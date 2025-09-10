Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Báo Hàn bị chỉ trích sau chiến thắng của Rosé (BlackPink)

Tú Oanh

TPO - Tờ Chosun Ilbo bị cư dân mạng Hàn Quốc chỉ trích sau khi nhắc đến BTS trong bài báo đưa tin về chiến thắng của Lễ trao giải Video âm nhạc MTV năm 2025.

Tối 7/9 (giờ địa phương), Rosé trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên đoạt giải Bài hát của năm tại Lễ trao giải Video âm nhạc MTV năm 2025 (MTV VMAs).

Ngay sau đó, phương tiện truyền thông trên toàn thế giới đồng loạt đưa tin về chiến thắng lịch sử này. Cũng như nhiều tờ báo khác, tờ Chosun Ilbo tôn vinh thành tựu mới của ngành công nghiệp âm nhạc Kpop. Tuy nhiên, cách viết tiêu đề khiến họ trở thành tâm điểm chỉ trích.

a1-5749.jpg
Bài báo về chiến thắng của Rosé của Chosun Ilbo có nhắc đến thất bại năm xưa của BTS.

Theo Koreaboo, Chosun Ilbo xuất bản bài báo vào hơn 11h ngày 8/9, với tiêu đề: “Ngay cả BTS cũng trượt giải Bài hát của năm, Rosé lại giành được với ‘APT.’… Lần đầu tiên trong lịch sử Kpop”.

Trong bài, tác giả Park Sun Min viết: “Rosé giành được giải thưởng chính, Bài hát của năm, cho bản song ca APT. của cô với ngôi sao nhạc pop Bruno Mars tại lễ trao giải MTV VMAs được tổ chức tại UBS Arena ở New York vào ngày 7/9. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Kpop chiến thắng ở hạng mục này. BTS được đề cử vào năm 2021 với Dynamite, nhưng không giành chiến thắng”.

Bài báo này sau đó được chia sẻ trên diễn đàn theqoo, gây ra phản ứng dữ dội từ cư dân mạng. Mọi người chúc mừng Rosé, nhưng tỏ ra khó chịu vì Chosun Ilbo nhắc đến BTS.

Cư dân mạng bình luận: “Chúc mừng Rosé nhé. Sao lại thêm câu ‘ngay cả BTS cũng trượt giải’ nữa chứ?”, “Tiêu đề này đáng bị chỉ trích”, “Tại sao họ lại đặt tiêu đề bài viết như vậy chứ? Dù sao cũng xin chúc mừng Rosé nhiều. Thật tuyệt vời!”, “Cái tiêu đề thật tệ hại”, “Không cần thiết phải kéo BTS vào chuyện này. Thật thiếu tinh tế”, "Điều này không khác gì dìm BTS để nâng Rosé của BlackPink lên"…

Dù bỏ lỡ giải Bài hát của năm, BTS có bộ sưu tập giải thưởng khá đồ sộ tại MTV VMAs: 3 lần được vinh danh Kpop xuất sắc nhất (2019, 2020 và 2021, cùng với Lisa đang nắm giữ kỷ lục nghệ sĩ có số lần thắng giải nhiều nhất), hai lần thắng Nhóm nhạc xuất sắc nhất (2019 và 2020), đoạt giải Nhạc pop xuất sắc nhất năm 2020, Nhóm nhạc của năm và Bài hát của mùa hè vào năm 2021.

Đến tháng 6, tất cả thành viên BTS hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thời điểm đó, có thông tin họ có kế hoạch trở lại với đội hình đầy đủ 7 người vào tháng 3/2026. Tuy nhiên, BigHit Music nhanh chóng bác bỏ: "Vẫn chưa có quyết định nào về lịch trình trở lại của BTS".

Trong buổi livestream vào đầu tháng 7, lần đầu tiên cả 7 thành viên xuất hiện đông đủ trước công chúng. Nhân dịp này, họ chia sẻ về kế hoạch tái xuất, nhưng không nói rõ mốc thời gian cụ thể.

"Chúng tôi sẽ phát hành album mới của BTS vào mùa xuân năm sau. Bắt đầu từ tháng 7, cả 7 thành viên cùng nhau làm việc chặt chẽ cho dự án âm nhạc này. Vì đây là album nhóm nên sẽ phản ánh suy nghĩ và màu sắc riêng của từng người. Chúng tôi tiếp cận album này với tâm thế giống như những ngày đầu ra mắt", nhóm chia sẻ.

a2-6391.jpg
BTS chưa tập hợp lại dù tất cả đều đã xuất ngũ.
Tú Oanh
#Rosé #BTS #Bài hát của năm #Chosun Ilbo #giải Video âm nhạc MTV #BlackPink

Xem thêm

Cùng chuyên mục