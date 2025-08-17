Lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

TPO - Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn trong cuộc trò chuyện với con gái. Theo ông, hai người chỉ đơn giản là không hợp nhau.

Yahoo đưa tin thời gian qua, đạo diễn Hong Kong Vương Tinh gây chú ý khi mở chương trình Vương Tinh cười nhìn giang hồ trên kênh YouTube riêng, cùng con gái Vương Tử Hân trò chuyện về hậu trường showbiz.

Trong video đăng ngày 16/8, ông nhắc đến nguyên nhân ly hôn của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Theo nhà làm phim sinh năm 1955, ông từng làm việc với hai ngôi sao điện ảnh và nhận ra tính cách của họ không hợp nhau.

Đạo diễn Vương Tinh kể cho con gái chuyện giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi.

Ban đầu, Vương Tinh bàn về mối tình giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi. Hai người bắt đầu yêu đương vào đầu những năm 2000, nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng và truyền thông. Tuy nhiên, mối quan hệ chỉ tồn tại được 2 năm. Đạo diễn 5X cho rằng khi đó cả Vương Phi lẫn Tạ Đình Phong đều chưa đủ trưởng thành, vì thế tình cảm nhanh chóng kết thúc bằng chia tay.

Cũng trong giai đoạn đó, Tạ Đình Phong gặp Trương Bá Chi quen nhau trên phim trường Lão phu tử (phát hành năm 2001). Quá trình làm việc giúp họ trở nên thân thiết, nhưng chỉ là bạn bè.

Dẫu vậy, Vương Tinh khẳng định Trương Bá Chi thực sự thích tài tử sinh năm 1980. "Khi Tạ Đình Phong quay phim bị thương ở ngón tay, cô ấy mỗi tối đều bôi thuốc cho anh", ông kể.

Tuy nhiên, sự chu đáo này dường như bị phai mờ sau khi cả hai kết hôn. Vương Tinh nhận ra điều này lúc hợp tác với Trương Bá Chi trong dự án Vô giá chi bảo. Đây là phim chung đầu tiên của nàng Tinh nữ lang với con trai Lucas, phát hành năm 2011.

Trên phim trường, Trương Bá Chi ra dáng mẹ của hai con trai, thường nấu đồ ăn ngon cho các sao nhí. Tuy nhiên, trong lúc nấu nướng, cô thường xuyên mắng Tạ Đình Phong.

Đạo diễn Vương Tinh không tiết lộ nội dung cụ thể, nhưng cho biết có tâm sự với Tạ Đình Phong: “Nghe những lời oán trách này, tôi thấy cô ấy có rất nhiều bất mãn, lại còn nói ra trước mặt chúng tôi, thì cuộc hôn nhân này khó duy trì".

Đúng như dự đoán, hai người chia tay không lâu sau đó, trước cả khi phim ra mắt vào tháng 8/2011. Vương Tinh chia sẻ: “Trước khi họ ly hôn, tôi chưa từng kể những chuyện này với ai".

Nhà làm phim Thiếu niên Hạo Nam tiết lộ thêm vì Trương Bá Chi thường mắng Tạ Đình Phong ngay tại phim trường, ông không dám mời Tạ Đình Phong đóng vai chồng của cô trong phim, phải mời Trịnh Y Kiện.

Nhận xét về chuyện tan vỡ của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, Vương Tinh nêu quan điểm rằng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tính cách không hợp. Tuy hai người từng bị đối phương thu hút và nghĩ rằng có thể vượt qua sự khác biệt, nhưng khi bước vào hôn nhân và có hai con trai, cuối cùng họ không thể khắc phục, chỉ có thể chọn cách chia tay.

Theo Sydney Today, đạo diễn Vương Tinh không đề cập đến vụ bê bối ảnh nóng với Trần Quán Hy. Ông cho rằng nó không phải là nguyên nhân đẩy đôi vợ chồng đến cái kết chia tay.

Theo đạo diễn Vương Tinh, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi chia tay vì không hợp nhau, không do yếu tố bên ngoài tác động.

Dù không tiếp tục sánh bước bên nhau, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi là một trong số ít cặp đôi nổi tiếng duy trì mối quan hệ thân thiện với nhau, không kể xấu đối phương trên mạng xã hội.

Người đẹp Vua hài kịch không chính thức quen ai kể từ khi ly hôn, chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, vào cuối năm 2018, cô bất ngờ thông báo sinh con trai thứ ba. Danh tính cha đứa trẻ đến nay vẫn là bí ẩn.

Trong khi đó, Tạ Đình Phong nối lại tình xưa với Vương Phi. Hai người tái hợp vào năm 2014 và vẫn gắn bó đến hiện tại. Tuy nhiên, họ chỉ sống chung, không kết hôn.