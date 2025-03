Demi Moore có thực sự bị đánh cắp tượng vàng Oscar?

TPO - Sau Oscar 2025, truyền thông gọi việc Mikey Madison thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc là bất ngờ lớn, trong khi khán giả tội nghiệp cho Demi Moore vì vuột mất tượng vàng tưởng chừng nắm chắc trong tay. Tuy nhiên, thất bại của mỹ nhân sinh năm 1962 có thực sự bất công?

Phim vận vào người

Một trong những chiến thắng gây tranh cãi nhất Oscar 2025 là Mikey Madison giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Anora, tác phẩm được vinh danh Phim hay nhất. Cô gái 26 tuổi đánh bại ứng cử viên được đánh giá cao nhất là Demi Moore trong The Substance (Thần dược).

Nhiều tờ báo lớn như The New York Post, Variety, The Guardian... mô tả kết quả này là “bất ngờ” hoặc “cú sốc”. Trong khi đó, không ít cư dân mạng cho rằng Demi Moore bị đối xử bất công.

Về phía Demi, vuột mất tượng vàng Oscar thực sự đáng thất vọng. Bà có màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp, từ đó chứng minh cho Hollywood thấy bản thân không phải “nữ diễn viên phim bỏng ngô” và tuổi tác không thể cản bước bà tỏa sáng.

Sau khi giành chiến thắng tại Quả cầu Vàng, Critics Choice và SAG, người ta gần như chắc chắn bà là một trong những người chiến thắng tại Oscar 2025. Với người đã cân nhắc việc nghỉ hưu trước khi nhận lời đóng The Substance, đây được xem là cơ hội cuối cùng để bà nhận được giải thưởng điện ảnh cao quý nhất. Tuy nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh lại có sự an bài khác.

Theo Screenrant, dù không cố ý, có một sự tương đồng trớ trêu giữa việc Demi để mất giải Oscar vào tay Mikey Madison và vai diễn Elisabeth Sparkle của bà trong The Substance.

Trong phim, Elisabeth Sparkle, minh tinh từng đoạt giải Oscar kiêm người dẫn chương trình truyền hình thể dục nhịp điệu, bị ông chủ công ty giải trí sa thải vào đúng sinh nhật lần thứ 50 vì quá già. Không chấp nhận số phận, Sparkle sử dụng loại huyết thanh trên thị trường chợ đen để tạo ra phiên bản trẻ và hoàn hảo hơn của chính mình, được gọi là Sue (Margaret Qualley).

Tuy nhiên, Sue dần dần thoát khỏi sự kiểm soát của Elisabeth. Đỉnh điểm là cảnh Sue và Elisabeth đánh nhau sau khi phiên bản trẻ thay thế bản gốc trở thành người dẫn chương trình truyền hình. Vẻ đẹp của Sue tỏa sáng, trong khi Elisabeth ngày càng xấu xí.

Theo cách này, The Substance cho thấy ngôi sao mới trẻ hơn đánh cắp vinh quang của ngôi sao lớn tuổi, sự nghiệp ở bên kia sườn dốc.

Screenrant nhận định cuộc đua Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar giữa Madison và Moore không ghê rợn như trong phim, nhưng kết quả giống nhau. Moore bị đánh bại, còn nữ diễn viên kém cô 37 tuổi được vinh danh.

Mikey Madison thực sự cướp đi vinh quang của Demi Moore?

Chiến thắng của Mikey Madison trước Demi Moore chắc chắn là một trong những bất ngờ lớn nhất của Oscar 2025, nhưng không phải kết quả khó lý giải.

Ngay từ đầu, Madison là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, sau khi Anora ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2024 và giành được một số giải thưởng. Chỉ sau khi Demi Moore giành chiến thắng tại Quả cầu Vàng 2025, cán cân mới bắt đầu thay đổi.

Trong khi Demi tiếp tục được vinh danh tại Giải Lựa chọn của Nhà phê bình Điện ảnh (Critics' Choice Movie Awards) và Giải thưởng SAG, vai diễn của Madison vẫn đủ sức nặng để thuyết phục ban giám khảo BAFTA 2025 - giải thưởng được ví là Oscar nước Anh. Điều này cho thấy, cô gái sinh năm 1999 không hoàn toàn bị loại khỏi cuộc đua.

Một lý do khác là Viện Hàn lâm hiếm khi trao giải cho phim kinh dị. Theo Polygon, Oscar thường loại trừ thể loại này ra khỏi những hạng mục quan trọng - phim, đạo diễn, diễn xuất và biên kịch.

Dĩ nhiên luôn có trường hợp ngoại lệ. The Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu) càn quét các hạng mục lớn nhất lễ trao giải năm 1992. Trước một năm, Kathy Bates giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Misery (Sự đau đớn). Đó là những cái tên hiếm hoi thuộc thể loại phim kinh dị được Oscar tôn vinh trong vài thập kỷ qua.

Điều đáng lưu ý khác là kể cả có lựa chọn phim kinh dị, Oscar ưu tiên những tác phẩm gần nhất với thể loại chính kịch. Những tác phẩm mang yếu tố siêu nhiên, giả tưởng thắng giải Oscar đều có tuổi đời đáng kể. Năm 1969, Ruth Gordon thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với Rosemary's Baby. Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Fredric March trong Dr.Jekyll and Mr.Hyde từ tận năm 1932.

