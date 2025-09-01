Chi hơn 5 triệu đồng một đêm xem diễu binh, diễu hành

TPO - Trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, người dân có nhiều cách khác nhau để xem Lễ diễu binh, diễu hành A80. Trong khi số đông chọn cách xếp hàng trước cả một ngày, có người chi tiền để thuê khách sạn gần với tuyến phố “trọng điểm”.

Từ sáng 1/9, những tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn… chật kín người xếp hàng chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành A80. Người dân mang theo bạt, thảm, ghế nhựa phủ kín hai bên vỉa hè, gần như không còn chỗ để di chuyển.

Mặc dù chưa đến giờ cấm đường, lực lượng chức năng phải tiến hành dựng hàng rào kim loại ngăn vỉa hè với lòng đường để tránh ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông.

Trong ngày, thời tiết nắng mưa gián đoạn, gây bất lợi cho đám đông xếp hàng. Tuy nhiên, bất chấp những trận mưa như trút, mọi người vẫn không rời vị trí, kiên quyết bám trụ tới cùng.

Trưa 1/9, vỉa hè nút giao Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng - Chu Văn An chật kín người chờ xem A80 dù trời mưa to.

Đa số người xếp hàng không đi một mình, mà đi cùng gia đình và bạn bè. Nhóm ít khoảng 2-3 người, đông lên đến hơn chục người. Họ thay phiên nhau giữ chỗ khi có các nhu cầu cấp bách như đi vệ sinh hoặc ăn uống. Các dịch vụ giao hàng tận nơi cũng được tận dụng triệt để trước khi cấm đường.

Thúy Hà, sinh viên đại học trên địa bàn Hà Nội, cùng hai người bạn khác có được chỗ ngồi đẹp, ngay sát hàng rào di động trước cửa số 24A Nguyễn Thái Học.

Nhóm bạn trẻ cho biết để có được vị trí “đắc địa” như vậy, họ phải có mặt từ 3h sáng 1/9. Họ gần như không di chuyển suốt nhiều tiếng, chỉ rời đi khi thực sự cần thiết và phải cắt cử người ở lại để giữ chỗ.

Đồ vật họ mang theo là ghế nhựa, đồ ăn sẵn, nước uống và ô che. Điều khiến ba cô gái tiếc nuối là chuẩn bị đồ ăn hơi ít, sợ không đủ dùng cho đến sáng 2/9.

“Ngồi lâu như vậy không phải không mệt, thời tiết còn không chiều lòng người. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng có cơ hội xem diễu binh, diễu hành lớn như vậy, phải chịu khó thôi”, Thúy Hà chia sẻ.

Nhóm Thúy Hà thậm chí được đề nghị bán chỗ với giá 2 triệu đồng, nhưng họ không đồng ý.

Anh Đoàn Văn Sơn, chủ quán lẩu ở địa chỉ trên, cho biết mọi người bắt đầu xếp hàng từ 23h tối 31/8, đến sáng hôm sau trước quán anh không còn chỗ nữa. Theo anh Sơn, ban đầu một người đến giữ chỗ trước, sau đó cả gia đình mới lần lượt kéo đến.

Trong thời gian chờ đợi, đám đông xếp hàng khuấy động không khí bằng cách hát vang những ca khúc yêu nước như Nối vòng tay lớn, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Thanh niên làm theo lời bác… Khi có người bắt nhịp, mọi người cũng hô vang những câu khẩu hiệu như “Việt Nam muôn năm”…

Mọi người đồng ca trong lúc xếp hàng chờ xem diễu binh, diễu hành A80.

Trong khi số đông lựa chọn “cắm trại” trên vỉa hè, những người khác chọn cách dễ thở hơn là thuê khách sạn gần địa điểm có khối diễu binh, diễu hành đi qua. Gia đình anh Hồ Sỹ Tuấn (42 tuổi) là một trong số đó.

Nhà anh Tuấn ở phường Từ Liêm, cách trung tâm thành phố khá xa. Lo sợ bị tắc đường, anh cùng vợ và hai con đến khách sạn 5 sao trên đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm cũ) vào trưa 1/9

Anh Tuấn cho biết muốn hòa chung không khí đại lễ, nhưng sợ sức khỏe của các thành viên, nhất là hai con gái, không đủ tốt để xếp hàng xuyên đêm, nên quyết định chi tiền thuê phòng khách sạn, với mức giá là hơn 5 triệu đồng/đêm.

Gia đình anh có kế hoạch cùng nhau thăm thú phố phường, ăn uống và chụp ảnh vào tối 1/9, sau đó về khách sạn ngủ và sáng hôm sau dậy sớm xem diễu binh, diễu hành ở phố Tràng Thi gần đó.

Để có phòng ưng ý, gia đình anh phải đặt từ đầu tháng 8. Theo ghi nhận, khách sạn nơi gia đình anh Tuấn lưu trú "cháy phòng" vào tối 1/9.

Gia đình anh Tuấn thuê phòng khách sạn gần tuyến phố Tràng Thi để xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: NVCC.

Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.