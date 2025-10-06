Taylor Swift ngáng đường Leonardo DiCaprio

TPO - Sau khi chinh phục những sân vận động lớn nhất thế giới với các chuyến lưu diễn cháy vé, Taylor Swift một lần nữa chứng minh bản thân hoàn toàn có thể thống trị cả màn ảnh rộng.

Kỳ tích mang tên Taylor Swift

Ba ngày sau khi ra mắt (kể từ 3/10), The Official Release Party of a Showgirl (tạm dịch: Buổi tiệc ra mắt chính thức của một cô gái trình diễn) leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ với 33 triệu USD.

Dự án mà Taylor gọi là “trải nghiệm điện ảnh” thu về thêm 13 triệu USD tại phòng vé quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 46 triệu USD. Đây là một con số đáng kể khi Showgirl chỉ mới được công bố hơn hai tuần trước và không có chiến dịch quảng bá rầm rộ, chủ yếu thông qua các bài đăng trên mạng xã hội của siêu sao nhạc pop sinh năm 1989.

Taylor Swift thống trị phòng vé Bắc Mỹ với bộ phim về album âm nhạc mới.

Phim do AMC phát hành, không phải là tác phẩm điện ảnh truyền thống, cũng không phải dạng phim concert (ghi lại buổi biểu diễn âm nhạc thực tế như The Eras Tour trước đó. Đây là bữa tiệc nghe nhạc dài 89 phút, mang đến cho người hâm mộ cơ hội xem video âm nhạc mới cùng cảnh hậu trường của album phòng thu thứ 12 của cô, The Life of a Showgirl (Tạm dịch: Cuộc đời của một cô gái trình diễn).

Theo Variety, đây là bộ phim thứ hai của Taylor có màn ra mắt dẫn đầu phòng vé. Năm 2023, The Eras Tour mở màn với 93,2 triệu USD.

"Không có nghệ sĩ âm nhạc nào khác trên hành tinh có thể làm được điều này", David A. Gross, giám đốc công ty tư vấn điện ảnh Franchise Entertainment Research, nhận xét.

Là người tự nhận tin vào thần số học, Taylor Swift mở bán vé với giá 12 USD, cao hơn mức trung bình ở tất cả thị trường nhưng thấp hơn giá vé tại các thành phố lớn như New York hay Los Angeles.

Phản hồi từ khán giả đặc biệt tích cực, đạt điểm A+ hiếm hoi trong khảo sát sau khi rời rạp của CinemaScore.

Tuy nhiên, dù được đón nhận nồng nhiệt, The Official Release Party of a Showgirl chỉ được chiếu trong ba ngày cuối tuần (3-5/10), đồng nghĩa với việc cú hích doanh thu nhờ Taylor Swift chỉ kéo dài ngắn ngủi.

“Thay mặt cho AMC và toàn ngành chiếu phim, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới biểu tượng Taylor Swift vì mang tài năng và phép màu của cô ấy đến với rạp chiếu phim trong cuối tuần này. Tầm nhìn của cô khi kết hợp yếu tố điện ảnh vào màn ra mắt album đáng kinh ngạc này thực sự là chiến thắng", ông Adam Aron, giám đốc điều hành của AMC Theatres, chia sẻ.

Cùng với việc phim âm nhạc của Taylor Swift thống trị phòng vé, One Battle After Another, phim hành động hài hước của Leonardo DiCaprio, bị đẩy xuống hạng hai chỉ sau một tuần dẫn đầu. Ở tuần thứ hai ra rạp, tác phẩm mang về 10,3 triệu USD từ 3.634 rạp ở Bắc Mỹ, giảm 53% so với tuần mở màn. Tính đến hết ngày 5/10, phim thu về 41 triệu USD ở Bắc Mỹ và 101,7 triệu USD toàn cầu.

Danh tiếng của Leonardo DiCaprio không cứu được One Battle After Another.

Nếu nhìn nhận tích cực, đây là phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Paul Thomas Anderson, vượt qua There Will Be Blood (2007) với 76,4 triệu USD toàn cầu. Nhưng ở khía cạnh khác, One Battle After Another tiêu tốn hơn 130 triệu USD chi phí sản xuất và dường như không có đủ sức bền tại rạp để bù đắp mức đầu tư khổng lồ đó. Vì doanh thu phòng vé thường được chia 50/50 giữa hãng phim và rạp chiếu, phim cần đạt khoảng 300 triệu USD để hòa vốn ở rạp.

Kỷ lục đáng quên của The Rock

Ra mắt cùng thời điểm với Showgirl là The Smashing Machine, phim thể thao gắn nhãn R (17+) do Dwayne Johnson (The Rock) đóng chính. Với 6 triệu USD từ 3.345 rạp chiếu Bắc Mỹ, doanh thu này thấp hơn dự đoán (8-15 triệu USD) - đánh dấu mức mở màn thấp nhất trong sự nghiệp của Johnson, còn kém cả phim hành động Faster năm 2010 (8,5 triệu USD, chưa tính lạm phát).

Ngoài kỷ lục đáng quên, đây còn là thất bại lớn đối với hãng A24 vì chi 50 triệu USD để sản xuất phim, cùng nhiều triệu USD khác cho quảng bá, bao gồm các buổi ra mắt tại Liên hoan phim Venice và Toronto. The Smashing Machine từng nhận được tràng pháo tay dài và được xem là ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar. Hiện chưa rõ doanh thu thê thảm như vậy ảnh hưởng đến cơ hội tranh giải hay không.

Màn trình diễn được giới chuyên môn đánh giá cao nhất của The Rock lại không chinh phục được khán giả.

Một phần lý do có thể đến từ việc The Rock hiếm hoi thể hiện nhân vật nặng chiều sâu tâm lý, thay vì hình ảnh thân thiện như trong Jumanji hay Fast and Furious. Anh vào vai đô vật kiêm vô địch UFC (giải đấu võ thuật tổng hợp lớn nhất thế giới) Mark Kerr, đang cố gắng tái thiết sự nghiệp sau khi đấu tranh với chứng nghiện ngập. Emily Blunt vào vai bạn gái của Kerr, Dawn Staples.

Dù giới phê bình khá tích cực (73% trên Rotten Tomatoes), khán giả lại thờ ơ, chỉ chấm điểm B- trên CinemaScore. Phim do Benny Safdie đạo diễn.

“Dwayne Johnson và Emily Blunt là hai diễn viên mạnh, từng nâng tầm những phim lớn, nhưng điều đó không xảy ra ở đây. Đô vật Mỹ là hiện tượng mang tính địa phương, khó thu hút khán giả quốc tế", Gross nhận định.