Đường cong của Rosé (BlackPink)

TPO - Sau thời gian gây lo ngại vì quá gầy, Rosé ngày càng thăng hạng về ngoại hình nhờ tăng cân. Hình ảnh của giọng ca chính BlackPink tại bữa tiệc sau Lễ trao giải Video âm nhạc MTV năm 2025 khiến cư dân mạng sục sôi vì đường cong quyến rũ.