Phạm Quỳnh Anh phá vỡ sự im lặng sau 7 năm

TPO - Phạm Quỳnh Anh lần đầu lên tiếng giải thích vụ ồn ào với Bảo Anh vào năm 2018. Cô khẳng định không liên quan đến tin đồn, đồng thời công khai đoạn tin nhắn đầy đủ giữa cô và đàn em.

Tối muộn 4/9, Phạm Quỳnh Anh gây chú ý khi chia sẻ “tâm thư” khá dài liên quan đến ồn ào đời tư với Bảo Anh vào năm 2018. Đây là lần đầu nữ ca sĩ Bụi bay vào mắt lên tiếng về vấn đề này sau 7 năm.

Phạm Quỳnh Anh bắt đầu với lời cảm ơn gửi đến Bảo Anh vì lên tiếng bênh vực gia đình cô. Cô thừa nhận đôi bên từng có hiểu lầm từ lâu nhưng chưa có cơ hội ngồi xuống nói rõ với nhau, gây tổn thương cho cả hai.

Theo Phạm Quỳnh Anh, cô không sợ hãi việc lên tiếng và thực sự có những lúc muốn trút hết cho nhẹ lòng, nhất là khi bị một bộ phận cư dân mạng công kích bằng những lời lẽ cay nghiệt. Cô giữ im lặng vì cảm thấy “nói ra được cho người này lại chưa chắc tốt cho người kia” và bản thân cũng không phải người đặt nặng thắng thua. Đối với giọng ca sinh năm 1984, cả cô lẫn Bảo Anh đều là nạn nhân của mạng xã hội.

Phạm Quỳnh Anh lần đầu nói về ồn ào với Bảo Anh sau 7 năm.

“Sau khi em Bảo Anh lên tiếng, mọi chuyện dường như chưa thỏa đáng, hợp lòng với một số người. Họ vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ nặng nề tấn công, xúc phạm tôi và gia đình. Có lẽ, sau 7 năm, đây là lúc cần được nói ra một lần cho rõ mọi chuyện.

Về lý do giữ im lặng, Phạm Quỳnh Anh giải thích vào năm 2018, cô trải qua chuyện ly hôn, cần sắp xếp lại cuộc sống cho 3 mẹ con. Cô cũng muốn giữ sự yên bình cho các con nên chọn cách chia tay văn minh, hạn chế ồn ào.

Cựu thành viên HAT khẳng định tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về Bảo Anh và chồng cũ cô, nhạc sĩ Quang Huy, không phải do cô tung ra. Vào thời điểm đó, hai người đã ly thân, Phạm Quỳnh Anh tự thấy bản thân không liên quan và không có trách nhiệm giải thích.

Chị đẹp 8X tiết lộ từng bị tổn thương bởi những lời xúc phạm nặng nề từ người thân Bảo Anh, như chỉ trích cô “thủ đoạn”, “giở trò dơ bẩn” để quay trở lại showbiz.

“Tôi sinh ra được bố mẹ giáo dục đàng hoàng, không bao giờ hại ai, cũng không vì sự nghiệp mà dùng đến chiêu trò, nhưng vì chuyện này mà bị công kích suốt 7 năm qua. Có nhiều lần muốn nói ra, nhưng tôi hiểu tâm lý mẹ xót con, em thương chị nên có thái độ mất bình tĩnh là điều tất nhiên. Vậy nên, có lẽ tôi chọn cách im lặng là tốt nhất”, Phạm Quỳnh Anh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, giọng ca Tình yêu cao thượng cũng công khai đoạn tin nhắn đầy đủ giữa cô và Bảo Anh năm xưa để mọi người hiểu rõ bối cảnh. Theo Phạm Quỳnh Anh, từ “đều thế” là câu cửa miệng quen thuộc với người miền Bắc, nhưng lại bị một bộ phận cộng đồng mạng dẫn dắt, nâng cao quan điểm.

“Điều tôi mong muốn lúc này là được nói ra một lần cho rõ và chấm dứt tất cả hiểu lầm tại đây. Mong mọi người tôn trọng quyết định của chúng tôi, cho chúng tôi và gia đình được yên. Câu trả lời cho những thắc mắc nay các bạn đã có. Tôi không hiểu vì sao 7 năm qua, cả tôi và Bảo Anh đều đã bắt đầu chặng đường mới với cuộc sống mới, mà vẫn có nhiều người mắc kẹt với câu chuyện quá khứ với sự hung hãn vô lý. Bản thân phụ nữ như Quỳnh Anh và Bảo Anh, mấy mươi năm trải qua nhiều sóng gió trong đời, nếu không thể cảm thông thì làm ơn hãy nhận định và ứng xử với chúng tôi một cách văn minh, tử tế, cơ bản như với người xa lạ thôi cũng được”, cô giãi bày.

Chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Người hâm mộ để lại nhiều lời động viên, thương cảm cho tình thế của Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh.

Bên cạnh đó, một số ý kiến vẫn cho rằng Phạm Quỳnh Anh đáng lẽ nên lên tiếng sớm hơn, như vậy tránh được những tranh cãi không đáng có suốt 7 năm qua. Có người còn trách nữ ca sĩ 41 tuổi ngầm chỉ trích gia đình Bảo Anh, trong khi đàn em một lòng bảo vệ cô. Cùng với đó, Bảo Anh cũng bị lên án vì không chia sẻ đầy đủ tin nhắn, khiến Phạm Quỳnh Anh mang tiếng khinh người suốt thời gian qua.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Bảo Anh bất ngờ lên tiếng bênh vực Phạm Quỳnh Anh trước ồn ào liên quan đến việc hai con gái của đàn chị bị chỉ trích trên mạng xã hội. Cô cũng bày tỏ mong muốn được khép lại chuyện giữa cô và Phạm Quỳnh Anh, đồng thời kêu gọi cư dân mạng đừng dùng lời lẽ làm tổn thương đàn chị.

Năm 2018, Bảo Anh từng bị đồn thổi là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy. Để minh oan cho mình, Bảo Anh công khai tin nhắn với đàn chị, trong đó cho thấy Phạm Quỳnh Anh chỉ phản ứng lại lời giải thích của cô bằng hai chữ "Đểu thế". Bảo Anh cũng yêu cầu Phạm Quỳnh Anh lên tiếng nhưng chỉ đổi lại sự im lặng.

Vì chuyện này, Phạm Quỳnh Anh bị chỉ trích suốt những năm qua, trong khi Bảo Anh chưa thể làm rõ tin đồn đời tư.