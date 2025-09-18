Scandal lớn nhất lịch sử ngành giải trí Hong Kong bị nhắc lại

TPO - Trên kênh YouTube riêng, đạo diễn Vương Tinh đề cập đến vụ bê bối ảnh nóng gần 20 năm trước của Chung Hân Đồng và Trần Quán Hy. Ông cho rằng nữ diễn viên bất hạnh và bị oan ức.

Những năm qua, nhà làm phim nổi tiếng Vương Tinh dành nhiều tâm huyết để xây dựng kênh YouTube riêng, với xoay quanh chuyện hậu trường showbiz. Trong tập phát sóng ngày 13/9, ông nhắc đến bê bối ảnh nóng hủy hoại sự nghiệp của Chung Hân Đồng gần 20 năm trước.

Đạo diễn Thần bài cho biết Twins - gồm Thái Trác Nghiên (A Sa) và Chung Hân Đồng (A Kiều) - là nhóm nhạc huyền thoại của Hong Kong (Trung Quốc). Ngay sau khi chính thức ra mắt vào năm 2000, hai cô gái lập tức nổi tiếng, thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Chuyến lưu diễn vào năm 2007 của Twins đạt được thành công rực rỡ.

Đạo diễn Vương Tinh chia sẻ về bê bối ảnh nóng của Chung Hân Đồng trên kênh YouTube riêng.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Chung Hân Đồng gặp phải sự kiện không ai ngờ tới.

“Chính là bê bối ảnh nóng. Việc đó tôi thấy rất khó để nói rõ ràng đúng hay sai. Nhưng tôi cảm thấy A Kiều quá bất hạnh, phải chịu một tổn thương như vậy. Tôi thật sự thấy oan ức thay cho cô ấy. Thực ra lúc đó tôi cũng nghe nói có chuyện này, có người từng đưa cho tôi xem. Tôi liếc mắt nhìn một cái rồi đẩy đi ngay, chứ không phải làm bộ đứng đắn gì cả. Trong lòng, tôi xem cô ấy như em gái. Nhìn thấy em gái mình gặp chuyện như vậy, thật sự rất khó chịu", đạo diễn Vương chia sẻ, còn nói thêm từng hợp tác với A Kiều trong vài bộ phim.

Theo Vương Tinh, sau sự cố ảnh nóng, nhiều kế hoạch có Chung Hân Đồng tham gia đều bị dừng lại, kể cả phát hành ca khúc mới. Những cảnh quay có mặt cô trong phim Mai Lan Phương đều bị cắt bỏ hết.

“Trong Mai Lan Phương, cô ấy (A Kiều) đóng rất nhiều, có cả phần đóng chung với Lê Minh, nhưng cuối cùng đều bị cắt sạch. May mắn là công ty Anh Hoàng nỗ lực hết sức, không hề bỏ rơi mà còn dốc lòng giúp cô ấy. Chỉ khoảng một năm sau, ngay cả ở đại lục người ta cũng nhận thấy chuyện đó không phải lỗi của cô ấy, mà chỉ là bất hạnh", ông kể.

Mai Lan Phương ra mắt năm 2008, do Lê Minh, Chương Tử Di, Vu Thiếu Quần, Tôn Hồng Lôi, Ando Masanobu, Anh Đạt, Trần Hồng, Vương Học Kỳ… đóng chính. Phim kể về cuộc đời của nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng người Trung Quốc Mai Lan Phương. Chung Hân Đồng vốn dĩ đảm nhận vai Phúc Chi Phương - người vợ thứ hai của Mai Lan Phương. Bộ phim cuối cùng giành được nhiều giải thưởng lớn, trong đó có Giải Kim Mã lần thứ 46, Giải Kim Kê điện ảnh Trung Quốc lần thứ 27 cùng nhiều giải khác tại các liên hoan phim.

Bê bối ảnh nóng với Trần Quán Hy khiến Chung Hân Đồng sụp đổ hình tượng ngọc nữ trong sáng.

Vào tháng 1/2008, hàng loạt ảnh nhạy cảm của Trần Quán Hy cùng nhiều nữ nghệ sĩ bị phát tán trên mạng. Hai gương mặt nổi bật trong số đó là Trương Bá Chi và Chung Hân Đồng. Nguyên nhân do máy tính cá nhân của Trần Quán Hy bị sao chép dữ liệu khi mang đi sửa.

Sự việc nhanh chóng trở thành một trong những scandal lớn nhất lịch sử ngành giải trí xứ Cảng Thơm. Hình ảnh và sự nghiệp của các nữ nghệ sĩ bị tổn hại nặng nề.

Ngày 11/2/2008, khi xuất hiện tại một sự kiện, Chung Hân Đồng nói trong nước mắt: "Tôi thật ngây thơ và ngu ngốc".

Ngày 21/2/2008, Trần Quán Hy tổ chức họp báo để xin lỗi công khai và tuyên bố rút khỏi ngành giải trí vô thời hạn. Kể từ đó, anh không còn đóng phim hay ca hát nữa, thay vào đó chuyển sang kinh doanh mảng thời trang.

Sự nghiệp của Chung Hân Đồng bị đóng băng một thời gian. May mắn có sự hỗ trợ của công ty quản lý Anh Hoàng, cô mới dần tái xuất showbiz.

Năm 2011 đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân sinh năm 1981. Phim điện ảnh Tình cũ và phim truyền hình Phi Hổ có cô tham gia đều nhận được phản hồi khá tốt. Cô cũng tái hợp với A Sa sau thời gian gián đoạn. Họ tổ chức concert và ra sản phẩm âm nhạc, được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình.

Năm 2018, Chung Hân Đồng kết hôn với Lại Hoằng Quốc (Michael Lai), bác sĩ thẩm mỹ người Đài Loan (Trung Quốc), sau 6 tháng tìm hiểu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không bền. Năm 2020, hai người ly hôn. Nữ diễn viên cho biết nguyên nhân chính là do tính cách không hợp, cách biệt địa lý và lịch trình bận rộn.

Kể từ đó đến nay, Chung Hân Đồng vẫn độc thân, trong khi chồng cũ đã tái hôn và có con. Nữ diễn viên từng đề cập đến việc muốn có con, nhưng lo lắng vấn đề tuổi tác và chưa tìm được người phù hợp.

Hiện tại, ở tuổi 44, Chung Hân Đồng vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung như mới ngoài đôi mươi. Vào cuối tháng 8, cô gây sốt với ảnh bikini chụp tại đảo Phú Quốc của Việt Nam.

Chung Hân Đồng trẻ trung thách thức tuổi tác ở tuổi 44.

Bộ phim mới nhất mà cô tham gia là Good Goodbye của Hong Kong (Trung Quốc). Trong phim, cô đóng vai bệnh nhân ung thư. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 7, người đẹp 8X cho biết phần khó khăn nhất của bộ phim là cô phải giảm cân để trông giống người mắc bệnh nan y.

"Vì tuổi càng lớn, quá trình trao đổi chất chậm lại nên việc giảm cân thực sự không dễ dàng đối với tôi... Tôi không tự ti về ngoại hình nhưng tôi mắc chứng rối loạn nhận thức về ngoại hình (luôn cảm thấy bản thân không ổn dù thực tế không phải vậy)", cô chia sẻ.