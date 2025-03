Cô gái khiến minh tinh Demi Moore thất bại

TPO - Với vai vũ nữ thoát y trong “Anora”, Mikey Madison đạt được giấc mơ mà Demi Moore khao khát cả đời khi chỉ mới 26 tuổi. Giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đưa cô gái Gen Z bước vào hàng ngũ sao hạng A tại Hollywood khốc liệt.

Vào nghề năm 14 tuổi

Tối 2/3 (giờ địa phương), Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 khép lại với tất cả hạng mục đều tìm thấy chủ nhân. Một số chiến thắng được dự đoán từ trước, số còn lại gây bất ngờ. Sốc nhất phải kể đến việc ban tổ chức loại Demi Moore để trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho cái tên ít tiếng tăm hơn nhiều, Mikey Madison.

Ở tuổi 26, Mikey Madison nắm giữ vinh dự mà tiền bối hơn 37 tuổi có thể cả đời không chạm tới được.

Đối với nhiều người, Madison hoàn toàn xa lạ trước khi gây tiếng vang tại Oscar. Tuy nhiên, xét về tuổi nghề, cô không phải là người mới.

Mikey Madison sinh năm 1999, đến từ Thung lũng San Fernando, phía tây bắc trung tâm thành phố Los Angeles, California, mỹ. Gia đình cô không có truyền thống nghệ thuật khi cha mẹ làm trong ngành tâm lý học. Cô có hai anh trai, một trong số đó sinh đôi với cô, và 2 chị gái.

Madison ban đầu được đào tạo để trở thành vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vào năm 14 tuổi, cô chuyển sang theo đuổi diễn xuất.

Sự nghiệp trên màn ảnh của cô bắt đầu từ những bộ phim ngắn. Tác phẩm điện ảnh đầu tay của cô là Liza, Liza, Skies Are Grey, phát hành vào năm 2017.

Trước đó một năm, cô có vai diễn đầu tiên trên truyền hình, đảm nhận vai Max, con gái tuổi teen của Pamela Adlon trong loạt phim Better Things. Cô hóa thân thành nhân vật này cho đến khi loạt phim kết thúc vào năm 2022.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí The Cut vào tháng 1, người đẹp Gen Z mô tả Better Things là lời giới thiệu của cô về diễn xuất.

Cô cũng đóng một số vai phụ trong các dự án như Once Upon a Time . . . in Hollywood (2019), tác phẩm giúp Brad Pitt thắng giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc, và Lady in the Lake (2024), nhưng không quá ấn tượng.

Trước Anora, vai diễn nổi bật nhất của Madison là Amber Freeman trong Scream 5. Phim được phát hành vào năm 2022, đạt được thành công về mặt thương mại lẫn đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Vai diễn “đo ni đóng giày”

Biên kịch kiêm đạo diễn Sean Baker bị thu hút bởi Madison sau khi xem cô thể hiện trong Once Upon a Time… in Hollywood. Ông sau đó bắt tay vào viết kịch bản Anora dành riêng cho nàng thơ Gen Z.

Quá trình tuyển chọn diễn viên, Baker trực tiếp mời Madison gia nhập đoàn phim mà không cần thử vai. Người đẹp đồng ý ngay lập tức vì cô vốn là người hâm mộ nam đạo diễn.

“Tôi nói đồng ý ngay cả trước khi đọc kịch bản. Tôi biết bất cứ điều gì ông ấy tạo ra đều là thứ tôi muốn trở thành một phần của nó”, Madison chia sẻ với The Cut.

Trong Anora, Mikey Madison vào vai Anora Mikheeva (nghệ danh Ani), vũ nữ thoát y trong câu lạc bộ đêm ở New York. Cô có cơ hội đổi đời sau khi gặp và kết hôn chớp nhoáng với con trai tài phiệt Nga ăn chơi, lêu lổng. Tuy nhiên, giấc mộng hào môn sụp đổ khi cha mẹ chồng làm mọi cách để hủy bỏ cuộc hôn nhân.

Để vào vai cô gái trong ngành “lao động tình dục”, Madison đăng ký học múa cột và nói tiếng Nga.

“Tôi kết bạn với những vũ công. Tôi muốn mọi khía cạnh trong công việc của Ani và những gì cô ấy làm đều thực tế. Đó không phải toàn bộ cuộc sống của cô ấy, mà chỉ là công việc”, nữ diễn viên trẻ chia sẻ.

Tâm huyết với nghề và chỉn chu trong công việc giúp Madison gặt được trái ngọt. Cô không chỉ đầy thu hút với ngoại hình quyến rũ và những màn khỏa thân đốt cháy màn hình, mà còn nhận vô số lời khen bởi lột tả rõ những biến chuyển cảm giác của nhân vật. Đó là vẻ nghi ngờ pha lẫn trong niềm vui trước lời cầu hôn đột ngột từ thiếu gia giàu có, rồi đến cảm xúc bối rối, thất vọng và phẫn nộ khi bị gia đình chồng chối bỏ.

Màn thể hiện ấn tượng đó được công nhận bằng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar và “Oscar nước Anh” BAFTA 2025. Cô cũng nhận đề cử tại Quả cầu vàng và Giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh.

Kế hoạch tiếp theo của Mikey Madison là gì?

Trên sâu khấu trao giải Oscar, Madison gọi chiến thắng của mình là “giấc mơ trở thành hiện thực”. Trong các cuộc phỏng vấn trước đó, cô cũng nhận định Anora thay đổi cuộc đời cô.

Thật vậy, từ nữ diễn viên ít được biết đến, cô trở thành cái tên nổi danh toàn cầu, chính thức bước chân vào hàng ngũ sao hạng A tại Hollywood. Nhiều cơ hội mở ra cho người đẹp 26 tuổi.

Tuy nhiên, Madison cho biết không muốn vội vã nhận lời mời tham gia dự án phim tiếp theo.

“Tôi đang cân nhắc về công việc tiếp theo mà tôi chọn vì nhiều lý do khác nhau. Tôi biết mình là ai với tư cách diễn viên và nghệ sĩ. Tôi biết mình muốn cảm thấy thế nào khi làm một bộ phim. Tôi may mắn khi có được mọi công việc mà tôi đã có, nhưng tôi muốn có được cảm giác giống như khi tôi làm bộ phim của Sean trong dự án tiếp theo, dù chỉ một chút. Điều quan trọng đối với tôi là phải yêu nhân vật. Đó là công việc đầy cảm xúc. Vì vậy, tôi đang chờ đợi điều gì đó thực sự nói lên được con người tôi”, Madison chia sẻ trên Dazed.