Chuyến đi Pháp tai tiếng của Meghan Markle

TPO - Nhà thiết kế Pierpaolo Piccioli tiết lộ không mời Meghan Markle đến show diễn của Balenciaga tại Tuần lễ thời trang Paris, mà Nữ công tước xứ Sussex chủ động đề đạt nguyện vọng. Chuyến đi thu hút nhiều sự chú ý, đồng thời gây ra không ít tranh cãi.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Cut ngày 11/10, Pierpaolo Piccioli, giám đốc sáng tạo của Balenciaga, tiết lộ việc Meghan Markle xuất hiện tại show diễn Xuân/Hè 2026 trong Tuần lễ thời trang Paris không phải ý tưởng của ông.

Meghan Markle chủ động đề nghị được đến xem bộ sưu tập mới của Pierpaolo Piccioli.

Theo nhà thiết kế thời trang sinh năm 1967, Nữ Công tước xứ Sussex vốn dĩ không có tên trong danh sách khách mời ban đầu, thay vào đó cô chủ động liên lạc để được mời. Ông cũng có ý bác bỏ thông tin hai người là bạn thân.

“Meghan và tôi gặp nhau vài năm trước. Chúng tôi nhắn tin với nhau kể từ đó. Cô ấy liên lạc và nói rằng rất muốn đến xem buổi trình diễn. Không hề có chiến lược hay sự sắp đặt nào cả. Tôi không nói với ai về việc cô ấy sẽ đến vì tôi muốn mọi thứ bất ngờ. Trong thời trang, bất ngờ thực sự hiếm và bất ngờ này thật tuyệt vời”, ông nói.

Trước đó, Meghan trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự show của nhà mốt Balenciaga ở Paris, Pháp, vào ngày 4/10 (giờ địa phương).

Theo Daily Mail, đây là chuyến đi đầu tiên của cựu diễn viên tới châu Âu kể từ sự kiện Invictus Games 2023 diễn ra tại Düsseldorf, Đức. Nó đồng thời đánh dấu lần đầu Meghan tham dự Tuần lễ thời trang Paris.

Vào thời điểm đó, người phát ngôn của Meghan nói với tạp chí People cô đến để chúc mừng người bạn Pierpaolo Piccioli.

“Trong nhiều năm qua, nữ công tước mặc một số thiết kế của Pierpaolo. Họ làm việc chặt chẽ với nhau, cùng nhau thiết kế cho những khoảnh khắc quan trọng trên sân khấu thế giới. Cô ấy từ lâu ngưỡng mộ tài năng và sự thanh lịch hiện đại của ông ấy. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Buổi tối hôm nay phản ánh sự kết tinh của nhiều năm gắn bó trong nghệ thuật và tình bạn, được thể hiện qua sự ủng hộ của cô ấy đối với hành trình sáng tạo mới của Pierpaolo tại Balenciaga”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Tiết lộ của ông Piccioli tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng mỉa mai Meghan làm màu, cố tỏ ra bản thân là nhân vật quan trọng.

Khán giả bình luận: “Tôi thấy xấu hổ thay cho cô ta”, “Khi nào cô ta mới chịu đối mặt với sự thật không ai thích mình nhỉ?”, “Nếu không được mời thì không nên đến. Bất kỳ ai tinh ý hay có lòng tự trọng đều không đến”, “Tôi không mấy bất ngờ vì đó là Meghan”, “Cô ta rời khỏi hoàng gia với hy vọng hão huyền bản thân sẽ được mời đến mọi bữa tiệc lớn trên thế giới”, “Cô ta tự đánh giá quá cao tầm quan trọng của mình. Tôi không nghĩ có ai quan tâm đến sự có mặt của cô ta ở đó”, “Rõ ràng ông ấy muốn vạch rõ ranh giới với Meghan”, “Có vẻ như cô ta làm bất cứ điều gì để được chú ý. Cá là cô ta đòi được mặc đồ miễn phí đến sự kiện mà chính cô ta tự mời mình. Cô ta cũng cười khi thấy người mẫu vấp ngã”, “Meghan có lẽ không ngờ sự thật được phơi bày theo cách này. Thật xấu hổ quá”, “Người nổi tiếng thực sự sẽ được mời, nhưng cô ta lại phải chủ động hỏi”…

Trang phục của Meghan tại Tuần lễ thời trang Paris bị chê. Ảnh: SplashNews.com

Chuyến đi Pháp của Meghan thực sự tạo cơn sốt truyền thông, nhưng dường như không theo cách mà vợ Hoàng tử Harry mong đợi. Nó gây ra nhiều tranh cãi hơn là sự tung hô.

Đầu tiên, người đẹp sinh năm 1981 bị chê trang phục. Nhiều người đánh giá bộ đồ không vừa vặn với vóc dáng của Meghan, khiến cô như mặc đồ ngủ và quấn thêm ga trải giường.

Cô còn bị chỉ trích dữ dội vì ủng hộ Balenciaga, thương hiệu vướng tranh cãi vì tình dục hóa hình ảnh trẻ em. Trong khi, Meghan được biết đến đến với tư cách nhà hoạt động vì trẻ em và phụ nữ.

Chưa dừng lại ở đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc Meghan cười khi người mẫu bị ngã trên sàn catwalk.

Chưa có thông tin nào xác nhận có người mẫu bị ngã không và Meghan có thể đang cười đùa với bạn mình, Marcus Anderson - giám đốc sáng tạo của thương hiệu Soho House.

Tuy vậy, cư dân mạng tỏ ra thắc mắc lý do chỉ có một mình Meghan cười, trong khi những khán giả khác đều giữ biểu cảm bình lặng.

Người đại diện sau đó phải lên tiếng khẳng định không có chuyện Meghan cười cợt người mẫu gặp sự cố.

Meghan cũng bị lên án vì clip "thiếu nhạy cảm" liên quan đến mẹ chồng cô, cố Công nương Diana.

Theo Daily Mail, Meghan đăng lên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh gác chân lên ghế da ô tô để thư giãn khi đi qua khu vực từng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng Công nương Diana vào năm 1997.

Người dùng mạng ngay lập tức tấn công nữ công tước bằng loạt cáo buộc như “thiếu tôn trọng”, “hành động ngu ngốc” và “vô cảm đến mức không thể tin được”…

Meghan không phản hồi, thay vào đó chọn cách làm lơ những lời chỉ trích và đăng video mới giới thiệu những điểm nhấn hậu trường về chuyến đi Pháp.

Meghan bị nghi cười khi người mẫu ngã trên sàn catwalk.