Phim có rating thê thảm 0%

TPO - Quy tụ diễn viên nổi tiếng như Jeon Somin (Running Man) và Choi Daniel (Gia đình là số một) nhưng "Sorry Not Sorry" của KBS Joy ghi nhận rating thảm hại.

Bộ phim truyền hình mới Sorry Not Sorry của KBS Joy đang vật lộn với tỷ suất người xem thấp bất chấp sự xuất hiện của các diễn viên như Jeon Somin và Choi Daniel.

Bộ phim ghi nhận tỷ suất người xem ở mức 0% trong ba tập liên tiếp, hiện duy trì mức 0,4%, bắt đầu từ 0,3% trong tập một.

Sorry Not Sorry đánh dấu sự trở lại của đài KBS Joy sau một thập kỷ trong việc sản xuất phim truyền hình. Được đạo diễn bởi Min Ji Young và biên kịch bởi Jo Yoo Jin và Choi Ryong, bộ phim khắc họa câu chuyện của Song Yi (Jeon Somin thủ vai), người phụ nữ đã hủy bỏ hôn ước chỉ sau một đêm. Cô đối mặt những thách thức trong khi cố gắng kiếm sống ở thành phố mới, làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau.

Song Yi vướng vào mối quan hệ tay ba với luật sư khó tính Choi Hyun Woo (Choi Daniel) và chủ quán cà phê điển trai Kim Yi Ahn (Kim Moo Joon), khiến cuộc sống vốn đã phức tạp của cô càng thêm lộn xộn.

Tại buổi họp báo, đạo diễn Min mô tả bộ phim là về gia đình, chữa lành và hài hước, nhấn mạnh cốt truyện hướng đến những phụ nữ ở độ tuổi 30.

Đây là tác phẩm đầu của Jeon Somin sau khi rời show thực tế Running Man của SBS. Cô nói đang tìm kiếm tác phẩm tươi mới, may mắn kịch bản của Sorry Not Sorry đã đến với mình.

Khi được hỏi về kỳ vọng về rating, Jeon Somin cho biết: “Mặc dù rating cao sẽ rất tuyệt, tôi nghĩ một bộ phim sẽ thành công nếu tôi nghe thấy mọi người bàn tán về Sorry Not Sorry mỗi lần đến quán cà phê hoặc nhà hàng. Mọi người thường liên tưởng tôi với chương trình Running Man, nhưng đến tháng 12, tôi hy vọng họ sẽ nói 'Tôi thích Ji Song Yi'”.

Đóng cặp với Somin là Choi Daniel. Anh vào vai Cha Hyun Woo, luật sư đã ly hôn. Somin khen ngợi bạn diễn là “bậc thầy của phim hài lãng mạn”, trong khi đó diễn viên Gia đình là số một nhận xét: “Đây là lần đầu tôi làm việc với Somin nhưng thực sự ngạc nhiên. Cô ấy là bông hoa trong bộ phim của chúng tôi, tôi muốn cô ấy nở rộ mà không lụi tàn”.

Jeon Somin (38 tuổi), ra mắt trong bộ phim truyền hình của MBC năm 2004. Cô chật vật suốt nhiều năm qua, ám ảnh việc bị đạo diễn đánh vào đầu khi mắc lỗi.

Sau gần một thập kỷ, Jeon Somin có được vai diễn đổi đời nhờ vai chính Aurora trong bộ phim truyền hình Princess Aurora (2013). Cô tiếp tục củng cố vị trí trong ngành với những vai diễn quan trọng trong các bộ phim truyền hình như Something About 1%, Top Star U-back, Show Window: The Queen's House và Cleaning Up.

Ngoài diễn xuất, Jeon Somin được quan tâm nhờ tham gia Running Man năm 2017. Sự ăn ý của cô với Yang Se Chan giúp cả hai trở thành thành viên cốt cán của chương trình trong sáu năm. Khi quyết định rời chương trình, Somin thú nhận: "Kể từ khi rời Running Man, tiêu chuẩn hài hước của tôi đã trở nên quá cao. Bất kể điều gì đó buồn cười đến mức nào, tôi nghĩ 'Tại sao điều này lại buồn cười?'. Trong năm qua, tôi hiếm khi cười nhiều như trước đây".

Hà Trang