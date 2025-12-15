Lý giải sức hút Mỹ Tâm

TPO - Mỹ Tâm vừa hoàn thành đêm diễn trước 40.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình. Cô trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên tổ chức 3 live show tại sân Mỹ Đình. Điều đó cho thấy sức hút bền bỉ của Mỹ Tâm sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Live show đi vào lịch sử âm nhạc Việt

Live Concert Mỹ Tâm 2025 - See The Light tối 12/12 ở sân vận động Mỹ Đình đã tạo ra nhiều dấu mốc mới, giúp Mỹ Tâm đi vào lịch sử của âm nhạc Việt Nam.

Đầu tiên phải nói đến con số 40.000 khán giả lấp kín sân vận động Mỹ Đình. Nếu không phải là Mỹ Tâm, có lẽ hiếm ca sĩ Việt nào đạt được con số đó.

Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét về đêm diễn của Mỹ Tâm: “Tưởng như dạng show diễn lớn thế này chỉ có 3 người làm được, đó là BlackPink, G-Dragon, còn lại là BTS, chứ ngay cả các siêu sao quốc tế khác như Taylor Swift hay Beyonce cũng khó mà đạt được con số này tại thị trường Việt Nam, dù họ vẫn bán được con số gấp đôi ở ngay bên nhà hàng xóm. Và hôm nay thêm vào list ngắn ngủi đó là một ca sĩ có sự nghiệp bền bỉ nhất showbiz Việt - Mỹ Tâm”.

Trước đó, live show Tri Âm của Mỹ Tâm năm 2022 đã lập kỷ lục với 30.000 khán giả. Tưởng như con số ấy đã là khó vượt qua, nhưng Mỹ Tâm một lần nữa phá vỡ kỷ lục của chính mình, khiến nhiều ca sĩ trẻ phải ngưỡng mộ về sức ảnh hưởng của cô.

Thứ hai, See The Light không chỉ là một buổi trình diễn, đó là một siêu concert với sân khấu hoành tráng bậc nhất từ trước đến nay gồm hệ thống màn hình LED lên đến 1.650 m2, sân khấu rộng trên 75 m, đường catwalk dài hơn 40 m, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn quốc tế. Đội ngũ hơn 1.000 nhân sự đã làm việc liên tục trong 14 ngày để hoàn thiện toàn bộ kỹ thuật, đảm bảo mỗi chi tiết nhỏ nhất đều đạt độ hoàn hảo.

Thứ ba, Mỹ Tâm đã mang tới trải nghiệm có một không hai cho khán giả với hệ thống ánh sáng 360 độ lần đầu tiên được giới thiệu tại sân vận động Mỹ Đình. Ban đầu, nhiều khán giả tò mò trước lời hé lộ của Mỹ Tâm, để rồi vỡ òa khi nhận ra đó chính là màn bắn pháo 360 độ đồng loạt từ mái vòm trên cả bốn mặt sân vận động.

Ánh sáng không chỉ tập trung trên sân khấu mà còn được phủ rộng khắp các khán đài, tạo nên một không gian trình diễn choáng ngợp. Khoảnh khắc hệ thống ánh sáng được kích hoạt trong tiết mục See The Light đã khiến cả sân vận động bùng nổ, cơn mưa pháo tay vang lên không dứt, là minh chứng rõ ràng cho vị thế và sức hút bền bỉ của Mỹ Tâm.

Sức bền đáng ngạc nhiên hơn hai thập kỷ

Có thể nói, trong showbiz Việt, hiếm nghệ sĩ nào giữ được sức nóng suốt hơn 20 năm mà không nhờ đến những chiêu trò gây chú ý. Để vượt qua quy luật đào thải khắc nghiệt của showbiz, Mỹ Tâm luôn giữ vững con đường của mình đó là bền bỉ lao động nghệ thuật, ra những sản phẩm chất lượng, nâng cấp bản thân và truyền cảm hứng bằng những dự án có tầm ảnh hưởng.

