Tom Cruise 16 lần lao ra khỏi trực thăng

TPO - Tom Cruise lập kỷ lục Guinness thế giới cho pha hành động mạo hiểm trong phần cuối của bom tấn “Mission: Impossible”. 16 lần nhảy khỏi trực thăng trong lúc phần dù tẩm sẵn nhiên liệu gây cháy được cho là cú nhảy chết người, ít ai thực hiện được ngoài nam diễn viên.

Ngày 6/6, The Independent đưa tin Tom Cruise được trao Kỷ lục Guinness Thế giới cho thành tích thực hiện nhiều cú nhảy dù bốc cháy nhất.

Tài tử sinh năm 1962 xác lập kỷ lục mới trong quá trình quay bộ phim Mission: Impossible - The Final Reckoning (Nhiệm vụ bất khả thi: Sự phán xét cuối cùng). Anh nhảy ra khỏi trực thăng 16 lần với chiếc dù được tẩm sẵn nhiên liệu để bốc cháy trên không trung. Mỗi lần thực hiện pha hành động mạo hiểm, anh cắt bỏ phần dù cháy sém rồi bung dù dự phòng trước khi tiếp đất an toàn.

Craig Glenday, người đứng đầu tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, ca ngợi Tom Cruise không chỉ là diễn viên đóng vai anh hùng hành động, mà là anh hùng hành động ngoài đời thực.

“Phần lớn thành công của anh ấy đến từ sự tập trung tuyệt đối vào tính chân thực và vượt qua ranh giới mà một ngôi sao hàng đầu có thể làm. Thật vinh dự khi có thể công nhận thái độ không sợ hãi của anh ấy bằng danh hiệu Kỷ lục Guinness Thế giới mới này”, ông Glenday chia sẻ.

Chuỗi cảnh quay táo bạo được thực hiện tại dãy núi Drakensberg ở Nam Phi. Độ cao mà Tom Cruise nhảy xuống từ trực thăng ít nhất khoảng 2.286 m. Chiếc dù được tẩm nhiên liệu bốc cháy trong khoảng 16 giây trước khi tan rã hoàn toàn.

Ngoài 2 chiếc dù, Tom Cruise còn phải gắn thêm dàn máy quay nặng khoảng 22,6 kg để ghi lại cận cảnh lúc nam diễn viên rơi tự do.

Đây không phải kỷ lục thế giới đầu tiên của Tom Cruise. Anh cũng là nam diễn viên có nhiều bộ phim liên tiếp đạt doanh thu vượt mốc 100 triệu USD nhất.

Ngôi sao Top Gun có tổng cộng hơn 30 bộ phim vượt mốc 100 triệu USD tại phòng vé. Trong đó, có 11 tác phẩm liên tiếp nhau, bắt đầu với Jack Reacher (2012) đến hiện tại là Mission: Impossible 8.

Mission: Impossible - The Final Reckoning được công chiếu toàn cầu từ ngày 23/5. Phim đang giữ vị trí thứ 2 phòng vé Bắc Mỹ, sau Lilo & Stitch của Disney. Tính đến ngày 4/6, phim thu về 131,89 triệu USD từ thị trường nội địa và 257,63 từ thị trường quốc tế. Như vậy, doanh thu toàn cầu của bom tấn hành động là 389,53 triệu USD.

Đây là con số đáng ghi nhận nếu bỏ qua khoản kinh phí sản xuất khổng lồ 400 triệu USD. Chuyên gia nhận định Tom Cruise phải rất may mắn mới không bị lỗ.

Ở một diễn biến khác, Tom Cruise được cho đang hẹn hò với mỹ nhân Cuba Ana de Armas.

Trong sự kiện ra mắt phim From the World of John Wick: Ballerina (Từ Vũ trụ John Wick: Ballerina) ở Los Angeles vào tối 3/6, nữ diễn viên sinh năm 1988 gây chú ý khi nhắc đến bạn trai tin đồn.

Trước câu hỏi của E! News về cảm nghĩ khi được Tom Cruise khen ngợi diễn xuất, Ana tỏ ra hào hứng: “Điều đó khiến tôi thực sự vui mừng và tự hào. Thật không tưởng khi một người như anh ấy lại thích, ủng hộ và tôn vinh phim của người khác. Thật tuyệt vời”.

Cũng trên thảm đỏ, Tom Cruise nhận xét Ana có kinh nghiệm diễn xuất và thực sự giỏi.