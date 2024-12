Ca sĩ show Anh trai bị tố đạo nhái

TPO - MV mới của ca sĩ Hùng Huỳnh bị tố sao chép sản phẩm âm nhạc của Jungkook (BTS). Làn sóng phẫn nộ của khán giả lan rộng, yêu cầu nam ca sĩ gốc Đồng Nai lên tiếng giải thích.

Sau cơn sốt show Anh trai say hi, Hùng Huỳnh cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Chẳng thể nhắm mắt chiều 15/12. Ngay sau đó, MV tạo tranh luận vì có nhiều cảnh quay gợi nhớ đến Standing next to you của Jungkook (BTS), ra mắt vào cuối năm 2023.

MV của Hùng Huỳnh bị tố đạo nhái Jungkook (BTS)

Trong MV của Hùng Huỳnh, khán giả cho rằng bối cảnh, trang phục đến góc quay đều có điểm tương đồng với sản phẩm của ngôi sao đình đám xứ kim chi. Cụ thể trong cảnh quay, nam ca sĩ quê Đồng Nai chọn áo thun trắng khoét cổ phối cùng quần ống suông, áo gile xám không tay, bộ vest đính chi tiết lấp lánh. Tất cả đều tương đồng với trang phục của Jungkook trong Standing next to you.

Góc quay cận, bố cục phần vũ đạo nhảy với dàn vũ công và tương tác với nhân vật nữ cũng là điều trùng hợp ở cả hai MV này.

Ở buổi ra mắt trước truyền thông, Hùng Huỳnh diện bộ gile xám trình diễn. Một số ý kiến nhận xét vũ đạo của anh tạo liên tưởng đến MV của em út BTS.

Giữa lùm xùm, fanpage Hùng Huỳnh chia sẻ ảnh ăn mừng bài hát mới đạt hạng nhất trên iTunes Việt Nam. Trong ảnh, anh xuất hiện trong tạo hình ma mị, với đôi cánh đen phía sau. Điều này tiếp tục gây tranh luận bởi Jungkook cũng có tạo hình tương tự trong Standing next to you.

Người hâm mộ BTS tràn vào tài khoản cá nhân của Hùng Huỳnh tố cáo đạo nhái, yêu cầu anh lên tiếng. Tuy nhiên, phía ca sĩ giữ im lặng và xóa các bài đăng có bình luận tiêu cực.

Producer đổ thêm dầu vào lửa

Giữa tranh cãi, người chịu trách nhiệm sản xuất âm nhạc của Hùng Huỳnh là Kewtiie dùng tài khoản cá nhân đăng bài viết ẩn ý MV Standing next to you cũng lấy cảm hứng từ Michael Jackson và nhanh chóng xóa sau đó.

Ở MV Standing next to you, Jungkook tái hiện lại điệu nhảy trứ danh của Michael Jackson, trang phục của anh cũng gợi nhớ thời hoàng kim của ông hoàng nhạc pop quá cố. Cố vấn của Michael Jackson - Diana Ross từng khen ngợi, nói lời yêu thích sản phẩm của em út BTS khi tri ân đến biểu tượng âm nhạc thế giới.

Không dừng lại sau ít phút xóa bài, producer Kewtiie có hành động khó hiểu khi đăng tải bài tặng album Golden của Jungkook cho 6 người may mắn, kèm theo là hình ảnh hóa đơn mua 6 album với số tiền hơn 3 triệu đồng.

Khi nhận loạt chỉ trích, Kewtiie lần thứ 2 xóa bài đăng, đồng thời chuyển tài khoản cá nhân về chế độ riêng tư. Kewtiie được biết đến là nhà sản xuất âm nhạc “ruột” của Hieuthuhai, thành viên tổ đội Gerdnang đang được giới trẻ quan tâm.

Trên Twitter, từ khóa “Stop copying BTS” (ngừng sao chép BTS - PV), “Jungkook”, Gemini Hùng Huỳnh” (nghệ danh của Hùng Huỳnh - PV) đang trending tại khu vực Việt Nam với hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Hầu hết bài viết đều tố nam ca sĩ 25 tuổi đạo nhái sản phẩm âm nhạc của em út BTS.