vé lại bết bát

Dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ là Mickey 17, bộ phim khoa học viễn tưởng hài đánh dấu màn tái xuất của đạo diễn Bong Joon Ho kể từ Parasite – thắng giải Oscar dành cho Phim hay nhất 2020. Phim thu về 19,1 triệu USD từ 3.807 rạp chiếu cho cuối tuần đầu tiên công chiếu. Tại các rạp quốc tế, phim thu về 34,2 triệu USD. Tổng doanh thu toàn cầu là 53,3 triệu USD.

Các nhà phê bình và khán giả có những ý kiến trái chiều về bộ phim do Robert Pattinson đóng chính. Dù có chất lượng không hề tệ, với điểm "B" trên CinemaScore và 79% trên Rotten Tomatoes, phim được cho là thiếu sức bền trong cuộc chiến phòng vé.

Phim có kinh phí 118 triệu USD, tốn thêm 80 triệu USD để tiếp thị. Theo Variety, phim cần phải kiếm được khoảng 275-300 triệu USD trên toàn cầu mới có lãi.

Captain America: Brave New World của Disney và Marvel trượt xuống vị trí thứ hai sau ba tuần dẫn đầu. Phim thu về thêm 8,5 triệu USD từ 3.480 rạp chiếu. Sau 4 tuần công chiếu, phim đạt 177 triệu USD ở Bắc Mỹ và 370,8 triệu USD trên toàn thế giới. Đây sẽ là con số ấn tượng nếu phim không tiêu tốn hơn 180 triệu USD để sản xuất và khoảng 100 triệu USD phục vụ hoạt động quảng bá.

Last Breath, bộ phim kinh dị về sự sống còn với sự tham gia của Woody Harrelson, giành vị trí thứ ba với 4,2 triệu USD từ 3.090 địa điểm, giảm 47% so với lần ra mắt đầu tiên. Sau hai tuần trên màn ảnh rộng, Last Breath thu về 14,5 triệu USD ở Bắc Mỹ. Bộ phim của công ty sản xuất Focus Features được cho là có kinh phí dưới 24 triệu USD.

Phim kinh dị đẫm máu The Monkey của Neon giành vị trí số 4 với 3,9 triệu USD từ 2.955 địa điểm trong tuần ra mắt thứ ba. Bộ phim có kinh phí 10 triệu USD này thu về 31 triệu USD ở Bắc Mỹ cho đến nay.

Paddington in Peru của Sony đứng thứ năm với 3,8 triệu USD từ 3.085 rạp chiếu, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 36,9 triệu USD sau bốn tuần. Cuộc phiêu lưu về chú gấu nhồi bông lịch sự, thích mứt cam này được ưa chuộng hơn nhiều ở nước ngoài với 138,8 triệu USD, đưa tổng doanh thu toàn cầu đạt 175,8 triệu USD. Thành tích này khá ấn tượng, nhưng còn lâu mới đạt đến đỉnh cao của hai phần phim đầu tiên trong loạt phim, với Paddington năm 2014 (326 triệu USD trên toàn cầu) và Paddington 2 năm 2017 (290 triệu USD trên toàn cầu).

Nhìn chung, doanh thu cuối tuần qua giảm gần 60% so với cùng kỳ năm 2024 - thời điểm mà Dune: Part Two càn quét phòng vé. Theo Comscore (công ty phân tích và đo lường truyền thông toàn cầu), doanh thu tính đến thời điểm hiện tại cao hơn 1% so với cùng kỳ năm 2024 và thấp hơn 34% so với năm 2019.

"Giữa một loạt các tuần lễ doanh thu thấp, chúng ta vẫn chờ đợi sự tăng trưởng tại phòng vé rạp chiếu phim trong thời gian tiếp theo. Cách tốt nhất để đánh giá thị trường rạp chiếu phim là có cái nhìn tổng quát, thay vì để một vài tuần ảm đạm gây ra những tuyên bố tiêu cực sâu rộng về sức khỏe lâu dài của toàn bộ ngành công nghiệp", Paul Dergarabedian, nhà phân tích cấp cao của Comscore, cho biết.