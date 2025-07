Vụ TikToker chuyên khoe tiền Thông Soái Ca hát ở Hà Tĩnh: Đơn vị tổ chức bị phạt 25 triệu đồng

Ngày 29/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ - công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH tổ chức sự kiện A.P.Đ (đơn vị tổ chức sự kiện tại Hà Tĩnh diễn ra ngày 18/7) về hành vi “Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận”.

Công ty này bị phạt theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 11, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo với số tiền 25 triệu đồng.

Trong buổi làm việc với Phòng An ninh chính trị nội bộ - công an tỉnh Hà Tĩnh, đại diện công ty A.Đ.P nói mời Thông Soái Ca nhằm hút khán giả. Người này nhận định Thông Soái Ca là "hiện tượng mạng xã hội được bộ phận giới trẻ hiếu kỳ quan tâm trên TikTok".

Hiện tượng Thông Soái Ca gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ - công an tỉnh Hà Tĩnh - phát hiện chương trình nghệ thuật diễn ra tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu mời nghệ sĩ không chuẩn mực biểu diễn.

Trước đó, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh chấp thuận công ty A.Đ.P tổ chức chương trình Âm vang sông La với 10 tiết mục. Tuy nhiên, chương trình diễn ra tại công viên Hương Khê tối 18/7 lại phát sinh tiết mục khác.

Khách mời Vương Bảo Nam và Nguyễn Minh Thông (thường gọi là Thông Soái Ca) đến hát ba ca khúc Đã đến lúc anh phải nói, Huynh đệ ơi kiếp này có nhau và Phải chăng ý trời. Tiết mục không có trong danh sách tiết mục được chấp thuận theo văn bản của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh.

Thông Soái Ca, tên thật Nguyễn Văn Thông, nổi lên như hiện tượng mạng đầu năm 2022 qua các video khoe tiền, phát ngôn tự tin về ngoại hình và phong cách ngông cuồng trên TikTok. Sự khác biệt này nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo thành trào lưu bắt chước và chế giễu.

Nội dung của Thông Soái Ca vấp phải chỉ trích gay gắt vì cổ súy lối sống vật chất, phát ngôn thiếu chuẩn mực và tạo ra xu hướng tiêu cực. Nhiều ý kiến lo ngại về ảnh hưởng xấu đến giới trẻ và việc có thể bị lợi dụng.