Ảnh áo tắm của 14 thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2025

TPO - Trước thềm chung kết, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2025 tung bộ ảnh áo tắm của 14 gương mặt xuất sắc nhất.
Chủ đề cuộc thi năm nay là “Do You Wanna Be…” (Bạn có muốn trở thành...), nhằm tôn vinh khả năng vô hạn và đa dạng của phụ nữ hiện đại. Khẩu hiệu "Vươn tới tiềm năng vô hạn" cũng củng cố thông điệp này. Thí sinh của Hoa hậu Hong Kong 2025 không được đánh giá cao về ngoại hình, nhưng gây ấn tượng mạnh bởi trình độ học vấn, đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử cuộc thi. Tất cả đều có trình độ đại học trở lên, bao gồm cả nghiên cứu sinh tiến sĩ.