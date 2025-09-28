Hành trình phục hồi của cô gái xinh đẹp bị biến dạng mặt do nổ khí gas

TPO - Vụ nổ khí gas khiến gương mặt nữ vlogger xinh đẹp bị biến dạng, không thể tiếp tục công việc chuyên gia trang điểm. Cô chuyển sang làm video về hành trình vực dậy của gia đình để trang trải cuộc sống.

Đồng Dao (Tông Thi Dao Dao) đến từ tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, làm lay động cộng đồng mạng với hành trình phục hồi sau biến cố gia đình.

Theo SCMP, vào tối 31/3, ngôi nhà của gia đình cô ở thành phố Thẩm Dương phát nổ. Nguyên nhân do cha cô châm thuốc hút trong nhà đúng lúc khí gas bị rò rỉ. Hậu quả, cả Đồng Dao và cha mẹ đều bị thương nặng.

Cô gái 27 tuổi bị bỏng cấp độ hai, ảnh hưởng đến 14% cơ thể, chủ yếu là ở mặt và tay do tiếp xúc với luồng nhiệt mạnh. Tình trạng của cha mẹ cô nghiêm trọng hơn, bỏng từ cấp độ hai đến cấp độ ba, tổn hại đến hơn 70% diện tích da.

Gương mặt Đồng Dao biến dạng do bỏng cấp độ hai.

Lúc được đưa vào viện, cha mẹ Đồng Dao được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt do quá nguy kịch. May mắn, 5 tháng trôi qua kể từ vụ tai nạn, cả hai vượt qua cửa tử và dần phục hồi tốt.

Công việc trước đây của Đồng Dao là người mẫu kiêm vlogger trang điểm. Tuy nhiên, gương mặt biến dạng và sức khỏe bị ảnh hưởng khiến cô không thể tiếp tục công việc cũ cho đến khi hoàn toàn bình phục.

Đồng Dao cho biết gia đình chi khoảng 1 triệu nhân dân tệ (140.000 USD ~ 3,7 tỷ đồng) cho việc điều trị. Họ dùng hết tiền tiết kiệm và đang mắc nợ người quen. Gánh nặng đặt lên vai Đồng Dao vì cô là con một.

Không nản lòng, cô gái 9x chuyển sang làm video ghi lại hành trình vực dậy của gia đình mình. Đồng Dao chia sẻ công việc mới mang lại cho cô sự khích lệ về mặt tinh thần, đồng thời hỗ trợ phần nào tài chính trong giai đoạn khó khăn.

Cựu người mẫu hiện có 190.000 người theo dõi trên mạng xã hội, trong đó 170.000 người bắt đầu theo dõi cô sau vụ tai nạn. Cô cũng nhận được khoản đóng góp đáng kể từ các nhà hảo tâm trực tuyến.

Đồng Dao vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng cô cố giữ tinh thần lạc quan để chăm lo cho cha mẹ.

Ngoài ra, Đồng Dao còn nhận quảng cáo cho các sản phẩm như bình chữa cháy. Cô muốn thông qua trải nghiệm của bản thân nhắc nhở mọi người về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đồng Dao chia sẻ cha cô mới thay bình gas chưa đầy một tháng trước khi xảy ra vụ nổ. Tuy nhiên, người bán từ chối chịu trách nhiệm. Chính quyền địa phương cũng chưa cung cấp báo cáo điều tra cuối cùng nên họ chưa thể nhận bồi thường.

Bên cạnh kiếm tiền, Đồng Dao dành phần lớn thời gian chăm sóc cha mẹ. Cô mua cho cha mẹ những thiết bị tốt nhất, đồng thời luôn tỏ ra lạc quan để hỗ trợ quá trình hồi phục của họ.

“Tôi từng cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ. Nhưng giờ đây, tôi trưởng thành sau một đêm”, cô nói.

Điều an ủi lớn nhất đối với Đồng Dao là bạn trai vẫn đồng hành và giúp đỡ trong những tháng qua.

Câu chuyện của Đồng Dao thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Họ gửi nhiều lời động viên đến cô: “Bỏng là một trong những loại chấn thương đau đớn nhất. Chúc bạn may mắn và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”, “Cô ấy thật tuyệt vời, luôn lạc quan và mạnh mẽ mặc dù gặp bất hạnh”, “Rất tiếc về bi kịch bạn gặp phải. Mong gia đình bạn sớm được chữa lành”, “Cô ấy là người đáng tôn trọng”, “Cầu mong điều tốt lành đến với cô ấy”…

Gương mặt của cha Đồng Dao bị cháy, cần phải phẫu thuật ghép da diện rộng. Ông phải đeo mặt nạ đặc biệt hỗ trợ phục hồi.