Video về vật thể lạ ném ra từ cửa sổ Nhà Trắng gây tranh luận

TPO - Cộng đồng mạng bàn luận rôm rả về đoạn video ghi lại cảnh vật thể tối màu bị ném từ cửa sổ Nhà Trắng. Nó nhận được nhiều sự quan tâm đến mức Tổng thống Donald Trump phải lên tiếng giải thích.

Ngày 1/9, tài khoản Washingtonian Problems đăng tải đoạn video TikTok, trong đó ghi lại cảnh một người mặc quần trắng đứng sau cửa sổ tầng 2 Nhà Trắng ném ra ngoài vật thể tối màu.

Video dài gần 1,5 phút nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Tính đến sáng 3/9, nó nhận được hơn 3,1 triệu lượt xem và hơn 8.200 bình luận. Đi kèm đó là làn sóng thuyết âm mưu xoay quanh vật thể đó là gì, ai đã ném và chuyện gì diễn ra bên trong Nhà Trắng.

Video vật thể lạ ném ra từ cửa sổ Nhà Trắng gây bão mạng. Nguồn: Washingtonian Problems.

Theo Yahoo, tầng 2 Nhà Trắng có phòng riêng của Tổng thống Mỹ. Điều này dẫn đến một số cư dân mạng suy đoán vật thể lạ có thể bắt nguồn từ cuộc cãi vã giữa ông Trump và bà Melania.

Những người khác lại cho rằng thứ bị ném khỏi Nhà Trắng có thể là tài liệu về Jeffrey Epstein, tỷ phú chết do tự sát vào năm 2019 khi đang chờ xét xử vì tội buôn bán tình dục. Ông Trump và ông Epstein từng có liên hệ trong quá khứ. Tuy nhiên, theo lời người đứng đầu nước Mỹ, tình bạn giữa họ tan vỡ vào khoảng giữa những năm 2000 do Epstein “cướp” nhân viên nữ trẻ tuổi từ Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng cao cấp của gia đình Trump.

Bên cạnh đó, có người lưu ý cửa sổ Nhà Trắng theo quy định phải luôn đóng vì lý do an ninh khi tổng thống có mặt bên trong.

Chưa rõ chính xác video được quay khi nào, nhưng ông Trump ra lệnh treo cờ rủ đến hoàng hôn ngày 31/8 để tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng trường học ở Minneapolis. Những bức ảnh chụp Nhà Trắng ngày 1/9 cho thấy lá cờ đã được kéo lên đỉnh cột.

Trước phản ứng từ dư luận, một quan chức Nhà Trắng xác nhận với The Independent vào ngày 2/9 rằng video có thật. Theo nguồn tin, cửa sổ mở ra và chiếc túi bị ném đi là do nhà thầu đang thực hiện công việc bảo trì thường kỳ khi ông Trump vắng mặt. Tổng thống Mỹ đang chơi golf tại câu lạc bộ của ông ở Sterling, Virginia, vào ngày 31/8 và 1/9.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, đích thân ông Trump bác bỏ lời giải thích trên. Ban đầu, ông cho biết chưa xem video, kèm lời nhận định có thể là sản phẩm tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Trump tuyên bố tất cả cửa sổ Nhà Trắng đều được niêm phong, không thể mở được. Theo lãnh đạo nước Mỹ, cửa sổ kín đến mức vợ ông, bà Melania, từng phàn nàn về việc thiếu thông gió tự nhiên.

“Tất cả đều được bọc thép dày và chống đạn. Tôi biết rõ từng cửa sổ trên đó. Chỗ cuối cùng tôi muốn ném đồ là ở đó vì camera ở khắp mọi nơi… Vợ tôi nói muốn có chút không khí trong lành, nhưng không được. Thứ nhất, chúng chống đạn, được bịt kín. Thứ hai, mỗi cửa sổ nặng khoảng 272 kg. Phải rất khỏe mới có thể mở chúng ra được”, ông nói.

Ông Trump xem video về Nhà Trắng từ điện thoại di động của phóng viên Fox News. Ảnh: Getty Images.

Sau đó, phóng viên Peter Doocy của Fox News mở video trên điện thoại di động cho ông Trump xem. Lúc này, chính trị gia sinh năm 1946 càng khẳng định video không có thật.

“Một trong những vấn đề chúng ta gặp phải với AI là nó vừa tốt vừa xấu. Nếu có chuyện gì thực sự tồi tệ xảy ra, cứ đổ lỗi cho AI. Nhưng chúng cũng tạo ra nhiều thứ. Bạn biết đấy mọi thứ đều diễn ra theo cả hai chiều. Tôi thấy rất nhiều thứ giả tạo. Tôi tự hỏi, 'Ai đã làm điều đó?'. Đó là do AI tạo ra. Thành thật mà nói, hơi đáng sợ một chút, nhưng tất cả cửa sổ đó đều được bịt kín rất kỹ”, ông nhấn mạnh.