Brooklyn không chọn Victoria Beckham

TPO - Hình xăm về Victoria Beckham trên ngực trái của Brooklyn bị đè lên bằng hình xăm khác, liên quan đến Nicola Peltz.

Brooklyn che hình xăm về mẹ

Trong bộ ảnh chụp cho tạp chí Glamour số ra tháng 4, được công bố vào ngày 2/6, Brooklyn Beckham có một bức tạo dáng trong trạng thái bán khỏa thân. Truyền thông Mỹ phát hiện hình xăm về Victoria Beckham trên cơ thể đầu bếp sinh năm 1999 bị che đi một cách rõ ràng.

Theo Page Six, vào nhiều năm trước, Brooklyn đăng lên Instagram bức ảnh khoe hình xăm “mama’s boy” (cậu bé của mẹ) trên ngực trái. Nó được hiểu là cách cậu cả nhà Beckham thể hiện tình cảm với mẹ mình.

Tuy nhiên, trong bức ảnh mới, cụm từ này không còn được nhìn thấy rõ ràng nữa vì bị che bằng hình xăm mô phỏng bó hoa cưới của vợ Brooklyn, Nicola Peltz.

Con trai cả của David và Victoria Beckham cũng có hình xăm trái tim lớn với chữ “Mum” (cách gọi mẹ thân mật) trên bắp tay trái. Tuy vậy, nó cũng bị đè lên bởi hình xăm hoa và rồng.

Chưa rõ thời điểm Brooklyn thực hiện hành động trên, cũng không rõ dụng ý bên trong. Tuy nhiên, giữa lúc tin đồn gia đình Beckham bất hòa rộ lên, phát hiện này tạo ra cuộc thảo luận lớn trên mạng xã hội.

Nhiều người chỉ ra Brooklyn và ông bà Becks đã căng thẳng đến mức phải lựa chọn giữa mẹ hoặc vợ. Số khác chỉ trích thanh niên 26 tuổi vô ơn.

Nếu suy đoán trên là đúng, Brooklyn chọn bỏ mẹ để đứng về phía vợ. Điều này từng được anh khẳng định trong lời nhắn gửi Nicola vào ngày 24/5: “Em là toàn bộ thế giới của anh. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Anh luôn chọn em, người tuyệt vời nhất anh từng biết”.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với Brooklyn phản bác thuyết âm mưu: "Bất kỳ ai nhìn vào bức ảnh cũng thấy 'mama’s boy' vẫn ở đó, chưa bao giờ bị che đi".

Trong cuộc phỏng vấn với Glamour Đức, Brooklyn cho biết có hơn 100 hình xăm trên cơ thể. Khi được hỏi hình xăm nào đặc biệt nhất, Brooklyn trả lời: "Một số hình xăm có ý nghĩa rất lớn với tôi, như đôi mắt của Nicola trên cổ tôi hoặc lời thề trong lễ cưới của chúng tôi".

Trong khi Brooklyn bỏ qua những hình xăm về gia đình Beckham, Nicola cho biết hình xăm của Brooklyn mà cô thích nhất là dành cho gia đình Peltz, cụ thể là chuỗi tràng hạt của mẹ cô.

Ngoài bức ảnh khoe hình xăm, Brooklyn còn gây tranh cãi vì hầu như không nhắc đến Victoria và David trong cuộc phỏng vấn mới. Thay vào đó, anh tỏ ra tâm đắc với những lời khuyên nhận được từ cha mẹ vợ, Nelson và Claudia Peltz.

Truyền thông Anh và Mỹ nhận định Brooklyn và Nicola đang trêu người ông bà Becks, còn cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy mâu thuẫn gia đình Beckham sắp bùng nổ.

