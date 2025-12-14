Điểm trừ trong concert Mỹ Tâm

TPO - Concert See the light của Mỹ Tâm tại sân vận động Mỹ Đình thu hút hơn 40.000 khán giả và để lại nhiều cảm xúc với quy mô hoành tráng, giọng hát bền bỉ của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi trải nghiệm xem concert bị ảnh hưởng bởi hạn chế về tầm nhìn và chất lượng âm thanh ở một số khu vực khán đài.

Concert See the light của Mỹ Tâm khép lại vào đêm 13/12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với sự tham gia của hơn 40.000 khán giả. Đêm nhạc để lại nhiều dư vị trong lòng khán giả yêu âm nhạc, đặc biệt là những người dành tình yêu cho "họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm.

Trong đêm nhạc, Mỹ Tâm đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với hàng chục ca khúc. Danh sách ca khúc được biểu diễn lần này trải dài từ những bản hit gắn liền với tên tuổi của cô đến các sáng tác mới, được phối khí và dàn dựng mới.

Mỹ Tâm hoàn thành concert See the light với hàng vạn khán giả.

See the light là dấu mốc quan trọng trong hành trình 25 năm hoạt động nghệ thuật của Mỹ Tâm. Đêm nhạc được đầu tư và dàn dựng trên quy mô lớn, hiện đại, mang đến nhiều trải nghiệm nghệ thuật đa chiều cho hàng chục nghìn khán giả.

Theo đó, sân khấu của đêm nhạc rộng trên 75 m với hệ thống màn hình LED 1.650 m2 với đường catwalk dài hơn 40 m. Để hoàn thiện sân khấu có hơn 1.000 nhân sự đã làm việc liên tục trong 14 ngày để hoàn thiện toàn bộ kỹ thuật. Một trong những điểm nhấn của chương trình là hệ thống ánh sáng 360 độ lần đầu tiên được giới thiệu tại sân vận động Mỹ Đình. Mỹ Tâm cũng trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên tổ chức 3 lần live show tại sân Mỹ Đình.

See the light thu hút khoảng 40.000 khán giả.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho Mỹ Tâm và concert, không ít khán giả chỉ ra những bất cập trong đêm nhạc, đặc biệt là phần âm thanh và hệ thống màn LED dành cho khán giả trên khán đài.

Theo phản ánh của một số khán giả, khu vực ghế ngồi hai bên khán đài gần như không được bố trí màn LED, khiến việc theo dõi các màn trình diễn gặp nhiều khó khăn. Do khoảng cách từ khán đài đến sân khấu khá xa, nếu thiếu màn hình hỗ trợ, khán giả hầu như không thể quan sát rõ những gì diễn ra. Ngoài ra, tại một số vị trí, tầm nhìn còn bị che khuất bởi hệ thống đèn và giàn giáo phục vụ dàn dựng sân khấu.

Khán giả ở hai góc khán đài trên cao không thể theo dõi những màn trình diễn của Mỹ Tâm.

Bên cạnh đó, âm thanh ở những khu vực cách xa sân khấu cũng có dấu hiệu không ổn định, gây ảnh hưởng tới trải nghiệm của khán giả. "Chưa từng đi concert nào mà thẫn thờ khi ngồi vào ghế như này. Choáng váng không nói nên lời. Loa thì ù, rè", "Tại sao bán ghế trong góc mà không nỡ thiết kế cho được một cái màn LED?", "Mình thấy chẳng xứng đáng với giá tiền bỏ ra", "Với những góc ngồi khuất, trên khán đài cao, đáng ra ban tổ chức phải thiết kế trụ/màn LED để tất cả đều được xem chứ. Hôm nay ngồi góc như mình không thấy gì", "Vé mua 2 triệu đồng từ ngày đầu mở bán mà vào sân nhìn chỗ ngồi là muốn bỏ về. Show Tri âm năm 2022 set map ngang ổn hơn rất nhiều"... là những góp ý thẳng thắn của khán giả dành cho concert See the light và ê-kíp của Mỹ Tâm.

Dù còn những ý kiến trái chiều về khâu tổ chức, phần lớn khán giả vẫn ghi nhận nỗ lực và tâm huyết của Mỹ Tâm cùng ê-kíp trong một đêm nhạc quy mô lớn. Hiện phía ban tổ chức chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc này.