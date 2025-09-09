Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đường cong của Rosé (BlackPink)

Tú Oanh

TPO - Sau thời gian gây lo ngại vì quá gầy, Rosé ngày càng thăng hạng về ngoại hình nhờ tăng cân. Hình ảnh của giọng ca chính BlackPink tại bữa tiệc sau Lễ trao giải Video âm nhạc MTV năm 2025 khiến cư dân mạng sục sôi vì đường cong quyến rũ.

1.jpg
3.jpg
Tối 7/9 (giờ địa phương), trong bữa tiệc sau Lễ trao giải Video âm nhạc MTV năm 2025, Rosé xuất hiện với chiếc váy trắng dáng dài, có những chiếc kim băng được kết lại thành dải tua rua trang trí ở phần cổ và chân váy.
2.jpg
Chiếc váy có tên là Chloe as Venus Dress, đến từ bộ sưu tập Thu - Đông 2025 của nhà thiết kế thời trang người Thổ Nhĩ Kỳ Dilara Findikoglu. Cô kết hợp với trang sức đính kim cương, túi xách nhỏ màu đen và giày cao gót mũi nhọn màu kem.
5.jpg
71.jpg
Thiết kế ôm sát giúp người đẹp sinh năm 1997 khoe được ưu thế về vóc dáng. Cư dân mạng nhận xét Rosé quyến rũ và đằm thắm hơn bao giờ hết trong bộ trang phục, khác hẳn phong cách thường ngày của cô. Khán giả bình luận: "Thân hình đó, chiếc váy đó khiến tôi muốn phát điên", "Mọi chi tiết từ tóc, đôi môi và chiếc váy khiến Rosé trông như búp bê Barbie sống", "Hình ảnh tuyệt vời nhất tôi từng được thấy về cô ấy", "Cuối cùng cũng có thể đưa ra lời khen cho stylist của cô ấy rồi", "Tôi cần chiếc váy đó cho cơ thể đó"...
41.jpg
4.jpg
Loại lựa chọn trang phục phù hợp, nhiều ý kiến cho rằng yếu tố quan trọng nhất tạo ra vẻ đẹp hiện tại của Rosé là tăng cân một cách lành mạnh. Giai đoạn 2023-2024, giọng ca Gone khiến người hâm mộ lo lắng vì lộ hình thể gầy gò quá mức, lộ chân tay khẳng khiu, thiếu sức sống.
8-7057.jpg
81-2464.jpg
Cân nặng của Rosé mới bắt đầu cải thiện từ tháng 11/2024. Khán giả đồng ý rằng tăng cân không chỉ giúp Rosé đẹp hơn, mà còn trông khỏe mạnh và tươi tắn hơn.
61.jpg
6.jpg
Trước đó, trong sự kiện chính, Rosé cũng được ca ngợi đẹp như "nữ thần" khi mặc váy quây đính sequin lấp lánh, với phần chân tua rua. Thiết kế này nằm trong bộ sưu tập Spring 2026 của nhà mốt Oscar de la Renta.
91.jpg
Tại Lễ trao giải Video âm nhạc MTV năm 2025, Rosé đi vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên thắng giải Bài hát của năm nhờ bản hit APT. hợp tác cùng Bruno Mars. Cô cũng thay mặt BlackPink nhận giải Nhóm nhạc xuất sắc nhất. Ngoài ra, Lisa cũng được xướng tên ở hạng mục Best Kpop (Kpop xuất sắc nhất) cho bài Born Again, kết hợp với Cat và Raye. Đây là lần thứ 3 em út BlackPink giành được giải này, trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên lập nên thành tích này.
Tú Oanh
