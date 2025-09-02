Bạn gái của những chiến sĩ làm nhiệm vụ A80

TPO - Trong số hàng trăm người tập trung tại điểm tập kết Trần Quang Khải vào sáng sớm 2/9, nhiều người là người thân trong gia đình hoặc người yêu của các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80. Họ chờ đợi suốt nhiều giờ nhưng không thể gặp được.

Sau A80 tính chuyện kết hôn

Từ sáng sớm 2/9, hàng trăm người tập trung về đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm cũ, Hà Nội). So với các tuyến phố “trọng điểm” khác, lưu lượng người ở đây ít hơn nhiều vì không nằm trong lộ trình di chuyển của các khối diễu binh, diễu hành A80. Tuy nhiên, khu vực này vẫn nhộn nhịp hơn bình thường bởi đây là điểm tập kết của khối đi bộ tuyến 2, với điểm kết thúc tại Nhà hát Lớn - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Dòng người đổ về đường Trần Quang Khải chủ yếu do không tìm được chỗ đẹp tại các tuyến đường khác và muốn có địa điểm đón đoàn diễu binh “dễ thở” hơn. Bên cạnh đó, không ít trong số họ là người nhà của các chiến sĩ A80, chờ để gặp con, em hoặc người yêu vài phút giữa khoảng nghỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh và trước khi lên xe rời đi.

Phóng viên Tiền Phong bắt gặp cô gái có dáng người nhỏ nhắn ngồi trên dốc đê, bên cạnh là bó hoa khá lớn. Khi bắt chuyện, cô gái chia sẻ tên là Đào Thị Thủy, giáo viên ở Nghệ An, đang chờ người yêu là chiến sĩ Hoàng Công Dũng thuộc Khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam.

Sau lần lỡ hẹn trước đó, Đào Thị Thủy gặp lại người yêu vào sáng 31/8. Ảnh: NVCC.

Đào Thủy cho biết vì bận công việc nên phải đến ngày 31/8 mới có mặt ở Hà Nội. Ngay trong sáng cùng ngày, cô đến gặp bạn trai ở điểm hợp luyện Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội). Đây là lần tái ngộ đầu tiên của cặp đôi sau khoảng 4 tháng xa cách, nhưng cũng không ở cạnh nhau được lâu vì chiến sĩ Hoàng Công Dũng vẫn trong thời gian làm nhiệm vụ.

Sáng 2/9, cô đến khu vực đường Trần Quang Khải từ sớm, trước 6h sáng, với hy vọng có thể gặp người yêu thêm một lần nữa trước khi anh trở về đơn vị.

Cô giáo Gen Z tiết lộ hai người quen nhau từ năm 2022, khi cô còn là sinh viên năm 3, còn bạn trai hơn cô một tuổi.

“Chúng tôi biết nhau qua Facebook. Tôi chủ động nhắn tin và từ đó yêu nhau. Quê chúng tôi ở cùng xã. Ra trường, tôi về giảng dạy ở trường gần nhà anh. Những điều này hoàn toàn trùng hợp, lúc mới nhắn tin cho nhau không hề hay biết. Đến nay, chúng tôi đã yêu nhau gần 4 năm”, Thủy kể.

Theo Đào Thủy, cô và người yêu xác định tiến tới hôn nhân, cả hai bên gia đình đều đã biết về nhau. Dù hiện tại cô ưu tiên việc học lên thạc sĩ, cả hai có kế hoạch Tết Nguyên đán sắp tới bàn chuyện chung thân.

Yêu từ A50 đến A80

Ngồi cạnh Đào Thủy là Hoàng Thị Minh, sinh năm 2005, sinh viên Cao đẳng Sư phạm Trung ương (Hà Nội), cũng chờ để gặp bạn trai Trần Khắc Đính (SN 1999), tham gia nhiệm vụ A80 ở khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam.

Minh và Đính cùng ở Nghệ An, chung huyện cũ nhưng khác xã. Hai người cũng quen biết qua mạng xã hội như Thủy và Dũng, chỉ khác Đính là người chủ động trong chuyện tình cảm với Minh.

