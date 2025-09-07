Thư Kỳ trắng tay, Tân Chỉ Lôi giành ngôi ảnh hậu Venice

TPO - Tham gia tranh giải Sư tử Vàng cho phim hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Venice 2025, tác phẩm đầu tay của Thư Kỳ với tư cách đạo diễn không phải là cái tên chiến thắng cuối cùng. Trong khi đó, Tân Chỉ Lôi được xướng tên ở hạng mục quan trọng về diễn xuất.

Tìm thấy chủ nhân giải Sư tử Vàng

Tối 6/9 (giờ địa phương), lễ bế mạc và trao giải của Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82 diễn ra tại rạp chiếu phim Sala Grande nằm trong Palazzo del Cinema trên đảo Lido của Venice (Italy).

Sau hai tuần diễn ra, sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới cuối cùng cũng tìm ra chủ nhân mới của các giải thưởng danh giá.

Giải thưởng quan trọng nhất - Sư tử Vàng dành cho phim hay nhất thuộc về Father Mother Sister Brother của đạo diễn Jim Jarmusch. Đây là dự án hợp tác quốc tế, được sản xuất chung bởi ba quốc gia là Mỹ, Ireland và Pháp.

Đạo diễn Jim Jarmusch nhận giải Sư tử Vàng. Ảnh: Getty Images.

Phim gồm 3 câu chuyện độc lập nhưng cảm xúc liên kết nhau. Mỗi phần kể câu chuyện trở về gặp lại gia đình của những người trưởng thành, với sắc thái hài nhẹ nhàng nhưng vẫn đan xen nỗi buồn, sự suy ngẫm về thời gian, tuổi tác và sự kết nối gia đình.

Thành công của Father Mother Sister Brother đồng nghĩa với những bộ phim khác trong danh sách đề cử ra về tay trắng. Một trong số đó là No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook, có Lee Byung Hun và Son Ye Jin đóng chính.

Theo Korea Times, No Other Choice từng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho giải Sư tử Vàng, sau khi ra mắt tại Venice vào ngày 28/9 và nhận tràng pháo tay dài 9 phút.

No Other Choice còn được chọn đại diện Hàn Quốc tranh giải tại Oscar 2026. Việc không thắng tại LHP Venice khiến cơ hội lọt đề cử giải thưởng của Viện hàn lâm Mỹ càng mong manh.

Girl, đại diện đến từ Trung Quốc, cũng chung cảnh ngộ. Tuy nhiên, kết quả này không quá gây thất vọng vì đây mới chỉ là tác phẩm đầu tay của Thư Kỳ trong vai trò đạo diễn.

Việc có tên trong danh sách đề cử cũng là sự công nhận lớn đối với người đẹp sinh năm 1976. Cô còn là đạo diễn nữ gốc Hoa đầu tiên được đề cử hạng mục này ngay tác phẩm đầu tay.

Tranh cãi về cái tên chiến thắng

Trong khi đó, Giải thưởng của ban giám khảo (Grand Jury Prize hay Sư tử Bạc) gọi tên The Voice of Hind Rajab của đạo diễn Kaouther Ben Hania (Pháp).

Đây là phim tài liệu chính kịch dựa trên câu chuyện có thật về cái chết của Hind Rajab, cô bé Palestine khoảng 5-6 tuổi, bị lực lượng Israel sát hại tại Dải Gaza vào tháng 1/2024.

Đạo diễn người Pháp Kaouther Ben Hania nhận giải Sư tử Bạc. Ảnh: Getty Images.

Ngay sau khi công chiếu tại Venice vào đầu tháng 9, phim gây chấn động với tràng pháo tay kéo dài đến 23-24 phút, dài nhất trong lịch sử liên hoan phim.

Việc The Voice of Hind Rajab thua trước Father Mother Sister Brother gây ra tranh cãi lớn. Hàng loạt nhà báo quốc tế đã chất vấn Alexander Payne, chủ tịch hội đồng ban giám khảo của LHP Venice 2025, tại buổi họp báo sau lễ trao giải.

Ông Payne đáp lại chung chung: “Điều không công bằng khi ở một liên hoan phim là việc phải nói rằng phim này hay hơn phim kia. Thực ra không phải vậy. Với tư cách ban giám khảo, chúng tôi trân trọng cả hai bộ phim như nhau, mỗi phim đều có lý do riêng của nó. Chúng tôi chúc cho cả hai bộ phim trường tồn với thời gian và tìm kiếm được ý nghĩa riêng. Tôi cũng hy vọng sự ủng hộ từ những giải thưởng mà chúng tôi trao tối nay sẽ giúp ích, theo cách riêng của mỗi phim. Hãy nhìn xem, nếu chúng tôi bỏ phiếu sớm hơn một ngày hay muộn hơn một ngày, kết quả có thể đã khác… Nếu một bộ phim được trao giải thay vì phim còn lại, đó chỉ là vì 0,000001% lý do phải đưa ra quyết định nào đó”.

Tân Chỉ Lôi thành ảnh hậu Venice

Điện ảnh Trung Quốc không hoàn toàn trắng tay tại liên hoan phim năm nay. Không thu hút sự chú ý nhiều như Thư Kỳ, Tân Chỉ Lôi gây bất ngờ khi được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc (Volpi Cup) cho vai diễn trong phim The Sun Rises On Us All (Nhật quái trung thiên).

Cô là nữ diễn viên Hoa ngữ thứ ba giành danh hiệu Ảnh hậu Venice, sau Củng Lợi và Diệp Đức Nham.

Tân Chỉ Lôi trở thành ảnh hậu gốc Hoa thứ 3 của LHP Venice. Ảnh: Getty Images.

Tân Chỉ Lôi chia sẻ hơn mười năm trước khi mới bước vào nghề, cô từng nói hy vọng ngày nào đó có thể đứng trên sân khấu đẳng cấp thế giới, nhưng bị nhiều người chế giễu. Tuy nhiên, cô chứng minh được mọi người đã sai. Cô cuối cùng cũng thực hiện được điều đó, đứng cùng sân khấu với những nữ diễn viên hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Cô nhắn nhủ đến tất cả phụ nữ dám dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình.

Nhật quái trung thiên do Thái Thượng Quân đạo diễn, có sự tham gia của Tân Chỉ Lôi, Trương Tụng Văn và Phùng Thiệu Phong. Bộ phim kể về đôi tình nhân cũ gặp lại nhau tại thị trấn nhỏ miền Nam sau nhiều năm xa cách, nhưng lại bị cuốn theo số phận và đi đến bi kịch.

Tân Chỉ Lôi sinh năm 1986 tại Hắc Long Giang (Trung Quốc). Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương. Các tác phẩm tiêu biểu của cô gồm Phồn hoa, Khánh dư niên và Như Ý truyện…