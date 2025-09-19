Thành tích thê thảm của Park Min Young

TPO - Bộ phim truyền hình mới nhất của Park Min Young có tỷ suất người xem bết bát, giảm mạnh xuống 0% trong tập mới nhất. Nhà phân phối buộc phải chuyển khung giờ phát sóng để cứu vãn tình hình.

Ngày 6/9, Confidence Queen phát sóng tập đầu tiên. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc này được làm lại từ siêu phẩm Nhật Bản Confidence Man JP, gây sốt vào năm 2018.

Theo giới thiệu, Confidence Queen là bộ phim hài hước - phiêu lưu tội phạm, kể về ba kẻ lừa đảo lão luyện là Yoon I Rang (Park Min Young), James (Park Hee Soon) và Myung Goo Ho (Joo Jong Hyuk). Họ sử dụng kỹ năng của mình để chiếm đoạt tiền bạc của những kẻ tham lam trong lĩnh vực bất động sản và tài chính.

Park Min Young hóa thân thành kẻ lừa đảo trong phim mới.



Confidence Queen được chiếu vào cuối tuần, khung 21h10 trên TV Chosun. Từ trước khi phát sóng, phim thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông và khán giả vì loạt phim gốc Hàn Quốc đầu tiên do Amazon Prime sản xuất.

Tuy nhiên, khi chính thức ra mắt, tỷ suất người xem của Confidence Queen lại không mấy khả quan. Theo Nielsen Korea, tính trên toàn quốc (chỉ bao gồm các hộ thuê bao trả phí), tập 1 đạt 1,1%, tập 2 tăng lên 1,5%, nhưng sang tập 3 chỉ đạt 1% và tập 4 còn giảm xuống 0,9%.

Thành tích bết bát này khiến nhiều người sốc. Họ càng thất vọng hơn khi nữ chính Park Min Young vốn được mệnh danh là "nữ hoàng rating", nắm trong tay loạt phim ăn khách, gần đây nhất là Cô đi mà lấy chồng tôi (2024), gây sốt châu Á.

Tuy nhiên, dựa vào con số trên để chê Confidence Queen không hay là không đúng. Bết bát trên truyền hình, phim lại khá thành công trên OTT (dịch vụ cung cấp nội dung số trực tiếp đến người dùng thông qua Internet). Tính đến chiều 18/9, Confidence Queen đứng thứ 4 trong top 20 phim ăn khách tuần này trên nền tảng Coupang Play. Ngoài ra, trước đó một ngày, phim còn xếp hạng 7 trong mục TV Show (chương trình truyền hình) toàn cầu trên Amazon Prime, cho thấy sức hút ở thị trường quốc tế.

Chính vì thế, nhiều ý kiến cho rằng việc Confidence Queen không đạt thành tích cao ở trong nước là do đặc điểm của thể loại phim và đối tượng khán giả chủ yếu của TV Chosun không trùng khớp.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Jung Deok Hyun phân tích trên IsPlus: “Khán giả của TV Chosun thường có độ tuổi cao hơn, trong khi Confidence Queen là tác phẩm caper (lừa đảo tội phạm) - thể loại mà giới trẻ ưa thích. Vì vậy, kỳ vọng có tỷ suất người xem cao ngay từ đầu là hơi lệch với sự cân bằng giữa kênh và đặc trưng thể loại nội dung".

TV Chosun nổi tiếng với dòng phim tâm lý gia đình, kịch tính với mô típ nội dung như ngoại tình, người thứ 3, tranh chấp tài sản...

TV Chosun thay đổi thời gian phát sóng Confidence Queen để né đối thủ mạnh và dễ tiếp cận với khán giả trẻ hơn.

Có lẽ nhận thức được điều này, TV Chosun phản ứng bằng cách hiếm thấy: thay đổi khung giờ phát sóng khi phim đang chiếu.

Ngày 15/9, TV Chosun thông báo Confidence Queen chuyển từ khung 21h10 sang 22h30 thứ Bảy và Chủ nhật. Đây được xem là động thái nhằm tránh cạnh tranh trực tiếp với Bon Appétit, Your Majesty (Ngự trù của bạo quân) - bộ phim cuối tuần của tvN, có rating cao nhất 15,4% - đồng thời hy vọng thu hút thêm khán giả trẻ.

Nhà phê bình Jung nhận định thêm: “Confidence Queen không phải là câu chuyện mang tính hiện thực, mà thiên về đặc trưng thể loại mạnh mẽ. Để thể loại này thuyết phục được khán giả, cần có yếu tố mới mẻ hoặc cấu trúc chặt chẽ để người xem dễ dàng chấp nhận, nhưng hiện tại phim vẫn còn thiếu điểm đó. Tuy nhiên, khi phim dần hé lộ những câu chuyện quá khứ của ba nhân vật chính song song với các tập tiêu diệt ác nhân, nếu khai thác được nhiều khía cạnh thú vị trong nhân vật và thêm các tập phim đa dạng hơn, tôi cho rằng vẫn có cơ hội để tỷ suất người xem phục hồi".