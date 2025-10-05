Trang phục gây tranh cãi của Meghan Markle

TPO - Nữ công tước xứ Sussex gây ra phản ứng trái chiều về trang phục mà cô mặc trong lần đầu tiên dự Tuần lễ thời trang Paris. Nhiều người so sánh cô như vừa thức giấc với bộ đồ ngủ và ga trải giường quấn quanh người.

Khoảnh khắc ngượng ngùng

Tối 4/10 (giờ địa phương), Meghan Markle trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự buổi trình diễn thời trang Xuân/Hè 2026 của nhà mốt Balenciaga ở Paris, Pháp.

Theo Daily Mail, đây là chuyến đi đầu tiên của Nữ công tước xứ Sussex tới châu Âu kể từ sự kiện Invictus Games 2023 diễn ra tại Düsseldorf, Đức. Nó đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Meghan xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris. Trước đây, người đẹp sinh năm 1981 từng là khách mời thường xuyên của Tuần lễ thời trang New York và Toronto khi còn làm diễn viên trong bộ phim truyền hình Mỹ Suits.

Meghan Markle lần đầu tham dự Tuần lễ thời trang Paris. Ảnh: BackGrid.

Người phát ngôn chia sẻ với People Meghan đến Paris để ủng hộ người bạn Pierpaolo Piccioli, vừa trở thành giám đốc sáng tạo của Balenciaga vào tháng 7.

“Trong nhiều năm qua, nữ công tước mặc một số thiết kế của Pierpaolo. Họ làm việc chặt chẽ với nhau, cùng nhau thiết kế cho những khoảnh khắc quan trọng trên sân khấu thế giới. Cô ấy từ lâu ngưỡng mộ tài năng và sự thanh lịch hiện đại của ông ấy. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Buổi tối hôm nay phản ánh sự kết tinh của nhiều năm gắn bó trong nghệ thuật và tình bạn, được thể hiện qua sự ủng hộ của cô ấy đối với hành trình sáng tạo mới của Pierpaolo tại Balenciaga”, người phát ngôn của Meghan nói vào tối cùng ngày.

Hoàng tử Harry không tham gia buổi trình diễn cùng vợ. Nguồn tin thân cận nói với Daily Mail: “Cặp đôi này luôn đảm bảo có bố hoặc mẹ ở nhà để dỗ bọn trẻ đi ngủ”.

Tại sự kiện, Meghan được thấy ôm chào hỏi cựu Tổng biên tập Vogue Anna Wintour và nhận được nụ hôn từ đạo diễn phim người Australia Baz Luhrmann. Buổi trình diễn cũng có sự góp mặt của loạt tên tuổi lớn như Anne Hathaway và Lauren Bezos, vợ mới của tỷ phú Amazon Jeff Bezos.

Gây sốc nhất là khoảnh khắc Meghan gặp gỡ Piccioli. Khi Meghan tiến đến hôn má nhà thiết kế để chúc mừng buổi trình diễn, cả hai dường như không hiểu ý nhau khiến đầu bị va vào nhau và gần như hôn môi.

Biết có máy quay chĩa vào mình, Piccioli cười trừ rồi nắm tay Meghan kéo cô lại gần để chụp ảnh. Họ kết thúc buổi trò chuyện bằng cái ôm ngắn ngủi.

Meghan và Piccioli có khoảnh khắc tương tác đầy bối rối. Nguồn: Daily Mail.

Trang phục bị chê

Trang phục của Meghan tại sự kiện là áo dài tay màu trắng cài nút, áo choàng dài và quần dài cùng tông. Cô kết hợp với giày cao gót mũi nhọn và ví cầm tay màu đen, cùng khuyên tai kim cương. Cựu diễn viên tạo kiểu tóc búi cao và trang điểm theo phong cách trung tính, tươi tắn.

Có ý kiến trái chiều về lựa chọn thời trang này. Giới truyền thông đánh giá Meghan mang đến phong cách tối giản, thanh lịch và tự nhiên. Trong khi đó, đông đảo khán giả tỏ ra không mấy ấn tượng với cách ăn mặc của nữ công tước. Nhiều người ví von cô như mới thức dậy với bộ đồ ngủ rộng rãi trên người và quấn thêm ga trải giường. Số khác chỉ ra hai màu trắng của áo quần và khăn choàng không cùng tông, khiến sự kết hợp trở nên lạc quẻ và thiếu thẩm mỹ.

Bộ đồ trắng của Meghan không được lòng khán giả. Ảnh: BackGrid.

Cư dân mạng bình luận: “Có vẻ như cô ấy lột ga trải giường, vắt lên vai và cố gọi nó là Balenciaga”, “Bộ trang phục rộng thùng thình nuốt mất vóc dáng của cô ấy”, “Bộ trang phục khiến cô ấy trông buồn tẻ”, “Cô ấy trông như thể đang quấn ga trải giường hay đúng hơn là cô ấy bị nuốt chửng bởi trang phục”, “Quần áo rộng thùng thình kiểu đồ ngủ, cùng với chất vải dày làm lu mờ vóc dáng thấp bé của cô ấy”, “Cô ấy đang mặc gì thế này? Trông cô ấy lúc nào cũng luộm thuộm”, “Trang phục cô ấy mặc thường không tôn dáng. Phần vải rủ xuống lưng cô ấy trông không cân đối và làm hỏng cả bộ trang phục. Nếu cô ấy cao, gầy và chân dài như người mẫu sẽ ổn hơn. Cô ấy cần một bộ đồ may đo vừa vặn hơn”, “Ít nhất hai màu trắng đó nên trùng khớp nhau”…

Bên cạnh đó, một số người hâm mộ bênh vực Meghan. Họ khen nữ công tước xinh đẹp và cho rằng những người chê bai không hiểu gì về thời trang.

Cuối sự kiện, Meghan thay trang phục sang chiếc váy đen hở một bên cánh tay. Lựa chọn này trông phù hợp hơn với Meghan, nhưng không may bị bộ đồ đầu tiên làm lu mờ.

Ngoài tranh cãi về trang phục, Meghan còn bị chỉ trích vì đi xem show của Balenciaga. Mọi người chỉ ra Meghan được biết đến với tư cách nhà hoạt động vì trẻ em và phụ nữ, nhưng lại ủng hộ nhà mốt nhiều lần vướng tranh cãi vì tình dục hóa hình ảnh trẻ em.

Vào năm 2022, Balenciaga tung ra chiến dịch quảng bá Gift Shop, trong đó có hình ảnh trẻ em cầm những con gấu bông được thiết kế giống dây đeo, phụ kiện “bondage” (liên quan tới BDSM - bạo dâm và khổ dâm). Điều này khiến dư luận cho rằng ảnh hưởng tiêu cực, thậm chí “lạm dụng hình ảnh trẻ em”.

Một năm sau, trong chiến dịch Spring 2023 với adidas xuất hiện hình ảnh về trang bản án của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến luật xử lý nội dung khiêu dâm trẻ em. Hãng một lần nữa bị chỉ trích vì sử dụng tài liệu không phù hợp, gây phản cảm.

Sau khi bị chỉ trích, Balenciaga và Giám đốc sáng tạo lúc bấy giờ là Demna Gvasalia đưa ra lời xin lỗi công khai. Họ thừa nhận có sai sót trong việc đánh giá và phê duyệt nội dung trong các chiến dịch quảng cáo nêu trên.