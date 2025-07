Tom Cruise phá vỡ nguyên tắc

Người phụ nữ đầu tiên được Tom Cruise công khai sau 13 năm

Sau 13 năm giữ kín cuộc sống cá nhân, đặc biệt là chuyện tình cảm, Tom Cruise công khai nắm tay Ana de Armas, động thái xác nhận hẹn hò Bond girl người Cuba.

Hành động của Tom Cruise gây chú ý do tài tử Top Gun chưa từng công khai nắm tay ai hậu ly hôn Katie Holmes. Dù trước đó, không ít lần nam diễn viên vướng tin hẹn hò.

Nói cách khác, Ana de Armas là bóng hồng duy nhất lay động được Tom Cruise sau 13 năm.

Khoảnh khắc Tom Cruise nắm tay Bond girl được TMZ chụp tại Vermont, Mỹ ngày 27/7. Họ thân mật dạo bước qua trung tâm thị trấn Woodstock ở Vermont. Khoảnh khắc tình cảm đánh dấu bước ngoặt lớn trong cách Tom Cruise đối diện truyền thông về chuyện tình cảm.

Ana de Armas là mỹ nhân duy nhất được Tom công khai nắm tay từ khi ly hôn Katie Holmes.

Trước đó, cả hai nhiều lần được paparazzi ghi lại khoảnh khắc bên nhau, làm dấy lên thông tin đang hẹn hò. Hồi tháng 2, cả hai cùng ăn tối ở London, Anh. Các nguồn tin thân cận lúc đó cho rằng cặp diễn viên đang thảo luận dự án hợp tác trong tương lai.

Những lần xuất hiện tiếp theo của cặp đôi khiến nhiều người tin họ đang hẹn hò. Hồi tháng 5, Tom Cruise gây bất ngờ khi dự tiệc sinh nhật lần thứ 37 của Ana de Armas ở London, Anh. Cùng tháng, bộ đôi cùng rời tiệc sinh nhật của David Beckham bằng trực thăng riêng.

Đến đầu tháng 7, cánh săn ảnh bắt gặp họ tắm nắng trên du thuyền trong kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha. Gần nhất, trước khi những hình ảnh ở Vermont được công bố, Tom Cruise và Ana de Armas được cho là cùng dự buổi hòa nhạc của Oasis tại sân vận động Wembley ở London, Anh, cùng khoảnh khắc nắm tay tình tứ.

TMZ nhận định việc Tom Cruise công khai nắm tay Ana de Armas là động thái "hiếm có", ám chỉ mối quan hệ này có thể khác biệt và nghiêm túc hơn nhiều so với tin hẹn hò trước đây của tài tử Nhiệm vụ bất khả thi.

Tình trường của bóng hồng Cuba

Trước khi công khai yêu Tom Cruise, Ana de Armas hẹn hò nhiều tài tử nổi tiếng. Tuy nhiên, cô chọn cách giữ kín đời tư, không quá phô trương trên các phương tiện truyền thông.

Người chồng đầu tiên của Armas là diễn viên người Tây Ban Nha Marc Clotet. Hai người kết hôn vào tháng 7/2011 và ly hôn sau hai năm. Mối quan hệ này không được truyền thông quốc tế khai thác nhiều, dù Marc Clotet là diễn viên nổi tiếng tại Tây Ban Nha, đóng nhiều phim truyền hình và điện ảnh.

Sau khi chuyển đến Los Angeles phát triển sự nghiệp, Ana de Armas từng có thời gian hẹn hò Franklin Latt - nhà văn và biên kịch người Mỹ. Lúc này, sự nghiệp của Ana de Armas ở Hollywood vẫn trong giai đoạn phát triển, cô chưa phải là tâm điểm chú ý của giới săn tin nên có ít thông tin hẹn hò.

Ana de Armas có chuyện tình đẹp với "Người Dơi" Ben Affleck giai đoạn dịch COVID-19.

Mối quan hệ thu hút sự chú ý lớn nhất của Ana de Armas là với tài tử Ben Affleck. Cả hai gặp nhau trên phim trường Deep Water cuối năm 2019, bắt đầu hẹn hò vào đầu năm 2020. Tên tuổi cả hai xuất hiện dày đặc trên mặt báo trong tâm dịch COVID-19, do cả hai bất chấp cảnh báo, liên tục xuất hiện nơi công cộng.

Ngoài ra, Ben Affleck với danh tiếng sao hạng A, đạo diễn từng đoạt giải Oscar và là chồng cũ của minh tinh Jennifer Garner khiến mối quan hệ trở thành tâm điểm. People và E! News liên tục cập nhật hình ảnh và thông tin về cặp đôi, nhận định rằng Ana de Armas đã mang lại sự "tươi mới và hạnh phúc" cho cuộc sống của Ben Affleck sau giai đoạn khó khăn. Cả hai thậm chí được bình chọn là cặp đôi được yêu thích nhất Hollywood vào thời điểm đó.

