Khi tình yêu là điểm tựa

TP - Giữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực và lo toan, những gia đình trẻ biết gìn giữ hạnh phúc, sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng trở thành hình mẫu lý tưởng. Họ chứng minh rằng, dù công việc bận rộn chỉ cần yêu thương và thấu hiểu, mái ấm sẽ luôn là nơi nuôi dưỡng niềm tin, tiếp sức cho mỗi người vững vàng cống hiến, gặt hái thành công và lan tỏa giá trị tích cực.

Thành công từ tổ ấm hạnh phúc

Trải qua không ít thử thách, bác sĩ tim mạch Đỗ Doãn Bách và nhà thiết kế thời trang Mai Thanh Huyền đã xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc bằng sự thấu hiểu, sẻ chia và đầy trách nhiệm. Yêu nhau từ thời THPT, rồi trải qua 6 năm yêu xa, năm 2017, anh Bách, chị Huyền có cái kết đẹp. Anh Bách và chị Huyền chính thức về chung một nhà sau đám cưới ngập tràn niềm vui, hạnh phúc.

Tổ ấm hạnh phúc của bác sĩ trẻ Đỗ Doãn Bách và nhà thiết kế thời trang Mai Thanh Huyền

Anh Bách chia sẻ, 6 năm anh theo học y khoa tại Quảng Tây, Trung Quốc, là khoảng thời gian đầy khó khăn, thử thách cho tình yêu đôi lứa. Khoảng cách địa lý tưởng chừng sẽ làm phai nhạt tình yêu của đôi trẻ nhưng bằng sự thấu hiểu, niềm tin yêu đã giúp họ vượt qua tất cả.

Anh Bách đang công tác tại Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai, với áp lực công việc cao, thường xuyên trực đêm. Anh là một trong những bác sĩ trẻ tích cực tham gia nhiều chuyến tình nguyện khám chữa bệnh miễn phí cho bà con ở vùng sâu, vùng xa. Chị Huyền là nhà thiết kế thời trang, một công việc đòi hỏi sự sáng tạo, áp lực không kém. Dẫu bận rộn với sự nghiệp riêng nhưng cả hai luôn đặt gia đình là trên hết, ưu tiên, sắp xếp thời gian để mỗi thành viên được ở bên nhau nhiều nhất có thể, cảm nhận được hơi ấm và sự gắn kết, sẻ chia.

Chính tình yêu và sự thấu hiểu đã tiếp thêm năng lượng cho anh Bách, chị Huyền gặt hái nhiều thành công trong công việc. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, bác sĩ trẻ Đỗ Doãn Bách được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý: Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, Thanh niên sống đẹp 2021, Vinh quang Việt Nam 2022, cùng nhiều bằng khen từ Chính phủ, Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội và TPHCM. Năm 2023, anh được trao tặng Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Sau mỗi giải thưởng, dấu ấn nghề nghiệp, anh Bách luôn nhắc đến sự đồng hành thầm lặng của vợ, con. Chị Huyền, dù tất bật với các bộ sưu tập mới, vẫn là hậu phương vững vàng, là nguồn cảm hứng giúp anh yên tâm dấn thân. Với chị, chính mái ấm bình yên lại nuôi dưỡng sáng tạo, để từng mẫu thiết kế mang hơi thở của hạnh phúc gia đình.

Gia đình hạnh phúc của anh Nguyễn Ngọc Bảo và chị Trần Thị Kim Lĩnh

Cả hai quan niệm: gia đình không chỉ là nơi trở về, mà còn là điểm tựa tinh thần để mỗi người mạnh mẽ cống hiến cho xã hội. Nhiều lần tham gia khám bệnh cộng đồng, anh Bách đưa vợ và 2 con trai cùng đi để gieo vào trái tim nhỏ tuổi tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với người khác.

“Trong thời đại mới, một gia đình trẻ tiêu biểu không chỉ dừng lại ở hạnh phúc và no ấm, mà còn biết gắn kết yêu thương với trách nhiệm xã hội, cộng đồng”, bác sĩ trẻ Đỗ Doãn Bách chia sẻ.

Hạnh phúc từ những điều giản dị

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Bảo và chị Trần Thị Kim Lĩnh (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) được T.Ư Hội LHTN Việt Nam xét chọn là 1 trong 10 “Gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc” năm 2025, không chỉ bằng thành tích ấn tượng trong công tác, mà còn bởi bí quyết xây dựng tổ ấm hạnh phúc, vẹn tròn.

Giới thiệu về chồng mình - anh Nguyễn Ngọc Bảo - chị Trần Thị Kim Lĩnh không giấu niềm hạnh phúc, gọi anh là “người tuyệt vời nhất”. Trong mắt chị Lĩnh, với cha mẹ, anh Bảo là người con hiếu thảo, trọn vẹn bổn phận phụng dưỡng hai bên nội ngoại. Với anh em, bạn bè, hàng xóm, anh là người chân thành, được mọi người quý mến. “Anh là người chồng, người cha lý tưởng, luôn quan tâm, chia sẻ, đồng hành với vợ trong mọi chặng đường, khi thành công cũng như lúc thất bại ”, chị Lĩnh nói.

