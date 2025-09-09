Bộ phim đạt điểm 100% của Lee Byung Hun, Son Ye Jin

TPO - Dù không chiến thắng giải cao nhất tại Liên hoan phim quốc tế Venice, “No Other Choice” do Lee Byung Hun và Son Ye Jin đóng chính được đánh giá cao không thua kém siêu phẩm Oscar “Parasite”.

Điểm tuyệt đối

Tham gia Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82, No Other Choice (Không còn lựa chọn nào khác) của đạo diễn Park Chan Wook là một trong những ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng quan trọng nhất - Sư tử vàng. Tuy nhiên, phim chỉ giành được Giải đặc biệt của ban giám khảo (Special Jury Prize).

Đây rõ ràng không phải khởi đầu quá lý tưởng cho tác phẩm được Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) lựa chọn làm đại diện tham gia tranh giải tại Oscar 2026.

Trở lại năm 2019, Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon Ho đoạt giải Cành cọ Vàng khi ra mắt lần đầu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes, bắt đầu chuỗi thành tích ấn tượng và kết thúc bằng 4 giải Oscar, bao gồm cả Phim hay nhất.

Đạo diễn Park Chan Wook cùng dàn diễn viên chính gồm Lee Byung Hun, Son Ye Jin và Park Hee Soon tại LHP Venice 2025. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, No Other Choice không phải hoàn toàn hết hy vọng. Khác với chiến thắng đầy thuyết phục của Parasite, chủ nhân giải Sư tử Vàng 2025 - Father Mother Sister Brother của Jim Jarmusch bị phản đối dữ dội. Cái tên nhận được nhiều sự đồng tình là The Voice of Hind Rajab của nữ đạo diễn Pháp gốc Tunisia Kaouther Ben Hania, bộ phim xoay quanh cái chết có thật của bé gái 5 tuổi Hind Rajab ở Dải Gaza, với tràng pháo tay dài 23 phút đi vào lịch sử.

Thế nhưng, theo nhà phê bình Peter Bradshaw của The Guardian, The Voice of Hind Rajab chỉ xứng đáng được vinh danh hơn Father Mother Sister Brother. Nếu nhìn nhận tổng thể, Below the Clouds của Francesco Rosi, No Other Choice hoặc A House of Dynamite của Kathryn Bigelow gây ấn tượng hơn về mặt chuyên môn.

Theo Ariang News, sau khi công chiếu lần đầu vào ngày 30/8 (giờ địa phương), No Other Choice nhận được tràng pháo tay kéo dài 8 phút 30 giây, phá kỷ lục mà một tác phẩm Hàn Quốc đạt được tại liên hoan phim quốc tế do Parasite thiết lập trước đó (8 phút).

Trên Rotten Tomatoes, phim nhận điểm "cà chua tươi" 100% từ các nhà phê bình, với 26 đánh giá (tính đến chiều 9/9).

Nicholas Barber, chuyên gia của BBC, đánh giá No Other Choice không chỉ là bộ phim hài hước nhất, mà còn nhân văn nhất của đạo diễn Park Chan Wook.

“Năm 2019, Parasite của Bong Joon Ho ra mắt tại Liên hoan phim Cannes với sự tán dương ngỡ ngàng, rồi sau đó trở thành hiện tượng toàn cầu và giành giải Oscar. No Other Choice có thể là đối trọng của năm nay. Kiệt tác mới nhất từ Park Chan Wook - đạo diễn Oldboy (2003) và đồng sản xuất Snowpiercer (2013) của Bong - lại là bộ phim Hàn Quốc đầy mê hoặc, gây bất ngờ liên tục, phản kháng trước thực tế kinh tế ngày nay và còn kèm theo một vài cái chết được dàn dựng sáng tạo”, Barber nhận xét.

David Rooney của The Hollywood Reporter chỉ ra phim có giọng văn lộn xộn, thiếu mạch lạc, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm xem phim.

“Dù có sai sót gì trong quá trình thực hiện, sự thật là ngay cả bộ phim kém cỏi nhất của Park Chan Wook cũng có nhiều điểm cộng hơn tác phẩm hay nhất của nhiều đạo diễn khác”, nhà phê bình nhấn mạnh.

Đạo diễn Park nhận lời ca tụng từ 100% nhà phê bình. Ảnh: AP.

The Washington Post nhận định 100% trên Rotten Tomatoes là điểm số đáng kinh ngạc và không có gì phải hoài nghi nếu bất kỳ dự đoán nào cho giải Oscar hướng đến No Other Choice đầu tiên.

Bên cạnh đó, David Ehrlich của Indiewire gọi bộ phim là “xuất sắc, u ám và châm biếm đến tàn nhẫn”. Ông tuyên bố không ai trên thế giới có thể sánh với khả năng đặc trưng của Park trong việc khiến nhân vật trở nên đáng mến hơn dù trong tình huống éo le.

Jessica Kiang của Variety khẳng định bộ phim là minh chứng mới nhất cho thấy Park Chan Wook có thể là nhà làm phim thanh lịch nhất còn sống.

Hứa hẹn bùng nổ phòng vé

Dựa trên tiểu thuyết The Axe (1997) của nhà văn Mỹ Donald E. Westlake, No Other Choice là phim hài đen kể câu chuyện về Yoo Man Soo (Lee Byung Hun), người đàn ông trung niên làm việc tại công ty giấy trong 25 năm.