Nữ sinh 20 tuổi chia sẻ bắt đầu nói chuyện với nhau từ tháng 7/2024. Chiến sĩ Trần Khắc Đính nhắn tin làm quen, tán tỉnh, nhưng không lay động được người đẹp. Hoàng Minh giải thích lúc đó cả hai chưa gặp nhau ngoài đời, cảm tình chưa đủ sâu.

“Chúng tôi nhắn tin một thời gian nhưng không xác định tiến xa nên mất liên lạc suốt 3 tháng mới kết nối lại. Mãi đến sau sự kiện A50, chúng tôi mới chính thức đến với nhau. Chưa được bao lâu, người yêu tôi tiếp tục nhận nhiệm vụ A80”, Hoàng Minh kể.

Minh vừa nhận lời yêu, Đính lên đường nhận nhiệm vụ A80. Ảnh: NVCC.

Cô gái miền Trung giãi bày vì cô học ở Hà Nội, còn bạn trai công tác tại quê nhà, từ lúc nhận lời đã xác định yêu xa, một tháng mới gặp nhau được một lần, chủ yếu kết nối qua điện thoại. Đến khi bạn trai làm nhiệm vụ A80, số lần gặp nhau càng ít đi. Cách biệt về cả thời gian và địa lý khiến đôi lúc cô cũng thấy buồn, tủi thân, nhưng cũng tự an ủi bản thân rằng người yêu phục vụ quốc gia.

Khi được hỏi lý do không chọn điểm khác xem diễu binh rõ hơn, Hoàng Minh cho biết người yêu sợ cô mệt vì phải chen chúc xếp hàng nên hẹn gặp nhau ở điểm tập kết.

Trong khi Đào Thủy và Hoàng Minh tìm được người yêu cùng quê, Phạm Thị Trúc Quỳnh (sinh năm 2004) lặn lội từ Đà Lạt ra Hà Nội gặp bạn trai Bùi Văn Linh, thuộc khối Sĩ quan Lục quân. Hai người bén duyên từ A50 - nhiệm vụ huấn luyện và tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Trúc Quỳnh kể tình cờ thấy chiến sĩ Bùi Văn Linh trong lần đi xem Sơ duyệt A50 ở TPHCM vào ngày 27/4, nhưng không có liên hệ gì. Khi về nhà, cô thấy tài khoản mạng xã hội của Linh ở mục gợi ý kết bạn Facebook mới đồng ý làm quen. Trong lúc nhắn tin qua lại, Linh rủ Quỳnh đi xem mình diễu binh và trở nên gắn bó. Đó là lần đầu tiên gặp nhau chính thức của cả hai, dù chỉ diễn ra trong 15 phút.

Họ xác nhận mối quan hệ yêu đương vào khoảng giữa tháng 5 thông qua mạng xã hội. Lúc mới quen, Quỳnh hẹn với bạn trai, nếu có cơ hội sẽ gặp nhau ở Hà Nội vào lễ 2/9.

Giữ đúng lời hứa, Quỳnh đặt vé máy bay ra thủ đô vào đúng dịp Quốc khánh. Quỳnh dặn bạn trai đừng trông mong cô, thay vào đó để định mệnh dẫn lối vì cô tin càng mong chờ càng khó gặp nhau.

Sau 3 lần tìm kiếm ở Đại học Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc), hai người mới có lần thứ hai gặp gỡ vào sáng 1/9. Quỳnh chia sẻ cả cô và bạn trai đều vui và bất ngờ.

“Tôi không nghĩ có thể tìm được Linh, bởi đường dài và đông người. Tôi cũng không quen đường phố Hà Nội. Linh nhắn tin chỉ đường, còn tôi tự mình tìm kiếm”, cô gái Đà Lạt kể.

Quỳnh và Linh yêu nhau 4 tháng, gặp nhau 2 lần vào A50 (trái) và A80. Ảnh: NVCC.

Điều tiếc nuối nhất của ba cô gái Gen Z là dù chờ đợi từ sớm, họ không thể gặp được bạn trai tại điểm tập kết Trần Quang Khải. Các chiến sĩ A80 sau khi kết thúc diễu binh tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám phải lên xe rời đi luôn theo quân lệnh, không có thời gian để hội ngộ người thân như sơ duyệt và tổng duyệt trước đó.