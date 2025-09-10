Báo Hàn bị chỉ trích sau chiến thắng của Rosé (BlackPink)

TPO - Tờ Chosun Ilbo bị cư dân mạng Hàn Quốc chỉ trích sau khi nhắc đến BTS trong bài báo đưa tin về chiến thắng của Lễ trao giải Video âm nhạc MTV năm 2025.

Tối 7/9 (giờ địa phương), Rosé trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên đoạt giải Bài hát của năm tại Lễ trao giải Video âm nhạc MTV năm 2025 (MTV VMAs).

Ngay sau đó, phương tiện truyền thông trên toàn thế giới đồng loạt đưa tin về chiến thắng lịch sử này. Cũng như nhiều tờ báo khác, tờ Chosun Ilbo tôn vinh thành tựu mới của ngành công nghiệp âm nhạc Kpop. Tuy nhiên, cách viết tiêu đề khiến họ trở thành tâm điểm chỉ trích.

Bài báo về chiến thắng của Rosé của Chosun Ilbo có nhắc đến thất bại năm xưa của BTS.

Theo Koreaboo, Chosun Ilbo xuất bản bài báo vào hơn 11h ngày 8/9, với tiêu đề: “Ngay cả BTS cũng trượt giải Bài hát của năm, Rosé lại giành được với ‘APT.’… Lần đầu tiên trong lịch sử Kpop”.

Trong bài, tác giả Park Sun Min viết: “Rosé giành được giải thưởng chính, Bài hát của năm, cho bản song ca APT. của cô với ngôi sao nhạc pop Bruno Mars tại lễ trao giải MTV VMAs được tổ chức tại UBS Arena ở New York vào ngày 7/9. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Kpop chiến thắng ở hạng mục này. BTS được đề cử vào năm 2021 với Dynamite, nhưng không giành chiến thắng”.

Bài báo này sau đó được chia sẻ trên diễn đàn theqoo, gây ra phản ứng dữ dội từ cư dân mạng. Mọi người chúc mừng Rosé, nhưng tỏ ra khó chịu vì Chosun Ilbo nhắc đến BTS.

Cư dân mạng bình luận: “Chúc mừng Rosé nhé. Sao lại thêm câu ‘ngay cả BTS cũng trượt giải’ nữa chứ?”, “Tiêu đề này đáng bị chỉ trích”, “Tại sao họ lại đặt tiêu đề bài viết như vậy chứ? Dù sao cũng xin chúc mừng Rosé nhiều. Thật tuyệt vời!”, “Cái tiêu đề thật tệ hại”, “Không cần thiết phải kéo BTS vào chuyện này. Thật thiếu tinh tế”, "Điều này không khác gì dìm BTS để nâng Rosé của BlackPink lên"…

Dù bỏ lỡ giải Bài hát của năm, BTS có bộ sưu tập giải thưởng khá đồ sộ tại MTV VMAs: 3 lần được vinh danh Kpop xuất sắc nhất (2019, 2020 và 2021, cùng với Lisa đang nắm giữ kỷ lục nghệ sĩ có số lần thắng giải nhiều nhất), hai lần thắng Nhóm nhạc xuất sắc nhất (2019 và 2020), đoạt giải Nhạc pop xuất sắc nhất năm 2020, Nhóm nhạc của năm và Bài hát của mùa hè vào năm 2021.

Đến tháng 6, tất cả thành viên BTS hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thời điểm đó, có thông tin họ có kế hoạch trở lại với đội hình đầy đủ 7 người vào tháng 3/2026. Tuy nhiên, BigHit Music nhanh chóng bác bỏ: "Vẫn chưa có quyết định nào về lịch trình trở lại của BTS".

Trong buổi livestream vào đầu tháng 7, lần đầu tiên cả 7 thành viên xuất hiện đông đủ trước công chúng. Nhân dịp này, họ chia sẻ về kế hoạch tái xuất, nhưng không nói rõ mốc thời gian cụ thể.

"Chúng tôi sẽ phát hành album mới của BTS vào mùa xuân năm sau. Bắt đầu từ tháng 7, cả 7 thành viên cùng nhau làm việc chặt chẽ cho dự án âm nhạc này. Vì đây là album nhóm nên sẽ phản ánh suy nghĩ và màu sắc riêng của từng người. Chúng tôi tiếp cận album này với tâm thế giống như những ngày đầu ra mắt", nhóm chia sẻ.