Khi tưởng rằng cuộc đời không còn gì viên mãn hơn - sở hữu được ngôi nhà tuyệt đẹp trong rừng, sống hạnh phúc bên vợ (Son Ye Jin) và hai con, Man Soo hay tin có tên trong danh sách cắt giảm nhân sự do nhà máy đổi chủ.

Ngoài nỗi đau và sự nhục nhã khi bị sa thải, Man Soo còn phải đối mặt với thách thức lớn hơn - khủng hoảng tài chính. Sau hơn một năm chống chọi, gia đình họ Yoo buộc phải bán ngôi nhà yêu quý cho người hàng xóm mà họ ghét cay đắng.

Chính lúc này, Man Soo vạch ra kế hoạch tuyệt vọng. Nếu anh giết người đang nắm giữ công việc mà anh khao khát, rồi giết luôn tất cả những ai trong vùng có khả năng tranh cùng vị trí đó, nỗi lo của anh sẽ biến mất.

Tuy nhiên, thực hành khó khăn hơn lý thuyết. Việc giết người gây ra nhiều rắc rối và hỗn loạn. Hơn thế, các mục tiêu của Man Soo cũng có hoàn cảnh khó khăn không kém gì anh. Thực chất, anh đang tìm cách giết những phiên bản khác của chính mình.

No Other Choice kể về hành trình trở thành tội phạm giết người của người đàn ông trung niên mất việc làm.

Theo BBC, No Other Choice là tổng thể vừa bi kịch, vừa hài hước, vừa cảm động. Với tác phẩm này, khán giả có thể chứng kiến màn "giết người hàng loạt hài hước nhất", đến mức có thể khiến họ cười ngặt nghẽo không dừng được.

Ông Park lấp đầy từng cảnh phim bằng sự dí dỏm, thị giác đầy sáng tạo và những chi tiết cá nhân đầy gợi mở. Ông liên tục hé lộ những mảnh ghép quan trọng trong quá khứ của Man Soo, đồng thời thêm vào các chi tiết sinh động như đau răng, bài học cello hay một buổi tiệc hóa trang khiêu vũ. Điểm tài tình của bộ phim nằm ở chỗ tất cả yếu tố tưởng như rời rạc này đều bổ sung điều cốt yếu cho kịch bản. Những phần ghê rợn, bi thương lẫn ngớ ngẩn đến lố bịch đều hòa quyện khít khao với nhau.

Cho đến tận cảnh cuối cùng, đạo diễn Park không bao giờ để người xem quên rằng nhân vật chính nhuốm máu ấy từng chỉ là người đàn ông trung niên bình thường, khao khát được làm công việc của mình.

Ngoài sự chỉ đạo của ông Park, điểm sáng nhất trong phim là nhân vật Man Soo do tài tử Lee Byung Hun đảm nhận. Từ kẻ phản diện trong Squid Games, Lee Byung Hun lột xác thành người đàn ông thành thật, tận tụy với gia đình và công việc, bất đắc dĩ trở thành kẻ sát nhân vụng về.

Theo The Korea Times, No Other Choice đang được kỳ vọng gặt hái thành công phòng vé ở Hàn Quốc, nhờ sự tán dương rộng rãi từ giới phê bình và lượng vé bán trước cao.

Chỉ còn hơn hai tuần trước khi công chiếu tại thị trường nội địa, phim leo lên vị trí dẫn đầu trong cuộc đua vé đặt trước, vượt qua bom tấn hoạt hình Nhật Bản Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành, vốn đang thống trị phòng vé Hàn Quốc.

Theo dữ liệu từ KOFIC, tính đến chiều 8/9, phim đứng đầu bảng vé đặt trước, đạt tỷ lệ đặt chỗ 29% với hơn 103.906 vé bán ra.

Phim được phát hành vào ngày 24/9 - thời điểm mang tính chiến lược được chọn để trùng khớp với chương trình đặc biệt của chính phủ nhằm khuyến khích khán giả đến rạp.

Trước đó vào tháng 7, Chính phủ Hàn Quốc phát 4,5 triệu phiếu giảm giá vé xem phim. Bắt đầu từ 8/9 có thêm 1,88 triệu phiếu giảm giá còn lại, trị giá 6.000 won (4,31 USD) được phân phối. Những phiếu này có thể sử dụng tại tất cả các rạp lớn.

Ngày khởi chiếu của No Other Choice rơi vào thứ Tư cuối cùng của tháng, cũng là Ngày Văn hóa tại Hàn Quốc, mang đến thêm ưu đãi giảm 50% giá vé. Với hai chương trình giảm giá cộng dồn, khán giả có thể chỉ phải trả khoảng 1.000 won để xem phim.

Hiện tại, bộ phim gần như không chịu áp lực lớn về doanh thu phòng vé. Nhà đầu tư kiêm nhà phát hành CJ ENM công bố tác phẩm đã thu hồi toàn bộ kinh phí sản xuất 17 tỷ won (12,2 triệu USD) thông qua doanh thu bán trước ở thị trường nước ngoài, nhờ hiệu ứng tích cực từ LHP Venice.

CJ ENM không tiết lộ số quốc gia cụ thể mua bản quyền, nhưng phim trước của ông Park được bán tới 192 thị trường.