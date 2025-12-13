Hơn 6.000 khán giả tới từ 20 quốc gia xem 'Mưa đỏ' tại Pháp

TPO - "Mưa đỏ" được lựa chọn chiếu trong lễ bế mạc Tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng" tại Paris, Pháp. Câu chuyện về chiến tranh Việt Nam chạm tới cảm xúc người xem, để lại nhiều ấn tượng trong lòng các học giả, nhà làm phim và công chúng châu Âu.

Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng vừa khép lại với lễ bế mạc được tổ chức trang trọng, ấm áp tại rạp Pathé Palace.

Lễ bế mạc có sự tham dự của bà Phạm Thị Kim Yến - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, GS. Nguyễn Đức Khương - Giám đốc điều hành Trường EMLV (Pháp), Chủ tịch AVSE Global, cùng đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn uy tín đến từ Việt Nam và Pháp như đạo diễn Đặng Thái Huyền, các diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, bà Laure Cazeneuve - Giám đốc Ban Giám khảo và Đối ngoại của Liên hoan phim Cannes...

Lễ bế mạc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng diễn ra tối 12/12 tại rạp Pathé Palace (Paris, Pháp).

Dịp này, Mưa đỏ được lựa chọn chiếu trong lễ bế mạc. Đây được coi là dấu ấn đặc biệt, khi tác phẩm từng lập kỷ lục phòng vé tại Việt Nam và được giới thiệu đến đông đảo khán giả châu Âu và đại diện Việt Nam tranh giải Oscar. Mưa đỏ dù mang câu chuyện rất Việt Nam nhưng vẫn chạm đến trái tim người xem nhờ khai thác những chủ đề như nỗi đau và sự mất mát trong chiến tranh, tình yêu, hy vọng và sự hồi sinh... những cảm xúc mà bất kỳ ai cũng có thể đồng cảm.

Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả cho thấy điện ảnh Việt Nam đang kể những câu chuyện của chính mình nhưng từng bước chạm tới trái tim khán giả quốc tế. “Điều gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi trước hết là giá trị nghệ thuật của bộ phim. Nhưng vượt lên trên tất cả, chính là thông điệp về hòa bình ở phần kết - hòa bình được hình thành sau tất cả những đau thương. Bộ phim cho thấy, dù trải qua biết bao mất mát, vẫn có những con người đã ngồi lại bên bàn đàm phán, qua các Hiệp định Geneva và Paris, để đưa hòa bình trở lại", bà Ache Ahmat Moustapha - nhà xã hội học và đạo diễn - chia sẻ sau khi xem phim.

﻿ ﻿ ﻿ Mưa đỏ chạm tới trái tim nhiều khán giả quốc tế.

Ông Alain-Cyril Barioz - Giáo sư Lịch sử - Địa lý tại Paris - cho rằng hình ảnh tượng trưng về mảnh đất Việt Nam hình chữ S là những khoảng lặng đầy day dứt. “Bộ phim khép lại bằng một cảnh cuối giàu tính biểu tượng, khi chiếc khăn của cô gái - bị xé ra giữa hai người - tạo thành hình chữ ‘S’, hình dáng của đất nước Việt Nam. Hình ảnh kết thúc này giúp người xem có được một khoảng lùi cần thiết để suy ngẫm về câu chuyện đầy day dứt và cảm xúc gắn kết những người đàn ông với một người phụ nữ, đồng thời cũng gắn kết một nhóm người với nhau”, ông Alain-Cyril Barioz nêu.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Phạm Thị Kim Yến - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp - nhấn mạnh tuần lễ điện ảnh này không chỉ là một chương trình chiếu phim mà là một hành trình, là lời mời gọi khán giả khám phá và tái khám phá Việt Nam qua lăng kính của các nhà làm phim.

"Mỗi bộ phim, mỗi cuộc thảo luận và mỗi cuộc gặp gỡ nghệ sĩ đều là dịp để tôn vinh sức sáng tạo, sự bền bỉ và tâm hồn Việt Nam”, bà Phạm Thị Kim Yến nêu.

Dàn diễn viên phim Mưa đỏ tại thảm đỏ lễ bế mạc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng tại Paris năm 2025.

Tuần lễ đã thu hút hơn 6.000 lượt khán giả đến từ Pháp và gần 20 quốc gia, giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam, có hơn 100 diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Pháp và Việt Nam cùng hội tụ trong tuần lễ đặc biệt này.

Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng tại Paris năm 2025 được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức AVSE Global, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Sự kiện bao gồm nhiều cuộc gặp gỡ chuyên sâu và sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng quốc tế, sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị nghệ thuật của các tác phẩm Việt mà còn mở ra những định hướng phát triển dài hạn.

Thông qua sự kiện điện ảnh này, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đã được quảng bá rộng rãi hơn, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa ra thế giới. Đây cũng là dịp để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và châu Âu trong lĩnh vực nghệ thuật - điện ảnh, mở rộng cơ hội trao đổi, sản xuất và đào tạo mang tính quốc tế.