Chị Lĩnh tự nhận mình không có gì nổi bật. “Tôi thẳng tính, vừa hài hước, vừa nội tâm, giàu tình cảm. Xuất thân từ công tác Đoàn, tôi yêu thích các hoạt động thiện nguyện, mong muốn đem sức mình tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn. Có thể trong mắt mọi người tôi chỉ là người bình thường, nhưng trong mắt gia đình mình tôi lại là siêu nhân”, chị cười hiền.

Chị tâm niệm, người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để về, đó là gia đình. Với chị, hạnh phúc không phải những điều lớn lao mà khởi nguồn từ nhịp sống bình thường, giản dị: vợ chồng cùng chở con đến trường mỗi sáng, cùng nhau gánh vác công việc, rồi trút bỏ hết lo toan bên ngoài trong bữa cơm chiều ấm cúng. Trước bữa cơm, ba chở mẹ đi chợ; hai con phụ ba làm “bếp phó”, mẹ là “bếp trưởng”. Cả nhà ríu rít tiếng cười, xua tan mọi mệt nhọc sau ngày dài. Đó là những khoảnh khắc mà chị Lĩnh coi là “gia vị” giữ lửa cho mái ấm - nơi luôn có sự đồng hành, chia sẻ, tôn trọng và yêu thương nhiều hơn mỗi ngày.

“Hạnh phúc không nằm ở những điều xa xôi, mà bắt đầu từ những bữa cơm đầy ắp tiếng cười, từ tình yêu thương và trách nhiệm mỗi ngày. Chính tình yêu giản đơn ấy đã trở thành điểm tựa, động lực cho mỗi thành viên trong gia đình phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, trở thành những người có ích, làm tốt nhất công việc của mình, lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng”. Chị Trần Thị Kim Lĩnh, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

Đằng sau tổ ấm giản dị ấy là bảng thành tích ấn tượng của vợ chồng trẻ: giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bình Thuận” (2022), giải thưởng Lương Định Của (2022) - danh hiệu cao quý của T.Ư Đoàn dành cho nhà nông trẻ làm kinh tế giỏi. Các sản phẩm chế biến từ quả thanh long của gia đình chị còn lọt Top 4 sản phẩm bán chạy nhất Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) và được đề cử vào Kỷ lục Việt Nam Top - Best bán chạy Việt Nam năm 2023.

Năm 2023, chị Lĩnh được Chủ tịch tỉnh tuyên dương “Thanh niên làm kinh tế giỏi”; nhận Thư khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Đặc biệt, năm 2025, chị Lĩnh tiếp tục ghi dấu với danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc.

Với anh Bảo, chị Lĩnh, niềm hạnh phúc lớn lao nhất không phải nằm ở thành tích công việc của bố mẹ, mà là tổ ấm bình yên để những đứa con thơ ngoan ngoãn, tiến bộ từng ngày. Và sau mỗi ngày trở về nhà, tiếng cười nói giòn tan, mọi âu lo dừng sau cánh cửa.

Nền tảng xây dựng xã hội vững chắc

T.Ư Hội LHTN Việt Nam vừa công bố 10 Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2025 - những tổ ấm giàu yêu thương, nghị lực và tinh thần cống hiến, đến từ nhiều ngành nghề, vùng miền khác nhau trên toàn quốc. Trong đó, có nhiều gia đình nổi tiếng, như: Gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải (CLB Đông Á Thanh Hóa) và vợ Dương Thị Thùy Phương (Nghệ An); gia đình biên tập viên Lê Mạnh Cường, công tác tại Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam, và vợ là Đỗ Hương Giang, MC, người sáng tạo nội dung, được biết đến qua nhiều chương trình nhân văn như Việc tử tế, Cặp lá yêu thương…

Năm nay, BTC nhận 59 hồ sơ từ 21 tỉnh, thành, các đơn vị trực thuộc, Ban Thanh niên Công an và Quân đội; với 94,8% là gia đình dưới 35 tuổi, cho thấy sự năng động, trách nhiệm của thế hệ trẻ. Trong đó có 51 gia đình người Kinh, 8 gia đình dân tộc Dao, Mông, Tày, Khmer, Mường. Từ danh sách 59 hồ sơ đủ điều kiện, hội đồng chọn 10 gia đình tiêu biểu trình Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Các gia đình sẽ được vinh danh trong chương trình “Gia đình trẻ tiêu biểu 2025” dự kiến tổ chức tháng 10/2025. Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, chương trình không chỉ tôn vinh thành tích mà còn lan tỏa hình ảnh gia đình trẻ hạnh phúc, truyền cảm hứng để giới trẻ chủ động vun đắp mái ấm, đóng góp cho cộng đồng. Chương trình “Gia đình trẻ tiêu biểu” đã trở thành điểm hẹn thường niên khẳng định giá trị yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm, tạo động lực để tuổi trẻ xây dựng nền tảng gia đình vững chắc cho xã hội.