Giữa ồn ào đạo nhái, Hùng Huỳnh vẫn được vinh danh Mỹ nam của năm gây phẫn nộ

TPO - Hùng Huỳnh xuất hiện và nhận giải Mỹ nam của năm trong khi đang gây tranh cãi dữ dội bởi nghi vấn đạo nhái Jungkook (BTS). Phát ngôn của nam ca sĩ này đang bị chỉ trích và chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Giữa nghi vấn đạo nhái, Hùng Huỳnh được xướng tên ở hạng mục Mỹ nam của năm tối 18/12. Nam ca sĩ sinh năm 1999 vượt qua Anh Tú Atus, Kay Trần, Hải Đăng Doo, Mono và Dương Domic, nhận hơn 2,4 triệu điểm bình chọn, con số kỷ lục trong chương trình.

Đây là hạng mục giải thưởng từng xuất hiện vào năm 2013, được trao cho MC Phan Anh và 2014 Sơn Tùng là người nhận giải. Chiến thắng của Hùng Huỳnh đúng thời điểm anh tạo tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội vì Chẳng thể nhắm mắt đạo nhái MV Standing next to you của Jungkook (BTS).

Không chỉ bị điểm tên trên các nền tảng mạng xã hội, nam ca sĩ bị “réo gọi” ở các trang tin quốc tế. Koreaboo đưa tin Hùng Huỳnh bị tố sao chép phong cách, góc quay của em út BTS. Nam ca sĩ ẩn MV, viết lời xin lỗi chung chung trong đêm, không nhắc cụ thể đến tranh cãi và tất nhiên chẳng thể làm dịu lòng khán giả nói chung và fan BTS nói riêng.

Nhiều khán giả thậm chí “tràn” vào các trang mạng xã hội của các nhãn hàng có Hùng Huỳnh tham gia yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh, MV, để lại tương tác phẫn nộ. Lý do họ đưa ra do Hùng Huỳnh sao chép sản phẩm của Jungkook nhưng không có lời giải thích hay hành động xử lý kịp thời.

Khi nhận giải thưởng, Hùng Huỳnh tỏ ra rụt rè và xúc động khi fan liên tục hô vang "Hùng Huỳnh đừng khóc". Ca sĩ 25 tuổi rưng rưng nói anh luôn nỗ lực trong hành trình chinh phục ước mơ của mình: “Không có con đường tắt nào đi đến thành công, chỉ có sự kiên trì mới có thể giúp những nghệ sĩ trẻ như tiến xa trên con đường này".

Chia sẻ của Hùng Huỳnh tiếp tục bị cư dân mạng “mổ xẻ” và chỉ trích, bởi anh là tân binh, ra mắt với sản phẩm vướng nghi vấn đạo nhái. Nhiều người cho rằng đây là chiêu của ê-kíp giúp Hùng Huỳnh tăng nhiệt sau cơn sốt Anh trai say hi.

Việc ban tổ chức trao giải thưởng cho gương mặt đang gây tranh luận dữ dội khiến khán giả so sánh, đặt cạnh một giải thưởng âm nhạc khác cùng ngày. Tại đây, BTC quyết định gạt ca khúc Thiên lý ơi của Jack ra khỏi danh sách đề cử, dù sản phẩm này liên tục viral, có mặt trong BXH nhiều tuần của BTC. Lý do đưa ra vì vấn đề hình tượng của Jack không phù hợp với tính chất của giải thưởng là vinh danh, tôn vinh.

“Ngoài ghi nhận số liệu thị trường, chúng tôi còn chú trọng vào hình tượng nghệ sĩ. Với những nghệ sĩ có hình tượng còn gây tranh cãi, chúng tôi xin phép không cho vào các đề cử…” - đơn vị này cho biết.

Trước đó, Hùng Huỳnh tạo bàn tán vì tuyên bố "Việt Nam chưa có khái niệm nào về performance (trình diễn - PV). Lần này tôi muốn là người tiên phong về nghệ sĩ trình diễn". Phát ngôn của anh bị phản đối vì khán giả nói khái niệm "performance" đã có từ lâu ở showbiz Việt, nhiều đại diện có thể nhắc đến là Noo Phước Thịnh, Trúc Nhân, Chi Pu, Tóc Tiên...

Hùng Huỳnh, 25 tuổi, từng có 3 năm làm thực tập sinh ở công ty giải trí nước ngoài, tham gia show sống còn ở Trung Quốc. Anh nổi tiếng hơn khi có mặt trong 30 anh trai show Anh trai say hi.