Lý do gia đình bất hòa

Đến nay, nhiều lý do gia đình Beckham bất hòa được đưa ra. Gần đây nhất, vào ngày 30/5, nguồn tin thân cận với gia đình Peltz nói với People mối quan hệ rạn nứt hiện tại của gia đình Beckham không phải mới phát sinh, mà âm ỉ từ đám cưới ở Palm Beach (Florida, Mỹ) vào năm 2022.

Victoria bị cáo buộc chiếm hết hào quang của con dâu trong ngày trọng đại. Theo nguồn tin, Brooklyn và Nicola vốn định nhảy cùng nhau trong tiệc cưới. Tuy nhiên, Victoria đã chen ngang.

“Ca sĩ Marc Anthony, một người bạn của gia đình Beckham, đề nghị biểu diễn thay cho món quà tại đám cưới. Trước khi bài hát bắt đầu, Marc Anthony yêu cầu Brooklyn lên sân khấu rồi giới thiệu, ‘Người phụ nữ đẹp nhất trong phòng tối nay, hãy lên đây, Victoria Beckham!’”, nguồn tin kể lại.

Nguồn tin khác cho biết cả căn phòng đều sốc vì Anthony gọi tên Victoria thay vì Nicola và rơi vào trạng thái im lặng như tờ. Họ càng ngạc nhiên hơn nữa khi Victoria bước lên và khiêu vũ cùng con trai.

“Điều đó không phù hợp. Mọi người đều thấy Nicola chạy ra khỏi phòng trong nước mắt. Nicola cảm thấy Victoria cố tình làm vậy, dù biết điệu nhảy lãng mạn được lên kế hoạch trước dành cho Brooklyn và Nicola. Nicola không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy”, nguồn tin nói.

Brooklyn, Nicola và vợ chồng Beckham không bình luận gì về thông tin trên. Tuy nhiên, vị khách dự đám cưới giấu tên cho hay tình hình không nghiêm trọng như vậy.

Người này cho biết trên Daily Mail họ cùng nhau thực hiện điệu nhảy đầu tiên, sau đó Nicola khiêu vũ cùng cha ruột, tỷ phú Nelson Peltz, theo truyền thống.

Theo nguồn tin, màn biểu diễn của Marc Anthony diễn ra muộn hơn, khi mọi người đều đã nhập tiệc. Brooklyn bắt cặp với mẹ, còn David nhảy cùng Harper Seven. Ai cũng tận hưởng không gian âm nhạc.

Một người hiểu rõ vấn đề khác khẳng định căng thẳng trong đám cưới chỉ là một phần của quá trình rạn nứt đang diễn ra.

“Brooklyn và Nicola cố gắng làm hòa. Nhưng mỗi lần họ có được khoảnh khắc hạnh phúc, mọi thứ lại tan vỡ. Brooklyn cảm thấy bị giằng xé. Đó là gia đình và máu mủ của anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy luôn có mối quan hệ phức tạp với cha mình. Phần lớn mối quan hệ của họ giống như công việc kinh doanh”, người trong cuộc giải thích.

Trong khi mâu thuẫn gia đình Beckham vẫn tiếp diễn, Brooklyn và Nicola được cho là đang làm việc với luật sư người Anh Jenny Afia, thuộc công ty luật Schillings.

Theo Daily Mail, cặp đôi 9X thuê Afia giúp họ quản lý danh tiếng vì họ “phát ngán với quá nhiều điều nhảm nhí được viết về họ”.

Nguồn tin thứ hai nhấn mạnh vợ chồng con trai cả Beckham thuê luật sư chỉ để bảo vệ họ khỏi sự tấn công của những điều sai trái và làm rõ sự thật.

Điều đáng nói là Afia từng đại diện pháp lý cho Meghan Markle trong vụ kiện chống lại Daily Mail về xâm phạm quyền riêng tư.

Afia cũng xuất hiện trong phim tài liệu The Princes and the Press của BBC, với sự cho phép của Nữ công tước xứ Sussex, để bác bỏ cáo buộc Meghan bắt nạt nhân viên sau khi kết hôn với Harry.