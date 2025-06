Brad Pitt và Tom Cruise tái hợp sau 24 năm

TPO - Hai ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế giới Brad Pitt và Tom Cruise tái hợp lần đầu tiên sau 24 năm tại buổi ra mắt phim “F1” ở London, Anh.

Ngày 23/6, buổi ra mắt phim F1 diễn ra tại rạp chiếu phim Cineworld Leicester Square ở London. Sự kiện chứng kiến màn tái hợp của Brad Pitt và Tom Cruise sau 24 năm.

Cùng diện Âu phục, hai trong số những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh mang đến phong thái khác nhau. Brad Pitt chỉn chu và sành điệu với bộ vest xanh lá, trong khi đó Tom Cruise trông phóng khoáng hơn trong bộ đồ xám.

Họ được thấy ôm nhau chào hỏi, trò chuyện và người đùa suốt sự kiện. Điều này cho thấy họ giữ được tình bạn thân thiết kể từ khi hợp tác với nhau trong bộ phim Interview With the Vampire vào năm 1994.

Theo Page Six, tài tử Nhiệm vụ bất khả thi đến buổi ra mắt một mình, trong khi Brad Pitt có bạn gái Ines de Ramon đồng hành.

Lần gần nhất hai diễn viên xuất hiện công khai cùng nhau là tại sự kiện từ thiện 9/11 A Tribute to Heroes ở Los Angeles (Mỹ) vào năm 2001. Ảnh chụp vào thời điểm đó cho thấy bộ đôi mặc trang phục thường ngày, một lần nữa ôm nhau.

Tại buổi ra mắt F1 ở Mexico vào giữa tháng 6, Brad Pitt cho biết sẵn sàng đóng chung phim với Tom Cruise một lần nữa, nhưng cần có điều kiện.

“Tôi không treo mình trên máy bay và làm những chuyện như thế đâu. Vì thế, khi anh ấy quay trở lại mặt đất, tôi đồng ý”, ngôi sao sinh năm 1963 nói với E! News.

Brad Pitt còn nhận xét ngôi sao Top Gun là người đàn ông ngọt ngào.

Tom Cruise cũng nhắc đến Brad Pitt vào hai tháng trước đó tại CinemaCon 2025 (sự kiện giới thiệu phim thường niên của ngành công nghiệp Hollywood) ở Las Vegas.

“Thật tuyệt khi thấy Brad lái xe. Anh ấy lái rất giỏi. Anh ấy là tay lái cừ khôi. Tin tôi đi. Tôi từng đua với anh ấy. Khi quay Interview With the Vampire, chúng tôi đua xe go-kart. Chúng tôi hoàn thành công việc và lái xe go-kart suốt đêm”, Tom Cruise chia sẻ trước thông tin Brad sắp tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim về chủ đề đua xe công thức 1.

Brad Pitt cũng nhắc đến kỷ niệm đó trong cuộc phỏng vấn với E! News. Anh thừa nhận đã thua Tom Cruise trong cuộc đua hơn 30 năm trước.

Interview With the Vampire (Phỏng vấn với ma cà rồng) là bộ phim kinh dị Mỹ, do Neil Jordan đạo diễn, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anne Rice.

Nội dung xoay quanh chuyện nhà báo tên Daniel Molloy phỏng vấn người đàn ông bí ẩn Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt), tự xưng là ma cà rồng hơn 200 tuổi. Trong phim, Tom Cruise vào vai Lestat de Lioncourt, ma cà rồng tấn công Louis de Pointe du Lac và biến anh thành đồng loại.