Những dẫn chứng trên cho thấy Oscar xem trọng những bộ phim kinh dị thực tế và có căn cứ.

Do đó, việc có tên trong danh sách đề cử các hạng mục Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất hay Kịch bản gốc xuất sắc nhất cho thấy The Substance được Viện Hàn lâm ưu ái đến mức nào.

Polygon cho rằng lý do tác phẩm của đạo diễn Coralie Fargeat trở thành ngoại lệ là nhờ Demi Moore. Dù The Substance có phi lý đến mức nào, diễn xuất của Demi lại quá vững chắc. Cô không bị lạc lõng trong thế giới ngớ ngẩn được khuếch đại của bộ phim, ngược lại có màn trình diễn sâu sắc, tinh tế và sống động.

Với diễn xuất hoàn hảo đó, Demi chinh phục loạt giải thưởng tiền Oscar và được lọt vào đề cử của giải thưởng Viện Hàn lâm. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để bà hạ gục đối thủ mạnh như Mikey Madison.

Ngoài diễn xuất ấn tượng và thú vị, chiến thắng của Mikey Madison còn được thúc đẩy bởi yếu tố khác. Đó là tác phẩm mà cô tham gia, Anora. Bộ phim có nội dung không thể thực tế hơn khi một cô gái làng chơi kết hôn chóng vánh với thiếu gia tài phiệt, rồi nhanh chóng bị nhà chồng ép hủy vì không môn đăng hộ đối.

Tại Oscar 2025, Anora giành được 5 trong số 6 giải thưởng mà phim được đề cử và tất cả đều là hạng mục chính, bao gồm Phim hay nhất. Là nhân vật trung tâm trong một bộ phim được Oscar đánh giá cao như vậy, Mikey Madison đánh bại Demi Moore có còn vô lý?

Nhà báo Johnny Oleksinski của The New York Post cho biết sau lễ trao giải, ông nhận được nhiều tin nhắn có nội dung “Tội nghiệp Demi”. Tuy nhiên, ông tin rằng không có gì đáng buồn hay thất vọng về kết quả Oscar 2025.

Oleksinski tuyên bố Madison ít được biết đến hơn Demi Moore, không có nghĩa cô không xứng đáng với giải thưởng cao quý.

“Madison là người nổi bật nhất từ đầu đến cuối. Sean Baker nói với Quentin Tarantino khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất, ‘Quentin, nếu anh không chọn Mikey Madison vào Once Upon a Time... In Hollywood, sẽ không có Anora’. Đúng vậy, không có cô ấy sẽ không có bộ phim nào cả, không có Phim hay nhất năm 2025. Ani của Madison - hung dữ, ngọt ngào, hài hước, dễ bị tổn thương, lãng mạn - thật khó quên”, Oleksinski đánh giá.

Về phía khán giả, ông Oleksinski cho rằng họ không đủ cơ sở để đánh giá lựa chọn của Oscar. Ở Mỹ, Anora nằm trong danh sách Phim hay nhất có doanh thu thấp nhất từ trước đến nay, với 15 triệu USD. Hầu hết khán giả theo dõi Oscar có lẽ chưa xem phim. Do đó, họ không thể rõ Madison xuất sắc như thế nào trên màn ảnh.

Chiến thắng của Mikey Madison không phổ biến

The Substance chỉ ra Hollywood luôn tìm kiếm những ngôi sao mới, trẻ tuổi để thay thế nhóm diễn viên lớn tuổi hơn, đặc biệt với các nữ diễn viên. Tuy nhiên, giải Oscar không như vậy. Viện Hàn lâm có xu hướng trao giải cho những tên tuổi đã thành danh và có thâm niên hoạt động trong nghề so với người mới nổi. Thông lệ đó có lợi cho Demi Moore.

Trải qua 97 năm tổ chức, Madison là người trẻ tuổi thứ 9 giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô cũng là nữ diễn viên đầu tiên dưới 30 tuổi được vinh danh ở hạng mục này kể từ năm 2017, khi Emma Stone chiến thắng với La La Land. Cùng với Jennifer Lawrence, họ là ba người đẹp ít ỏi nhận được vinh dự này ở tuổi đôi mươi trong thế kỷ 21.

Điều này khiến thành tựu của mỹ nhân Gen Z bị xem là bất thường về mặt thống kê, đặc biệt khi xét đến việc cô là người thứ 13 trong lịch sử giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn trong Phim hay nhất. Cô là trường hợp hiếm hoi cho thấy Hollywood đang nâng đỡ một ngôi sao trẻ.

Với góc nhìn này, việc Demi Moore thua cuộc càng thêm cay đắng. Bà tưởng chừng có thể đứng cùng hàng ngũ với Michelle Yeoh và Jessica Chastain, những minh tinh gạo cội được tôn vinh sau hàng thập kỷ cống hiến cho lịch sử điện ảnh thế giới. Đến cuối cùng, người đẹp U65 phải chứng kiến ngôi sao trẻ hơn nhiều giơ cao tượng vàng mà cô tin thuộc về mình.