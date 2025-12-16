Chuyến đi của nữ diễn viên trăm tỷ

TPO - Phương Anh Đào đã có chuyến đi đến Thanh Hóa và Sơn La, để lại nhiều cảm xúc sâu lắng. Với nữ diễn viên, đây không đơn thuần là hoạt động sẻ chia, mà còn là lời nhắc nhở giúp cô nhìn rõ hơn những nỗi vất vả vẫn hiện hữu rất gần, nhưng thường bị bỏ quên trong đời sống thường ngày.

Giữa lịch trình bận rộn, Phương Anh Đào dành thời gian tham gia hành trình Giao nắng, chuyển yêu thương đến Thanh Hóa và Sơn La. Với nữ diễn viên, đây là chuyến đi đặc biệt khiến cô phải nhìn nhận lại thực tế rằng những nỗi đau trên màn ảnh vẫn còn “nhẹ nhàng” hơn nhiều so với những gian nan đang hiện hữu trong đời sống của các em nhỏ vùng cao.

Chuyến đi đưa Phương Anh Đào đến Trường Mầm non Tam Chung (xã Tam Chung, Thanh Hóa). Ngay khi đặt chân đến xã Tam Chung, nữ diễn viên đã cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của địa hình nơi đây.

Trường Mầm non Tam Chung có đến bảy điểm trường lẻ nằm rải rác trên các triền núi, riêng điểm trường Bản Ón cách trung tâm xã 23 km với con đường dẫn vào ngoằn ngoèo men theo sườn núi, một bên là vách đá dựng đứng, bên kia là vực sâu hun hút mà chỉ một cơn mưa nhỏ cũng đủ khiến lối đi bị chia cắt.

Phương Anh Đào tham gia hành trình thiện nguyện Giao nắng, chuyển yêu thương đến Thanh Hóa và Sơn La.

“Đến khi tận mắt nhìn thấy, tôi mới hiểu vì sao nơi này được xem là một trong những điểm đến khó khăn nhất. Tôi đã đứng lặng vài giây khi biết những em bé mới 3-5 tuổi phải đi qua quãng đường ấy mỗi ngày để đến lớp. Bữa ăn của các em chỉ gói gọn trong 20.000 đồng một ngày, có hôm mất điện, thầy cô phải nhóm bếp củi để nấu ăn. Có em đến lớp chỉ mang theo một nắm cơm trắng, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ khi gặp người lạ", Phương Anh Đào chia sẻ.

Hành trình tiếp tục đưa Phương Anh Đào đến với điểm trường Tân Thành (xã Chiềng Sơn, Sơn La), nơi có 153 học sinh nhưng cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. “Không bộ phim nào có thể tái hiện hết được sự thiếu thốn này”, Phương Anh Đào nói khi đến điểm trường Tân Thành.

Phương Anh Đào mang yêu thương đến học sinh vùng cao.

Dịp này, Phương Anh Đào mang đến những món quà thiết thực cho các điểm trường. Tại Sơn La, trường Tân Thành được trao tặng thiết bị học tập và đồ dùng cần thiết phục vụ việc dạy và học. Ở Thanh Hóa, trường mầm non được hỗ trợ cải thiện hạ tầng, sân chơi và nhu yếu phẩm cho các em nhỏ. Những món quà không lớn, nhưng đủ để mang lại cảm giác được quan tâm và tiếp thêm hy vọng cho thầy trò nơi vùng cao.

Chuyến đi để lại cho Phương Anh Đào nhiều cảm xúc đong đầy. Với nữ diễn viên đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà là lời nhắc nhở để bản thân nhìn rõ nỗi vất vả vẫn tồn tại rất gần nhưng ít khi được thấy.

Chuyến đi để lại cho Phương Anh Đào nhiều cảm xúc đong đầy.

“Các nhân vật tôi đóng dù có khổ, họ vẫn có cơ hội thay đổi số phận. Nhưng các em nhỏ vùng biên… các em chỉ có một con đường để hy vọng - đó là con đường đến trường. Tôi chỉ mong những điều nhỏ bé mình mang đến hôm nay có thể khiến hành trình đó của các em nhẹ nhàng hơn một chút”, Phương Anh Đào chia sẻ.

Phương Anh Đào cũng là người hiểu rõ những khó khăn khi lớn lên trong gia đình không khá giả. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê ven biển Cà Mau - Bạc Liêu, tuổi thơ gắn với việc phụ cha mẹ bán xôi, sớm quen lao động và trân trọng giá trị đồng tiền.

Gia nhập nghề diễn từ năm 2014, Phương Anh Đào kiên trì đi theo con đường “chậm mà chắc”, vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Bước ngoặt đến năm 2018 với phim Nhắm mắt thấy mùa hè, giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Sau đó, cô ghi dấu ấn qua Chàng vợ của em, Tro tàn rực rỡ và đặc biệt là Mai của Trấn Thành - vai diễn đưa cô trở thành ngôi sao điện ảnh và đoạt Cánh Diều Vàng 2024.

Năm 2025, Phương Anh Đào không tham gia dự án điện ảnh nào mà chỉ tập trung vào dự án phim Tết đóng chính cùng Tuấn Trần. Sau thành công vang dội của Mai, cặp đôi Phương Anh Đào và Tuấn Trần tái hợp trong phim Báu vật trời cho.

Dự án này không chỉ hứa hẹn là câu chuyện phim Tết hài hước hay kịch tính đơn thuần, mà còn là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa quá khứ và hiện tại, giữa tổn thương và chữa lành, giữa bản năng và tình thương.