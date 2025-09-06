Sự biến mất của Barron Trump

TPO - Barron Trump không có mặt tại cơ sở Greenwich Village của Đại học New York trong tuần đầu tiên của năm học mới. Nguồn tin tiết lộ cậu út nhà Tổng thống Mỹ chuyển đến một cơ sở khác của trường.

Barron Trump đã kết thúc kỳ nghỉ hè đầu tiên với tư cách sinh viên đại học. Theo lịch trình, cậu út nhà Tổng thống Mỹ quay lại khuôn viên cơ sở Greenwich Village (New York, Mỹ) của Đại học New York (NYU) vào ngày 2/9, để bắt đầu năm học thứ hai tại Trường Kinh doanh Stern. Tuy nhiên, Barron không xuất hiện.

Ngày 5/9, nhiều nhân viên bảo vệ trường xác nhận với People con trai 19 tuổi của ông Trump chưa từng xuất hiện tại cơ sở chính của NYU kể từ khi kỳ học mùa thu bắt đầu.

Barron không đến Trường Kinh doanh Stern trong tuần học đầu tiên của năm mới. Ảnh: Probe-Media.

"Theo như tôi được biết, cậu ấy học tại cơ sở khác của NYU trong một học kỳ", nguồn tin tiết lộ.

Người này từ chối chia sẻ thêm chi tiết về cơ sở mà Barron có thể chuyển đến với lý do bảo mật.

Theo People, NYU có mạng lưới toàn cầu với nhiều cơ sở khác trong nước và quốc tế. Các cơ sở cấp bằng khác được đặt tại khu Downtown Brooklyn (New York), Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) và Thượng Hải (Trung Quốc). Ngôi trường này còn có nhiều trung tâm học tập trên khắp nước Mỹ và thế giới, bao gồm Los Angeles và Washington, D.C. - nơi cha mẹ Barron đang sinh sống.

Trường Stern cũng có chương trình Trao đổi kinh doanh quốc tế với các trường đối tác ở nước ngoài, nhưng thường dành cho sinh viên năm ba và năm tư.

Văn phòng làm việc của Đệ nhất phu nhân Melania Trump - nơi xử lý các câu hỏi liên quan đến gia đình Trump - và quan chức NYU chưa bình luận gì về vấn đề này.

Năm 2024, Barron chuyển từ Palm Beach (Florida) trở về nơi cậu sinh ra là Trump Tower ở Manhattan (New York) để tiện cho việc bắt đầu cuộc sống sinh viên. Cậu nhiều lần được thấy xuất hiện cùng Mật vụ Mỹ trong khuôn viên trường đại học. Dù lộ diện nhiều hơn trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của cha, Barron vẫn kín tiếng trước truyền thông.

Nguồn tin riêng của People cho biết thanh niên sinh năm 2006 dành phần lớn mùa hè để di chuyển qua lại giữa các bất động sản của gia đình Trump và lập kế hoạch cho sự nghiệp kinh doanh tương lai. Cậu được cho là tham gia nhiều cuộc họp với đối tác kinh doanh, phát triển các dự án công nghệ và chuẩn bị cho các thương vụ cùng kế hoạch thành lập công ty riêng.

“Barron tích cực làm việc cho lợi ích tài chính của bản thân và dành thời gian với những người cộng tác trong lĩnh vực đó", người thạo tin nói.

Ngoài ra, theo nguồn tin, Barron dành nhiều thời gian bên gia đình.

Vào tháng 5, Barron bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò. Một “người bạn” giấu tên tuyên bố với NewsNation Barron có bạn gái dễ thương và thường xuyên đi cùng cô ấy. Tuy nhiên, chưa thể xác nhận tin tức này.