Diễn viên có thái độ tồi tệ nhất

TPO - Giải thưởng Sanddalki năm 2024, tương tự như giải Mâm xôi vàng, đã gọi tên Jung Woo Sung, Youn Yuh Jung và Jeon Do Yeon là những người nổi tiếng Hàn Quốc "có cách cư xử tệ nhất" dựa trên phiếu bầu của người trong ngành. Bên cạnh đó, diễn xuất tệ nhất và phim tệ nhất cũng tìm được chủ nhân.

Tương tự giải Mâm xôi vàng của Mỹ nhằm nêu bật những tác phẩm “tệ nhất” trong nền điện ảnh đương đại, giải Sanddalki (Mâm xôi) đã trở thành truyền thống kể từ năm 2017, do hãng truyền thông Sports Kyunghyang của Hàn Quốc tổ chức.

Đơn vị này đã tiến hành khảo sát thường niên với 51 phóng viên phim ảnh, giải trí từ các cơ quan truyền thông hàng đầu trong nước. Các bộ phim thương mại Hàn Quốc được phát hành từ tháng 12/2023-30/11/2024 được xét giải và chia thành ba hạng mục: phim tệ nhất, diễn xuất tệ nhất và cách cư xử tệ nhất.

The Plot (Đạo diễn Lee Yo Seop) đứng đầu hạng mục phim tệ nhất với 15 phiếu bầu. Phim được mô tả là “bộ phim thể loại thấp kém đã xóa sạch mọi giá trị giải trí" và "là kết quả tệ hại dù có cốt truyện gốc hay và dàn diễn viên tài năng".

Có được 12 phiếu là Amazon Bullseye (Đạo diễn Kim Chang Ju). Tác phẩm bị chỉ trích là "tệ đến mức bạn sẽ cần Whal Myung Su (đồ uống thảo mộc có ga) sau khi xem nó", “một bộ phim hài lạc hậu, không phù hợp với thời đại ngày nay". Sự vô cảm về mặt chủng tộc được nhận thấy trong bộ phim cũng gây ra sự phẫn nộ.

Hạng ba thuộc về Project Silence (Đạo diễn Kim Tae Gon). Với 11 phiếu bầu, tác phẩm kinh phí lớn này bị mỉa mai là lãng phí nguồn lực. “Đừng ảo tưởng rằng chỉ có tiền mới có thể cứu được phim”, “Sử dụng sai diễn viên và vốn” và “Một ví dụ cho tầm nhìn kém về nội dung của CJ ENM”... khán giả nhận xét.

Những bộ phim còn lại được điểm tên như Wonderland (Đạo diễn Kim Tae Yong), Dead Man (Đạo diễn Ha Jun Won ) và Devils Stay (Đạo diễn Hyun Moon Sub ), tất cả đều đồng hạng 4 với 10 phiếu bầu cho mỗi phim.

Những cái tên có trong hạng mục Diễn xuất tệ nhất gọi tên Kang Dong Won trong The Plot (11 phiếu bầu). Những chỉ trích màn trình diễn đơn điệu, không có chiều sâu cảm xúc là lý do khiến tác phẩm thất bại. “Đôi khi anh ấy diễn ổn nhưng sau đó lại gượng gạo. Sau 21 năm, khán giả vẫn đặt câu hỏi về khả năng diễn xuất của anh”, “Nếu không cải thiện kỹ năng, anh ta chỉ già đi và chẳng còn lợi thế gì cạnh tranh với lứa trẻ”…

Hạng nhì không có gương mặt nào được điểm tên. Ở hạng ba, Joo Ji Hoon trong Project Silence có 8 phiếu bầu. Có nhiều đánh giá khắc nghiệt về diễn xuất của nam diễn viên: “Tôi chỉ muốn rời khỏi rạp phim sau khi xem diễn xuất của anh ta”, “Anh ta đóng phim bao năm rồi, diễn như vậy chỉ hủy hoại tác phẩm thôi”…

Song Joong Ki và Song Seung Hun (mỗi người 7 phiếu), đồng hạng tư. Màn thể hiện của ông bố hai con Joong Ki trong My Name is Loh Kiwan không đủ xuất sắc chinh phục số đông khán giả.

Trong khi đó, diễn xuất kém cỏi của Song Seung Hun trong Hidden Face được mô tả là "màn trình diễn nhạt nhẽo bị lu mờ bởi các bạn diễn".

Cách cư xử tệ nhất được trao cho Jung Woo Sung với 22 phiếu bầu. Nam diễn viên 51 tuổi phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì những tranh cãi xung quanh đời sống tình ái, có con với người mẫu Moon Ga Bi và loạt tin nhắn tán tỉnh nhiều phụ nữ.

Nhiều khán giả cho rằng Jung Woo Sung đã tự hủy hoại hình ảnh sạch sẽ, không scandal gây dựng suốt 30 năm qua. Tất cả tan vỡ trong vòng ba ngày. Đứng hạng hai với 18 phiếu là Youn Yuh Jung. Nữ diễn viên kỳ cựu bị chỉ trích vì hành vi thô lỗ trong các cuộc phỏng vấn, những lời nhận xét hời hợt và hỏi tuổi của các nhà báo.

Jeon Do Yeon và cố diễn viên Lee Sun Kyun (mỗi người 4 phiếu) đồng hạng ba. Jeon Do Yeon phải đối mặt với tranh luận vì thái độ của cô trong hoạt động quảng bá cho Revolver. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình You Quiz on the Block với Yoo Jae Suk, Jeon Doyeon bị cáo buộc thô lỗ, kém duyên khi nói về mối quan hệ với MC quốc dân.

Kwak Do Won nhận được 9 phiếu bầu cho những tranh cãi như vụ việc lái xe khi say rượu. Anh bị chỉ trích gây hại cho bộ phim Firefighters vì bê bối, sự hiện diện của anh khiến khán giả khó chịu. Gong Yoo cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích, nhận được 4 phiếu bầu vì những bình luận trước đây ca ngợi cựu Tổng thống Park Chung Hee.

Hà Trang