Mỹ Tâm luôn thể hiện sự kỹ càng trong hoạt động nghệ thuật. Từ âm nhạc, sân khấu cho tới khâu tập luyện, cô đều chỉn chu. Mỗi sản phẩm của Mỹ Tâm ra đời đều được đầu tư tâm huyết, không phải làm để hâm nóng hay giữ tên tuổi.

Với live show See the Light, Mỹ Tâm không chỉ hát mà còn đóng vai nhà sản xuất toàn diện, kiểm soát chất lượng nghệ thuật cùng ê-kíp hàng trăm người. Từ đầu tháng 12, Mỹ Tâm tập trung toàn bộ tâm huyết cho live show. Những ngày gần diễn ra, Mỹ Tâm miệt mài tập luyện ngoài sân khấu đến sáng.

Điều đặc biệt ở Mỹ Tâm là cô làm mới bản thân nhưng không đánh mất bản sắc. Mỹ Tâm từng hợp tác với các nghệ sĩ trẻ, thử những màu sắc mới, nhưng vẫn giữ được chất riêng. Nhờ đó cô vẫn có sự kết nối với những khán giả cũ, nhưng vẫn theo kịp thị hiếu của lớp khán giả trẻ.

Trong suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, từ hình ảnh một Mỹ Tâm tóc nâu môi trầm đến chị đẹp quốc dân, Mỹ Tâm đã học hỏi, biến hóa dòng nhạc, cách biểu diễn nhưng vẫn chú trọng giữ vững dấu ấn cá nhân. Cũng có những lúc, Mỹ Tâm tạm dừng nhưng chưa bao giờ mất lửa nghề. Cô chọn trở lại với những dự án ý nghĩa, mỗi lần xuất hiện đều trở thành sự kiện văn hóa có tầm ảnh hưởng rộng rãi.

Gắn kết cộng đồng tri kỷ trong âm nhạc

Điều mà hiếm ca sĩ Việt nào làm được giống Mỹ Tâm đó là cô có lượng fan không chỉ đông đảo mà trải dài ở nhiều lứa tuổi, vùng miền. Có thể nói, Mỹ Tâm là ca sĩ hiếm hoi trong showbiz được khán giả ở cả ba miền yêu quý.

Sự yêu quý của khán giả dành cho Mỹ Tâm không chỉ đơn thuần từ âm nhạc, nó là sự kết nối và đồng điệu về tâm hồn và cách sống như một tri kỷ. Giữa showbiz nhiều ồn ào, Mỹ Tâm gần như không có tai tiếng. Đời tư của cô kín đáo, không phô trương. Chính sự bình thản đó khiến công chúng tin tưởng và tôn trọng cô nhiều hơn.

Cách Mỹ Tâm đối xử với fan cũng rất chân thành nhưng chừng mực. Trong live show, Mỹ Tâm luôn dành những khoảng lặng để giao lưu, thủ thỉ những câu chuyện hậu trường rất đời thường với fan. Lối nói chuyện hồn nhiên, cách sống thẳng thắn của cô đã trở thành sợi dây gắn kết khán giả nhiều thế hệ.

Có mặt ở live show See the Light mới thấy khán giả của Mỹ Tâm, từ những người trung niên đã gắn bó cả thanh xuân với họa mi tóc nâu đến thế hệ Gen Z đều háo hức, đổ dồn sự quan tâm về show diễn.

Nhiều khán giả trung niên chia sẻ cảm giác như sống lại thời thanh xuân, trong khi đó các bạn trẻ háo hức khi được trải nghiệm một live show tầm đẳng cấp quốc tế. Không chiêu trò hay gây chú ý bằng đời tư ồn ào, thành công của Mỹ Tâm đến từ niềm tin bền vững mà cô đã xây dựng được nơi khán giả.

Mỹ Tâm không ở trên đỉnh cao nhờ may mắn mà cô đã hoạt động nghệ thuật chân chính, bồi dưỡng nhân cách và giữ vững niềm tin nơi khán giả. Có thể nói, đỉnh cao của Mỹ Tâm không ồn ào nhưng là niềm cảm hứng lớn lao với thế hệ ca sĩ trẻ.