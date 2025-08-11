Trọng tài gây sốt vì ngoại hình như tượng tạc

TPO - Mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập hình ảnh về trọng tài Sergejs Sinkins. Dáng người cao gầy nổi bật trong bộ vest lịch lãm khiến ông chỉ đứng thôi cũng thu hút ánh nhìn.

Ngày 8/8, hình ảnh về một người đàn ông trung niên được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và vô số bình luận.

Người đàn ông trong ảnh hầu như chỉ đứng yên một chỗ, thỉnh thoảng đổi tư thế, nhưng lại đặc biệt thu hút. Ông mặc Âu phục tối màu ôm lấy vóc dáng cao gầy. Kết hợp với cặp kính mắt và mái tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng, ông toát lên khí chất thanh lịch, duyên dáng khiến người nhìn không thể rời mắt.

Người đàn ông trở thành hiện tượng mạng vì sở hữu vóc dáng và khí chất thanh lịch.

Bức ảnh xuất hiện đầu tiên trên Tiểu Hồng Thư - trang mạng xã hội của Trung Quốc, sau đó được chia sẻ lên các nền tảng khác như X, Facebook... Sau đó, các cơ quan truyền thông tại đất nước tỷ dân cũng “bắt trend”.

Cư dân mạng bị chinh phục bởi khí chất có một không hai của người đàn ông. Họ dành cho ông nhiều lời khen có cánh: “Đẹp thật sự! Tổng tài truyện ngôn tình gặp bác này cũng thành tổng đài thôi”, “Dáng đứng, khí chất với bộ vest được may đo vừa vặn là sự kết hợp hoàn hảo”, “Bác ấy thuộc phái ‘toàn chân’. Làn da cũng trắng đến phát sáng”, “Vóc dáng đó nâng tầm bộ vest”, “Ferrari dù cũ vẫn là Ferrari”, “Tượng thần Hy Lạp biết đi”, “Người đàn ông đẹp trai thực thụ vẫn luôn đẹp trai, ngay cả khi anh ta già đi”...

Danh tính người đàn ông có “vóc dáng thần thành” nhanh chóng được tìm ra. Theo Tân Hoa Xã, ông tên là Sergejs Sinkins, sinh năm 1970, mang quốc tịch Latvia, cao 1,91 m.

Ông đến Trung Quốc tham gia Đại hội Thể thao Thế giới, được tổ chức tại Thành Đô, với vai trò trọng tài cho bộ môn khiêu vũ Latin. Ông hiện là trọng tài lớn tuổi nhất tại sự kiện thể thao. Bức ảnh gây sốt được chụp khi ông Sinkins đang chấm thi. Lần đầu tiên ông đến Trung Quốc vào năm 2024 để tham dự Liên hoan Khiêu vũ thể thao châu Á ở Vô Tích.

Ông Sinkins bắt đầu học khiêu vũ từ năm 7 tuổi. Ông thi đấu chuyên nghiệp vào thời trẻ, sau khi giải nghệ làm huấn luyện viên và trọng tài. Tính đến nay, ông đào tạo được tổng cộng 12 nhà vô địch thế giới.

Về đời tư, ông kết hôn với vợ làm trong ngành thẩm mỹ. Họ có với nhau 2 con và đang sống ở Đức.

Vóc dáng và khí chất của ông Sinkins được rèn dũa từ năm 7 tuổi. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Khi được hỏi cảm nghĩ về việc bỗng dưng nổi tiếng trên mạng xã hội, ông Sinkins cho biết trên Tân Hoa Xã ngày 9/8: “Tôi được nghe kể về điều này tối qua. Tôi ngạc nhiên và biết ơn. Tôi chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình. Chính khán giả chọn chú ý đến tôi”.

Về bí quyết có được vóc dáng đẹp, nam trọng tài trả lời: “Hãy biến khiêu vũ thành một phần cuộc sống của bạn. Tư thế và thói quen tốt sẽ trở thành một phần cơ thể bạn. Hãy luôn tích cực, kết giao với những người chân thành, bạn luôn giữ được phong thái tốt”.