Mối quan hệ giữa Ana de Armas và Ben Affleck kết thúc vào tháng 1/2021, sau gần một năm hẹn hò. Các nguồn tin thân cận chia sẻ với People rằng cả hai chia tay do sự khác biệt về định hướng cuộc sống và mong muốn về gia đình. Trong khi Ana de Armas muốn có con và tập trung vào cuộc sống riêng tư, Ben Affleck chưa sẵn sàng với điều đó vì các con riêng đã trưởng thành.

Sau khi chia tay Ben Affleck, Ana de Armas được cho là hẹn hò với Paul Boukadakis - CEO ứng dụng hẹn hò Tinder. Mối quan hệ này kín đáo hơn so với Ben Affleck, chỉ một số ít hình ảnh họ đi cùng nhau được công bố. Các nguồn tin chỉ ra rằng đây là mối quan hệ riêng tư, phản ánh mong muốn của Ana de Armas về một cuộc sống cá nhân yên bình hơn trước khi cô đến với Tom Cruise.

Giải mã tài năng của Bond girl

Ana de Armas - bóng hồng làm thay đổi Tom Cruise có hành trình phát triển sự nghiệp đáng nể. Từ diễn viên ở Cuba, cô nhanh chóng khẳng định tên tuổi và được công nhận tại thị trường Hollywood.

Ana de Armas bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi còn rất trẻ tại Cuba, sau đó là Tây Ban Nha, trước khi đưa ra quyết định táo bạo là chuyển đến Los Angeles, Mỹ năm 2014 để tìm kiếm cơ hội lớn.

Khi đến Mỹ, cô gần như không biết tiếng Anh. Đây là rào cản khổng lồ, nhưng Ana de Armas chấp nhận thách thức. "Tôi phải học tiếng Anh từ con số không, đó là thử thách lớn. Nhưng tôi luôn tin vào bản thân, không thể chờ đợi ai đó trao cơ hội. Tôi phải tự tạo cơ hội", Armas nói với Vanity Fair.

Ana de Armas dần tạo dấu ấn ở Hollywood nhờ sắc đẹp và khả năng nhập vai, với cú hích vai diễn người giúp việc bí ẩn Marta Cabrera trong bộ phim hài đen Knives Out (2019).

Bóng hồng người Cuba nhận đề cử Quả cầu vàng danh giá hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim ca nhạc hoặc phim hài, đồng thời nhận lời khen nồng nhiệt từ giới phê bình. Variety ca ngợi diễn xuất của cô là "ánh sáng rực rỡ" giữa dàn diễn viên toàn sao.

Vẻ gợi cảm của bóng hồng Ana de Armas.

Song, vai diễn đưa Ana de Armas lên tầm cao mới và mang tính biểu tượng đến hiện tại là Paloma - điệp viên CIA trong No Time to Die (2021) thuộc series James Bond.

Dù chỉ xuất hiện trong phân cảnh khoảng 15 phút, Paloma của Ana de Armas để lại ấn tượng mạnh với khán giả và giới phê bình. Cô thể hiện một nhân vật duyên dáng, hài hước, mạnh mẽ và khéo léo trong các pha hành động. Vai diễn này đã giúp cô củng cố vị thế "Bond girl" thế hệ mới, không trộn lẫn với các Bond girl trong lịch sử của loạt phim.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter về vai Paloma, Ana de Armas thể hiện rõ quan điểm về nhân vật nữ mạnh mẽ: "Tôi biết ơn vì vai diễn này không phải là Bond girl điển hình. Cô ấy có sức mạnh, khả năng riêng và điều quan trọng là cô ấy không cần James Bond cứu. Cô ấy có thể tự làm mọi thứ".

Nữ diễn viên cũng cho biết cô tích cực "can thiệp" để sửa kịch bản, đảm bảo nhân vật Paloma không bị gợi tình hóa theo cách không cần thiết. Điều này thể hiện sự chủ động và tính cách mạnh mẽ của Ana de Armas trong việc định hình sự nghiệp.

Sau No Time to Die, Ana de Armas tiếp tục khẳng định tài năng với vai diễn Marilyn Monroe trong bộ phim tiểu sử Blonde (2022). Dù nội dung nhiều tranh cãi, diễn xuất của cô được The Guardian đánh giá là "tuyệt vời và đầy ám ảnh", mang về cho cô đề cử Oscar đầu tiên hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Hiện, Ana de Armas tiếp tục nỗ lực trong hành trình khẳng định tên tuổi, không để hình ảnh Bond girl làm cho lu mờ.