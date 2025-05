Tom Cruise khen bạn gái 'tuyệt vời, phi thường'

TPO - Tom Cruise dành nhiều lời khen cho Ana de Armas giữa tin hẹn hò.

Ngày 18/5, Tom Cruise gây chú ý khi lần đầu nói về bạn gái tin đồn, nữ diễn viên Ana de Armas, trong buổi ra mắt phim Mission: Impossible - The Final Reckoning (Nhiệm vụ bất khả thi - Sự phán xét cuối cùng) tại Trung tâm Lincoln ở thành phố New York, Mỹ.

Khi được Extra yêu cầu nhận xét về người đẹp gốc Cuba, Tom Cruise đáp: “Một nữ diễn viên chính kịch rất tài năng, tuyệt vời, hài hước, có khả năng phi thường, học hỏi rất nhanh”.

Ana de Armas đóng vai chính trong From the World of John Wick: Ballerina (Từ Vũ trụ John Wick: Ballerina), gọi tắt là Ballerina, dự kiến ra mắt tháng 6. Tom cũng đưa ra đánh giá tích cực đạo diễn Len Wiseman và tài tử Keanu Reeves (đóng John Wick).

Vài ngày trước đó, tại buổi ra mắt phần cuối Mission: Impossible ở London, Anh, ngôi sao hành động sinh năm 1962 nói đã xem Ballerina và khen bộ phim tuyệt vời.

Vào ngày 15/5, Ana de Armas xác nhận trên Good Morning America đang hợp tác làm việc với Tom Cruise.

“Tôi đang hợp tác vài dự án cùng Doug Liman, Christopher McQuarrie và cả Tom Cruise. Tôi rất phấn khích”, sao nữ sinh năm 1988 nói.

Theo New York Post, đạo diễn Doug Liman làm việc với Tom Cruise trong Edge of Tomorrow (2014) và American Made (2017). Trong khi đó, đạo diễn kiêm biên kịch Christopher McQuarrie từng chỉ đạo một số phần trong series Mission: Impossible.

Hai diễn viên đều không trực tiếp đề cập đến tin hẹn hò rộ lên từ tháng. Paparazzi chụp ảnh cả hai đi chơi đêm với nhau tại khu Soho ở London, Anh.

Vào thời điểm đó, người trong cuộc khẳng định với People hai ngôi sao hạng A không có mối quan hệ lãng mạn, chỉ đơn giản là bạn. Theo nguồn tin, họ thảo luận về khả năng hợp tác trong tương lai.

Tuy nhiên, nguồn tin của Us Weekly cho biết vào ngày 15/5 rằng Tom say đắm mỹ nhân kém 26 tuổi.

“Họ đi chơi với nhau vài lần, rất kín đáo. Mọi chuyện đang trong giai đoạn đầu. Tom Cruise tán tỉnh cô ấy”, nguồn tin nói.

Nguồn tin của Daily Mail cho rằng Tom và Ana ngày càng nghiêm túc, thậm chí được tình cũ của tài tử 6X là Penelope Cruz ủng hộ. Penelope Cruz hẹn hò Tom Cruise từ năm 2001 đến năm 2004. Cô cũng thân thiết với Ana kể từ khi đóng chung trong bộ phim WASP Network năm 2019.

Người trong cuộc nói thêm: "Tom khiến Ana cảm thấy an toàn. Cô ấy cùng Tom du lịch đến những thành phố sầm uất như London. Anna thấy an toàn vì tính cách chu đáo của bạn trai".

Theo nguồn tin, bạn bè tin tưởng mối quan hệ này kéo dài vì Ana và Tom có điểm chung không thích tiệc tùng. "Bond girl" người Cuba có gu yêu người lớn tuổi, Tom Cruise hoàn toàn phù hợp.