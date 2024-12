Sự nôn nóng kéo tai tiếng của ca sĩ show Anh trai

TPO - Sau cơn sốt từ chương trình Anh trai say hi, nhiều nghệ sĩ trẻ tận dụng thời cơ đẩy mạnh tên tuổi bằng việc tung ra sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, tính đến hiện tại, sản phẩm được đánh giá chất lượng, tạo tiếng vang chưa thấy đâu, thay vào đó có nhiều bài hát gây tranh cãi dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội.

Giữa tháng 11, “anh trai” Đỗ Phú Quí mang đến sản phẩm âm nhạc mang tên Pickleball. Bài nhạc tạo sự quan tâm vì nhắc đến môn thể thao gây sốt trong thời gian qua. Bên cạnh đó phần lời nhạc gây bàn tán, bị chê sáo rỗng, nhảm nhí như “Anh hẹn em Pickleball. Ta vờn nhau Pickleball. Tay vợt bên dưới hông. Anh đập banh, đập banh" được dư luận cho rằng phản cảm, gây cảm giác cringe (ớn lạnh). Sự chê bai nhân rộng và bất ngờ tạo “viral” khi có nhiều bản chế nhạc trên mạng xã hội. Từ “thảm họa âm nhạc”, Pickleball lại trở thành bài hát “gây nghiện” vì độ dở và ám ảnh.

Tạo xu hướng dù bị chê tả tơi, không thể phủ nhận Pickleball mang lại cho Đỗ Phú Quí độ nhận diện lớn gấp nhiều lần thời điểm anh tham gia show Anh trai say hi. Trong chương trình, ca sĩ sinh năm 1993 là một trong những người dừng chân sớm nhất, chưa kịp để lại dấu ấn.

Trong đêm concert Anh trai say hi ở Mỹ Đình (Hà Nội), ca khúc này một lần nữa khiến cư dân mạng ngao ngán khi BTC phát trong phần trò chơi, để hàng chục nghìn khán giả cổ vũ, hát theo. Một số ý kiến nói BTC coi thường khán giả khi đêm ca khúc bị chê là nhạc rác lên sân khấu.

Đỗ Phú Quí thành công khi có độ nhận diện với công chúng nhưng chung quy vẫn là nổi bằng tai tiếng. Giây phút giải trí, trào phúng nhất của khán giả thời biến âm nhạc của anh thành xu hướng.

Thêm một gương mặt từ show Anh trai là Gemini Hùng Huỳnh mới đây cho ra mắt MV Chẳng thể nhắm mắt. Anh trở thành tâm điểm không phải vì hát hay, nhảy đẹp mà gây tranh luận bởi sản phẩm tạo liên tưởng đến Kpop.

Cơn sóng phẫn nộ tăng cao khi fan BTS và Jungkook tố nam ca sĩ sao chép MV Standing next to you, kèm theo bằng chứng so sánh góc quay, trang phục, giai điệu… Nhiều trang tin nước ngoài đưa tin về vụ việc, hàng trăm nghìn lượt đề cập trên Twitter nhắc đến vụ ồn ào này.

Hùng Huỳnh và ê-kíp giữ im lặng và lên bài xin lỗi vào lúc nửa đêm, tạm thời ẩn MV. Anh không đề cập rõ xin lỗi về vấn đề gì, một lần nữa gây phẫn nộ vì hời hợt, nói không đúng trọng tâm.

Bước đi nôn nóng gây mất cảm tình

Trên Threads, khán giả đặt câu hỏi vì sao Hùng Huỳnh là nghệ sĩ trẻ, có nhiều thời gian trau dồi, đang nhận sự chú ý tích cực sau Anh trai say hi lại lựa chọn các ra mắt MV đầu tay như vậy. Lời xin lỗi của Hùng Huỳnh không xoa dịu được dư luận dù anh có công ty quản lý đứng đằng sau.

Cả Hùng Huỳnh và Đỗ Phú Quí đều là “gà” của công ty quản lý nghệ sĩ Nomad MGMT. Có ê-kíp chuyên nghiệp hậu thuẫn, tư vấn nhưng hướng đi của những cái tên này đang khiến dư luận dần mất cảm tình.

Có khán giả nhận định đây là hướng đi của các công ty giải trí muốn đánh vào thị hiếu khán giả trẻ dễ dãi. Sau khi tạo dư luận xấu sẽ phát hành sản phẩm chỉn chu và “tẩy trắng” hình tượng. Thực tế, nhiều trường hợp nghệ sĩ Việt bị tố trắng trợn đạo nhái Kpop đã tồn tại nhiều năm qua ở showbiz Việt.

Ca sĩ Miina từng vướng phải ồn ào sao chép y nguyên hình ảnh của Rosé (BlackPink), nhóm nhạc Zero 9 tự tin tuyên bố muốn trở thành “BTS Việt Nam” và liên tục gây tranh cãi vì sử dụng chiêu trò. Sự quan tâm của công chúng dành cho những trường hợp này cũng nhanh chóng nguội lạnh, Miina ngụp lặn không tìm được chỗ đứng, Zero 9 tan rã sau những sản phẩm kém chất lượng. Sau tất cả, họ đều đặn được điểm tên khi khán giả liệt kê những trường hợp bắt chước thần tượng Kpop.

Với trường hợp của Hùng Huỳnh, ca sĩ sinh năm 1999 lẫn phía quản lý đều không đính chính về lời tố cáo đạo nhái. Sản phẩm âm nhạc của anh đạt được độ thảo luận nhưng ắt hẳn tiêu cực nhiều hơn tích cực.

“Một tân binh gắn liền với ồn ào đạo nhái không hay ho gì hết”, “Lứa 2000, 2001 bây giờ toàn năng và phát triển, Hùng Huỳnh nhìn vậy nhưng chưa hẳn có nhiều thời gian. Vấn đề lớn nhất của Hùng Huỳnh là âm nhạc, hát và rap đều không nổi bật lại không sản xuất âm nhạc, có vẻ bế tắc nên bạn chọn ra mắt nhanh trong lúc Anh trai say hi còn nhiệt”... khán giả bình luận.