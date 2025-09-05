Diện mạo mới gây tranh cãi của Công nương Kate

TPO - Công nương Kate gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc vàng hoe. Nhiều người cho rằng sự thay đổi này không phù hợp cô.

Ngày 4/9, Thân vương và Vương phi xứ Wales đến thăm Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, Anh. Đây là lịch trình công khai đầu tiên của họ sau kỳ nghỉ hè.

Công nương Kate gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo mới. Mái tóc nâu tự nhiên được thay bằng màu vàng sẫm, với phần rẽ ngôi hơi lệch.

Ngoài ra, cô mặc áo khoác Ralph Lauren được may đo riêng, sơ mi WNU trắng có giá 190 USD và quần dài cổ điển. Vẻ ngoài được hoàn thiện bằng đôi giày da lộn màu nâu của Pretty Ballerinas cùng trang sức vàng đơn giản, bao gồm hoa tai hình giọt nước Kiki McDonough (1.143 USD) và vòng cổ Daniella Draper (665 USD) được trang trí bằng chữ cái đầu tên con cô - George, Charlotte và Louis.

Hoàng tử William và Công nương Kate trở lại với công việc hoàng gia sau kỳ nghỉ hè. Ảnh: WireImage/Getty Images.

Trong khi đó, Hoàng tử William mặc bộ vest đen và áo sơ mi xanh nhạt không cài cúc. Theo Daily Mail, anh trông rám nắng hơn sau kỳ nghỉ trên du thuyền ở biển Hy Lạp.

Sự thay đổi màu tóc của Kate gây ra cuộc tranh luận trên diễn đàn trực tuyến. Người ủng hộ dành lời khen người đẹp sinh năm 1982. Đối với họ, Công nương Kate luôn tỏa sáng mỗi lần lộ diện, bất kể mang màu tóc nào đi chăng nữa.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng màu tóc mới không hợp với Hoàng hậu Anh tương lai.

Ngoài ra, một số người tin rằng Công nương Kate sử dụng tóc giả để che đi dấu vết tuổi tác hoặc do hóa trị ung thư.

Cư dân mạng bình luận: “Bất kể màu tóc nào, thật tuyệt khi thấy Catherine ra ngoài và đi lại. Tôi hy vọng cô ấy khỏe mạnh và hoàn toàn bình phục”, “Nhìn cô ấy lúc nào cũng tuyệt vời. Tôi nghĩ cô ấy có thể để bất kỳ màu tóc nào và vẫn rất xinh đẹp”, “Tôi rất vui khi được thấy Công nương Catherine xuất hiện nhiều hơn. Mái tóc vàng tuy có chút thay đổi nhưng trông vẫn đẹp”, “Tôi nghĩ với màu sáng này, tóc ngắn hơn sẽ đẹp hơn. Kiểu tóc hiện tại hơn bạc màu một chút. Tôi thích màu tóc hạt dẻ của cô ấy hơn”, “Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều đẹp nhất với màu tóc tự nhiên”, “Kiểu tóc này lỗi thời rồi. Cô ấy trông bị già với độ dài đó. Màu tóc làm cô ấy nhợt nhạt. Kate trông xinh xắn với mái tóc tự nhiên”, “Đó là tóc giả hoặc tóc nối. Trông có vẻ hơi nặng nề”, “Tôi nghĩ nó khiến cô ấy trông già hơn và mệt mỏi. Trông thật kỳ quặc. Màu tóc tự nhiên vẫn đẹp hơn. Nó làm sáng bừng làn da”, “Hy vọng cô ấy đuổi thợ làm tóc đi. Mái tóc kia trông như hàng chợ và khô cứng. Cô có thể tìm màu vàng khác phù hợp với làn da của cô ấy”, “Có lẽ hóa trị làm tóc cô ấy mỏng đi, cũng khiến tóc cô ấy bạc hơn. Làm sáng tóc là cách để chuyển sang màu tóc bạc”, “Công nương Kate luôn là người xinh đẹp, nhưng kiểu tóc và màu sắc này trông thật lố bịch”…

Công nương Kate dần quay lại với lịch trình hoàng gia sau khi hoàn thành quá trình điều trị hóa trị vào tháng 9/2024. Tuy vậy, cô cho biết phải mất nhiều thời gian mới có thể trở về như bình thường vì căn bệnh cô mắc phải “phức tạp, đáng sợ và khó lường”.

Công nương Kate gây tranh cãi với màu tóc mới. Ảnh: Getty Images.