Giải trí

Google News

Tom Cruise từ chối nhận giải thưởng do ông Trump trao tặng

Tú Oanh

TPO - Tom Cruise được cho là từ chối được vinh danh tại Lễ trao giải Kennedy Center Honors. Đây là sự kiện do đích thân Tổng thống Donald Trump chủ trì.

Ngày 13/8, Tổng thống Donald Trump công bố danh sách nghệ sĩ được vinh danh tại Lễ trao giải Kennedy Center Honors lần thứ 48 vào cuối năm nay. Đó là tài tử Sylvester Stallone, Michael Crawford, ca sĩ nhạc đồng quê George Strait, giọng ca I Will Survive Gloria Gaynor và ban nhạc KISS. Theo Decider, ông Trump sẽ đích thân trao giải thưởng thành tựu nghệ thuật trọn đời cho những nghệ sĩ nêu trên.

Tờ The Washington Post cho biết danh sách trên vốn có cả Tom Cruise. Tuy nhiên, siêu sao hành động sinh năm 1962 từ chối tham gia với lý do “xung đột lịch trình”. Thông tin này được nhiều nhân viên cũ và hiện tại của Kennedy Center xác nhận.

Đại diện của Tom Cruise và Kennedy Center không phản hồi khi được báo chí liên hệ để yêu cầu xác nhận thông tin.

add.jpg
Tom Cruise từ chối nhận giải thưởng do ông Trump trao tặng.

Tom Cruise vừa ra mắt phim Mission: Impossible - The Final Reckoning (phát hành tháng 5). Tuy nhiên, anh còn nhiều dự án khác sắp tới, có thể lịch trình dày đặc khiến anh khó tham dự buổi lễ vào tháng 12.

Tom Cruise là một trong những nghệ sĩ không bình luận công khai về quan điểm chính trị. Anh cũng không có mối liên hệ trực tiếp với ông Trump.

Khi tham gia sự kiện ra mắt Mission: Impossible - The Final Reckoning ở Hàn Quốc vào tháng 5, Tom Cruise từ chối trả lời câu hỏi về việc ông Trump muốn áp thuế cao đối với phim sản xuất bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ.

Vào thời điểm công bố danh sách vinh danh tại Lễ trao giải Kennedy Center Honors lần thứ 48, ông Trump cho biết đã chờ đợi rất lâu để nhận giải này cho chính mình, nhưng chưa bao giờ có được.

Ông tiết lộ thêm đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn nghệ sĩ xứng đáng được vinh danh. Theo ông, nhiều người nổi tiếng bị loại bỏ vì lý do chính trị, nhưng không nêu tên cụ thể.

"Họ quá 'woke'. Tôi có vài người quá thức tỉnh chính trị", ông chủ Nhà Trắng nói.

Ông Trump tiếp quản vị trí Chủ tịch Kennedy Center vào năm 2025 sau khi sa thải và thay thế nhiều thành viên hội đồng bằng những người ủng hộ ông. Ông cam kết định hướng lại tổ chức này, hứa rằng tổ chức không thức tỉnh chính trị dưới sự lãnh đạo của ông.

Sau tuyên bố đó, nhiều nghệ sĩ hủy bỏ các buổi biểu diễn tại Kennedy Center.

Người dẫn chương trình The View, Ana Navarro, công khai bày tỏ hy vọng rằng Gloria Gaynor từ chối giải thưởng này như một cách phản đối ông Trump.

“Tôi mong cô ấy không nhận một giải thưởng từ tay người tấn công quyền lợi và lịch sử của phụ nữ, người da màu và cộng đồng LGBTQ. Đặc biệt khi cộng đồng đồng tính xem ca khúc nổi tiếng của cô ấy thành bản tuyên ngôn của họ. Ông Trump làm giảm uy tín và ý nghĩa của giải Kennedy Center Honors. Đừng làm vậy, Gloria", Navarro kêu gọi.

Trong khi đó, tài tử gạo cội Stallone chọn đứng về phía ông Trump. Ông chủ Nhà Trắng còn bổ nhiệm ông làm một trong những đại sứ Hollywood, bên cạnh Jon Voight và Mel Gibson.

Lễ trao giải Kennedy Center Honors lần thứ 48 diễn ra tại Washington, D.C., vào ngày 7/12.

Woke là từ chỉ trạng thái “thức tỉnh”, nắm bắt nhanh nhạy các vấn đề chính trị - xã hội đương thời như quyền LGBTQ+, nạn phân biệt chủng tộc… Ngoài ra, woke còn được dùng với lớp nghĩa mỉa mai, chỉ những người nhạy cảm quá mức với các bất bình xã hội, không có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về thời cuộc. Cách dùng thứ hai tuy không chính thống, nhưng đang dần trở nên phổ biến và gây khá nhiều tranh cãi.

Tú Oanh
#Tom Cruise #Tổng thống Donald Trump #ông Trump #giải Kennedy Center Honors

