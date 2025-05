Tom Cruise khen Nicole Kidman

TPO - Tom Cruise thu hút sự chú ý khi đưa ra bình luận hiếm hoi về vợ cũ, nữ diễn viên Nicole Kidman.

Trong buổi trò chuyện với tạp chí Night and Sound, tạp chí điện ảnh do Viện phim Anh (BFI) xuất bản, Tom Cruise thảo luận về bộ phim Eyes Wife Shut vào năm 1999. Một trong những điểm đáng chú ý về tác phẩm này là Tom Cruise đóng vai chính cùng với người vợ lúc bấy giờ, Nicole Kidman.

Eyes Wide Shut là bộ phim tâm lý bí ẩn 18+ do Stanley Kubrick đạo diễn, sản xuất và đồng biên kịch. Nó dựa trên cuốn tiểu thuyết ngắn Dream Story năm 1926 của Arthur Schnitzler. Tuy nhiên, bối cảnh câu chuyện chuyển từ Vienna (Áo) đầu thế kỷ XX sang New York (Mỹ) vào những năm 1990.

Phim kể về cuộc sống hôn nhân của bác sĩ William Harford (Tom Cruise) và người vợ xinh đẹp Alice Harford (Nicole Kidman). Họ vốn là cặp vợ chồng kiểu mẫu cho đến khi Alice Harford thú nhận với chồng về những khao khát thầm kín lệch chuẩn bên trong cô.

“Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi háo hức được làm điều đó. Tôi biết rõ về phim của Stanley và tôi được giới thiệu với ông ấy thông qua đạo diễn Sydney Pollack. Stanley gọi cho Sydney vì ông ấy muốn tôi làm một bộ phim. Ông ấy gửi cho tôi bản fax. Tôi bay đến và hạ cánh ở sân sau nhà ông ấy. Tôi đọc kịch bản vào ngày hôm trước, rồi chúng tôi dành cả ngày để nói về nó. Tôi biết tất cả bộ phim của ông ấy... vì vậy tôi biết ông ấy làm gì và làm việc như thế nào. Sau đó, về cơ bản là ông ấy và tôi tìm hiểu nhau”, tài tử sinh năm 1962 kể.

Theo siêu sao hành động, trong quá trình thảo luận với đạo diễn Kubrick, anh gợi ý để Nicole đóng vai nữ chính. Anh không ngần ngại khen vợ cũ: “Bởi vì rõ ràng cô ấy là một diễn viên tuyệt vời”.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Tom Cruise nhắc về Nicole kể từ khi họ ly hôn vào 24 năm trước. Lần gần nhất trước đó là vào 3 năm trước.

Tháng 5/2022, Tom Cruise loại vợ cũ ra khỏi video điểm lại dấu ấn sự nghiệp khi được trao tặng giải Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75.

Theo nguồn tin của tờ Variety, trong video có các phân đoạn trích từ Days of Thunder, Far and Away và Eyes Wide Shut. Đây là ba tác phẩm Tom đóng chung với vợ cũ Nicole.

Thế nhưng, các clip cắt từ ba phim trên đều chỉ sử dụng những phân cảnh một mình của Tom, không có bất kỳ cảnh nào có bóng dáng của “Thiên nga nước Úc”. Đáng nói, những bạn diễn nữ khác của Tom - bao gồm Kirsten Dunst, Renée Zellweger và Penelope Cruz - đều xuất hiện trong clip. Penelope Cruz từng hẹn hò với tài tử Nhiệm vụ bất khả thi trong 3 năm.

Tuy không có hình ảnh, anh có nhắc đến tên vợ cũ khi được hỏi về diễn xuất trong Eyes Wide Shut: “Chúng tôi đã làm việc cùng nhau để tìm ra sự đồng điệu với nhà làm phim Stanley Kubrick. Cả Nic và tôi”.

Năm 2024, nhân kỷ niệm 25 năm công chiếu Eyes Wide Shut, Nicole cũng nhắc đến chồng cũ trong cuộc phỏng vấn với Los Angeles Times.

Nicole kể đạo diễn đã khai thác cuộc hôn nhân của cô với Tom để làm tư liệu cho bộ phim. Theo minh tinh Big Little Lies ông Kubrick đã đặt cho cô và Cruise nhiều câu hỏi về đời sống vợ chồng khi ông giúp họ định hình diễn xuất.

Cặp vợ chồng cũ dành nhiều năm cho bộ phim, bắt đầu quay vào năm 1996 và đóng máy vào năm 1998, lập kỷ lục về thời gian quay phim liên tục dài nhất với 400 ngày. Trong thời gian đó, họ ở chung trong xe trailer (dạng xe cắm trại có thể ngủ nghỉ bên trong) vì đoàn phim thiếu kinh phí.

Tom gặp gỡ Nicole trên phim trường Days Of Thunder vào năm 1989. Vào Giáng sinh một năm sau, hai ngôi sao hạng A Hollywood kết hôn. Họ có chung với nhau 2 con nuôi, con gái Isabella (28 tuổi) và con trai Connor (26 tuổi).

Tháng 2/2001, người đại diện của cặp đôi thông báo tin ly hôn với lý do "khác biệt không thể hòa giải". Tom được cho là đơn phương nộp đơn ly hôn, khiến Nicole bị sốc. Theo phỏng đoán, nguyên nhân họ tan vỡ là do người đẹp tóc vàng từ chối trở thành thành viên của Scientology.

Họ hoàn tất các thủ tục pháp lý chấm dứt mối quan hệ vợ chồng vào tháng 8 cùng năm. Hai con chung theo cha gia nhập giáo phái Scientology và cắt đứt liên lạc với mẹ nuôi.